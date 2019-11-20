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Все про:авто (3676) дети (3758) закон (2681) штраф (869)

 Вступил в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел

В среду, 20 ноября, в Украине вступает в силу закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" № 224-ІХ дополняет ст.121 кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). Повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн)

Перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста, - в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей в темное время суток ... запрещалось и раньше, но штрафы не были предусмотрены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве начали штрафовать водителей за заезд на полосу общественного транспорта. За 5 дней - миллион гривен, - советник мэра Бахматов

В то же время на органы Национальной полиции возложена обязанность рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных в частях десятой и одиннадцатой статьи 121 КУоАП (изменения в части первой статьи 222).

Закон вступил в силу в среду, поскольку о вторник был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" (№1150) Верховная Рада приняла 29 октября. Президент подписал его 15 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3160671
 
 
 Топ комментарии
 
Тепер якщо ти їдеш, дощ, а по узбіччі іде сім'я з дитиною- не можна підвозити!
Хай мокнуть.
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Зєлін нєлохторат. Тихо радію. Вступил в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел - Цензор.НЕТ 3164
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Не подсказывай идеи для привлечения "миллиардных инвестиций в экономику Украины из Японии, США и Европы"... Вступил в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел - Цензор.НЕТ 6801
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Тепер якщо ти їдеш, дощ, а по узбіччі іде сім'я з дитиною- не можна підвозити!
Хай мокнуть.
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Где бы найти список этих «специальных средств», без которых нельзя перевозить детей.
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"На сайте Верховной Рады есть определение категории "специальные средства". Там сказано, что спецсредства - это резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ. Читая этот закон, любой юрист вам скажет, что для того, чтобы везти ребенка, вы должны в автомобиле с ремнями безопасности использовать резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ.
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Один юрист сказал- нет списка не в законе не в правилах-ложите подушку и обьявляйте это списком а эти турбодебилы пусть доказывают. Нет тела нет дела.Какой список???
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А чтобы убить ментов наповап, собственноручно составить данный список и утвердить своей же подписью. Предъявлять данный список, как доказательство, что это спецсредство и пусть докажут обратное (другого списка у них, порядок его утверждения отсутствует)
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А от для беркутят Авакова настали золоті часи.
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До речі, у мене є ідея. Прийняти закон щоб дітей у машині перевозити виключно у мотоциклетних шоломах.
І пенсіонерів.
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Хорошо, что для котов пока ничего не придумали. Мне сегодня к ветеринару свою троицу везти, понятно, что одного- за другим. Меня можно бы было трижды поймать, на отсутствии каких-то кошачьих шлемов.
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Не подсказывай идеи для привлечения "миллиардных инвестиций в экономику Украины из Японии, США и Европы"... Вступил в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел - Цензор.НЕТ 6801
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Ще не вечір. Новоспечені слуги "мізуліно-мілонового" розливу ще наприймають дебільських законів. Не економікою ж їм займатися, у котрій вони взагалі дуб-дерево.
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Подзвонив знайомому, він власник служби таксі. З сьогоднішнього дня сім'ї з дітьми він не обслуговує. Вступил в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел - Цензор.НЕТ 6373
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Я теж ржу. У мене натиском кнопки відкидається спинка сидіння, а за нею багажник. Машина тонована. Ну, племінників піддресирую, поки зупинять- дітвора в багажнику. Поки вийду з машини і дойду щоб відкрити багажник- вони уже в салоні. Головне- буде весело.
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Купи кресло, ставится и снимается за 10 секунд.
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Если таксисты будут отказываться возить детей, я сама зелепридуркам майдан устрою
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не ты ни цензор пдд в глаза не видел . п.21.11 запрещается перевозить б:детей, ростом менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста, - в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; на переднем сиденье легкового автомобиля - без использования указанных специальных средств; на заднем сиденье мотоцикла и мопеда;
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Тобто в маршрутку дітей теж пускати заборонено? А що, супер, хай пішки за автобусом біжать. Набув чинності закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел - Цензор.НЕТ 1054
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Круть. Я на моті малу спереду на бензобаку вожу. Контролюю і знаю що не впаде.
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Угу, найбільша смертність у ДТП із-за того, що дітей у автомобілях перевозять без спеціальних колясок... "Дебіли, мля".
Вступил в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел - Цензор.НЕТ 3710
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А в маршрутках і автобусах як? Чи то не транспортний засіб?
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В дитячих автокріслах і пристебнутими. Ух! Золоті часи для беркутят Авакова настали!
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Возил всегда в креслах.
Никто не заставлял.
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Это просто ты никого, кроме своих детей не возил! И думал только о них... Как и Зеленский, когда подписывал закон. А теперь сделайте ***** усилие воли и подумайте о женщине с ребенком, которая мокнет под дождем на обочине... Если лишние 30 необлагаемых, т.к. по-новому любое добро должно быть наказано?!
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Никогда никого посторонних в машину не беру.
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НепоганаТетяна‏ @ian_tanya 13 ч.13 часов назад

Набув чинності закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел - Цензор.НЕТ 5047

Зацените насколько ****** кацапы при этом ****** зеленом правлении. Я в бешенстве просто(


Набув чинності закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел - Цензор.НЕТ 5265
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Умнику де ти бачив в Європі щоб мама везла дітей до садочка на передньому сидінні одночасно малювати губи та розмовляти по телефону.В нас поширена практика.стоїть поліцай та ні хрена не бачить.
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ну что готовы пробежаться по-законам ???
и так нововведение прописали в КУап ..ну и что ... а Конституция Украины сильнее КУапа ?? как думаете ???
1. Ст. 8 Конституции , в Украине признается и действует принцип
верховенства права.Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и
иные нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и
должны соответствовать ей. Нормы Конституции Украины являются нормами прямого
действия
2. Ст.22 и ст.58
Конституции Украины.Ни один Закон и тем более подзаконный акт, не должны
нарушать требования Конституции.

 22 ст.которой
не допускает сужение объёма или отмену прав и свобод граждан введением новых
НПА или внесением изменений в действующие (что и было сделано КабМином и ВР)
;
согласно ст.58 нашего Основного Закона, законы и НПА не должны иметь
обратного действия во времени , что применительно к данному вопросу трактуется
примерно так : человек, имевший право хоть один день ездить без спецсредсв ,
не может быть лишён такого права, человек, не может быть обязан выполнять требования ..ну если Конституцию не отменят
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новая шабашка от Кабмина мусорам ... в суде такие шрафы будут оплачиваться из бюджета страны так как закон противоречит Конституции Украины и нарушает права граждан
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Украина охренительно продвинутая, у нас в Австралии детские сидения только до 7 лет
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В Европе 135 см, у нас 145. Там кучу машина бьют, с тестом на безопасность Adac. У нас не хрена не бьют, просто 145 см. Вот то ментам счастье. Такое дитя в кресло попробуй посади. Все через жо.у делают
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У нас очень большие дети - даже депутаты от детей отличаются только массой тела. Мозги те же, даже хуже, т.к. испорчены со временем...
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