 Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы, вооружение БМП и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

- дважды возле Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Старогнатовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Березового - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

- возле Гнутово - из автоматических гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

- неподалеку от Крымского - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Пивденного - из ручных и станковых противотанковых гранатометов;

- возле Зализного - из РПГ;

- вблизи Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Кондрашевской Новой - из стрелкового оружия.

"Вчера, 19 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник, из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов, обстрелял наши позиции в районе Березового. Потерь нет", - сообщили в пресс-центре ОС.