 Вступил в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" № 224-ІХ дополняет ст.121 кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). Повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн)

Перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста, - в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей в темное время суток ... запрещалось и раньше, но штрафы не были предусмотрены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве начали штрафовать водителей за заезд на полосу общественного транспорта. За 5 дней - миллион гривен, - советник мэра Бахматов

В то же время на органы Национальной полиции возложена обязанность рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных в частях десятой и одиннадцатой статьи 121 КУоАП (изменения в части первой статьи 222).

Закон вступил в силу в среду, поскольку о вторник был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" (№1150) Верховная Рада приняла 29 октября. Президент подписал его 15 ноября.