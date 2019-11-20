 Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы, вооружение БМП и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:
- дважды возле Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Старогнатовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Березового - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Гнутово - из автоматических гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:
- неподалеку от Крымского - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Пивденного - из ручных и станковых противотанковых гранатометов;
- возле Зализного - из РПГ;
- вблизи Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Кондрашевской Новой - из стрелкового оружия.
"Вчера, 19 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.
"Противник, из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов, обстрелял наши позиции в районе Березового. Потерь нет", - сообщили в пресс-центре ОС.
Якщо....
Цензор, называйте вещи своими именами или вам ваша любимая власть не велит???
Верховный Главнокомандующий имеет право что-то не знать о войне. Но вы, Владимир Александрович, не имеете права отсутствовать на войне. Это позор.
В Украине отсутствует Верховный Главнокомандующий. Может, президент уехал? И кто-то фотографировался весь день с делегациями, и вчера какой-то пацан нашел время на странице Офиса президента написать, что там принимали журналиста Портнова, а сегодня, кажется, тот же самый пацан нашел время постебаться с лидера парламентской фракции на странице президента.
Об этом поздно вечером во вторник написал в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Потому что времени написать слова скорби в день, когда погиб командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось.
Евгений Коростелев погиб при выполнении боевого задания, это командир одного из соединений Вооруженных сил, один из высших военачальников, один из четырех командиров бригад, погибших на фронте за шесть лет Войны за независимость. Коростелев шестой год на войне, был назначен начальником Генштаба Хомчаком на должность комбрига уже после избрания Зеленского. Лично выполнял задачу Главнокомандующего по разведению войск на участке Богдановка-Петровское.
В тему - Мерзкий порохобот Доник оклеветал погибшего комбрига 128-й бригады - Бутусов
Ну не мог же Главнокомандующий на такое не отреагировать, если бы он был на месте?
Именно благодаря тому, что такие командиры как Коростелев выполняют задачи на фронте, президент имеет возможность руководить страной, именно благодаря украинским командирам Украина многое значит в мире и лидера Украины принимают на высшем уровне.
Верховный Главнокомандующий имеет право что-то не знать о войне. Но вы, Владимир Александрович, не имеете права отсутствовать на войне. Это позор.
Осознаете вы это или нет, но вы президент страны, которая продолжает вести войну, и вы - Верховный Главнокомандующий армии, благодаря стойкости и доверию которой возможны самые разные политические комбинации, в том числе и ваша работа.
И вы не имеете права изображать отсутствующее состояние, когда подчиненные вам воины гибнут. Это не опция - это ваш долг, которым вы откровенно пренебрегли.
Вы обязаны выразить соболезнования семье погибшему Евгению Коростелеву, поговорить с товарищами и отдать погибшему самые высокие государственные почести. И сегодня трагически погиб на полигоне под Львовом заместитель начальника учебного центра ВСУ - не забудьте также и ему выразить слова соболезнования.
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Честь, совесть, долг, Родина - вот об этом надо найти время подумать в такой день. Или посмотрите просто на фото человека, который ради этих принципов пошел на смерть, посмотрите…
Если, конечно, Верховный главнокомандующий намерен к нам вернуться и намерен таковым быть.