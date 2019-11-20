 Украина будет делать все, чтобы действия газовых директив ЕС распространялись на "Северный поток-2", - Гончарук на встрече с Маасом

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Глава украинского правительства подчеркнул, что Украина надеется на полную имплементацию изменений в Третий энергетический пакет ЕС в законодательство Германии, а также соответствующую деятельность независимого регулятора ФРГ относительно газопроводов, соединяющих Германию с третьими странами.

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"Однако мы получаем тревожные сигналы о возможном исключении "Северного потока-2" из-под действия консенсусной директивы ЕС Немецким независимым регулятором. Такое развитие событий считаю недопустимым", - отметил глава правительства.

Алексей Гончарук добавил, что Украина намерена "защищать нормы европейского энергетического закона вместе с нашими европейскими партнерами". "В случае преференциального вывода газопровода из-под действия газовых директив ЕС "Газпром" получает возможность для злоупотребления своим монопольным положением, - подчеркнул премьер-министр. - Украина заинтересована в сильной Европе и мы будем делать все, чтобы европейская идея, европейские ценности были сильными, и им нельзя было нанести вред никакими манипуляциями".

Алексей Гончарук убежден, что "Северный поток-2" - это политический, а не бизнес-проект, направленный на усиление влияния РФ на европейские страны.

Премьер-министр также отметил, что впереди сложные переговоры по транзиту газа: "Мы рассчитываем на то, что участие Германии в консультациях будет способствовать продолжению транзита российского газа в Европу через Украину на разумных условиях и европейских практиках".

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Также на встрече глава украинского правительства заверил в неизменности евроинтеграционного и евроатлантического курса Украины и сообщил, что сотрудничество между двумя странами будет только развиваться. Алексей Гончарук подчеркнул, что правительство сделает все для защиты инвестиций в украинскую экономику. Он убежден, что хорошим сигналом для бизнеса является восстановление работы Группы высокого уровня между министром экономики Германии и вице-премьер-министром Украины, а также проведение в июне 2020 году четвертого украинском-германского экономического форума с участием немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Премьер-министр подчеркнул, что Германия является одним из главных партнеров и Украина ценит масштабную помощь, оказываемая нашей стране. Он поблагодарил немецкую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним,13 ноября Бундестаг принял поправки к директиве Евросоюза относительно "Северного потока-2".

Кабинет министров Украины приветствовал решение Бундестага. Из обновленного газового законодательства убрали проблемные нормы, которые давали Германии возможность вывести из-под его действия "Северный поток-2".

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