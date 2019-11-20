 Соболезнования в связи со смертью комбрига Коростелева выразили послы Великобритании, Германии, США и Франции

Об этом сообщил в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает Цензор.НЕТ.
"Послы Франции, Германии, Великобритании, США выражают свои соболезнования Украине по поводу смерти полковника Евгения Коростелева, командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он сопровождал нас 7 ноября в Петровском во время разведения", - отметил дипломат.
Посол также заверил, что полковник Коростелев и все, кто отдал свою жизнь ради защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, никогда не будут забыты.
Отметим, что до сих пор Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский не высказался о гибели комбрига 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева.
Читайте на Цензор.НЕТ: "В день, когда умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось слов скорби"
Военный журналист Евгения Подобная сообщила, что желающие помочь семье могут перечислить деньги на банковскую карту Оксаны Коростелевой 4731 2127 0099 2224.
Напомним, в конце октября Евгений Коростелев возглавил 128-м бригаду. Ранее он занимал должность начальника артиллерии 25-й десантной бригады.
12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. На следующий день его доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, который расположен в Харькове. Харьковские врачи спасли от ампутации правую ногу полковника.
Однако 19 ноября командир 128-й бригады Евгений Коростелев умер.
Средний индекс за день упоминания в СМИ Елены Зеленской в шесть раз выше нормы.
СБУ вывезло с "Объекта" 8 человек обслуги.
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Зеленского нет. Встреча с Бабишем перенесена...
презЕдент страны Зеленский двое суток отсутствовал в общественном пространстве. Причины неизвестны.
Мы вовсе не утверждаем, что существует план "Приемница", про это данных пока у нас нет. Мы обращаем ваше внимание на тенденции в поведении некоторых политических сил. Кроме того, для его реализации еще недостаточно объективных предпосылок. презЕдент жив (пока?).
Первое сообщение за сегодня на сайте президента Украины - о Елене Зеленской
Згадайте, як суспільство тішило себе у 2014-2015 про те що ***** присмерті.
А курілка живєє всє живих.
ЗЕ такой же живой человек как и все мы и ничто людское ему не чуждо, как к сожалению и *****. Ну заболел ЗЕ и чо? Ему надо готовится на 8 декабря, а это черьезно и крепкое здоровье ему не помешает. Вон Серкель шатает не понятно от чего и ты тварь молчишь, только ЗЕ говном поливаешь.
это предатель, гавно и колаборант.
Респект Послам Франції, Германії, Великобританії, і США !
СЛАВА УКРАЇНІ.
Тогда не удивительно, что в Мариуполе погибших бойцов волонтеры хоронили, и в Мариуполе никакого траура объявлено не было.
"Отцов города" не было ни на прощании с погибшими, не было и слов от них.
Никаких.
Мариуполь - город сепарский, первый кандидат в "новомалороссию".
Да что их там искать, эти общие БИЗНЕС интересы.
А полковнику Євнегу Коростильову і його рідним велика подяка, що нас захистив. Не зрадив свій народ. Віддав за нас воє життя. Царство тобі Небесне, воїн!!!
Дякуємо іноземним дипломатам самих розвинутих країн, які виразили співчуття рідним і підтримку України. І жаль, що цього не почули від "реформаторів", які цьому спонукали.
Ну, я не здивований.
Політолог: Зеленський більше не має права бути головнокомандувачем
Пройшла доба від смерті комбрига 128… Нічого не писав, не критикував - чекав, як Верховний Головнокомандуючий зреагує на цю трагедію. Варіанти були - повідомлення на офіційному сайті. Пост. Відео. Звернення. Інстаграм. Реакції - НОЛЬ.
Про це у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран.
"Ще раз, в країні війна, гине командир бригади. Верховний Головнокомандуючий не реагує. Не висловлює співчуття рідним. Не називає імені ворога (Росії), який винен за смерть Героя.
Це не просто ганьба і не достойна поведінка. Це втрата довіри та поваги серед солдат і суспільства… Для мене ЗЕ, як Головнокомандуючий, помер, не народившись… А Герою - Вічна пам'ять і Слава…", - написав Віктор Таран.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловили співчуття з приводу смерті командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова.
"Він супроводжував нас 7 листопада у Петровському під час розведення. Полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності України, ніколи не будуть забуті", - написав посол.
Крім того, повідомлялося, що президента України Володимира Зеленського піддали гострій критиці в мережі. Йому закинули публічні суперечки з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко і абсолютне ігнорування новини про смерть командира 128 гірничо-штурмової бригади ЗСУ Євгена Коростельова.
Падаль. Ненавиджу.
Верховный Главнокомандующий имеет право что-то не знать о войне. Но вы, Владимир Александрович, не имеете права отсутствовать на войне. Это позор.
В Украине отсутствует Верховный Главнокомандующий. Может, президент уехал? И кто-то фотографировался весь день с делегациями, и вчера какой-то пацан нашел время на странице Офиса президента написать, что там принимали журналиста Портнова, а сегодня, кажется, тот же самый пацан нашел время постебаться с лидера парламентской фракции на странице президента.
Об этом поздно вечером во вторник написал в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Потому что времени написать слова скорби в день, когда погиб командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось.
Евгений Коростелев погиб при выполнении боевого задания, это командир одного из соединений Вооруженных сил, один из высших военачальников, один из четырех командиров бригад, погибших на фронте за шесть лет Войны за независимость. Коростелев шестой год на войне, был назначен начальником Генштаба Хомчаком на должность комбрига уже после избрания Зеленского. Лично выполнял задачу Главнокомандующего по разведению войск на участке Богдановка-Петровское.
В тему - Мерзкий порохобот Доник оклеветал погибшего комбрига 128-й бригады - Бутусов
Ну не мог же Главнокомандующий на такое не отреагировать, если бы он был на месте?
Именно благодаря тому, что такие командиры как Коростелев выполняют задачи на фронте, президент имеет возможность руководить страной, именно благодаря украинским командирам Украина многое значит в мире и лидера Украины принимают на высшем уровне.
Верховный Главнокомандующий имеет право что-то не знать о войне. Но вы, Владимир Александрович, не имеете права отсутствовать на войне. Это позор.
Осознаете вы это или нет, но вы президент страны, которая продолжает вести войну, и вы - Верховный Главнокомандующий армии, благодаря стойкости и доверию которой возможны самые разные политические комбинации, в том числе и ваша работа.
И вы не имеете права изображать отсутствующее состояние, когда подчиненные вам воины гибнут. Это не опция - это ваш долг, которым вы откровенно пренебрегли.
Вы обязаны выразить соболезнования семье погибшему Евгению Коростелеву, поговорить с товарищами и отдать погибшему самые высокие государственные почести. И сегодня трагически погиб на полигоне под Львовом заместитель начальника учебного центра ВСУ - не забудьте также и ему выразить слова соболезнования.
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Честь, совесть, долг, Родина - вот об этом надо найти время подумать в такой день. Или посмотрите просто на фото человека, который ради этих принципов пошел на смерть, посмотрите…
Если, конечно, Верховный главнокомандующий намерен к нам вернуться и намерен таковым быть.
А хозяин Клована, Беня, пообещал забыть за 10 лет!!!!
И кто Патриот Украины? Совсем обнаглела ЗЕленая шваль.
А чому ж наш говнокомандувач мовчить ..., чи він вважає що він дуже високо сидить і це не його справа
Вічна пам'ять захисникам України
зебилы, это ваш выбор, вы наделали в Это вместе
Вічна пам'ять полеглим але нескореним її синам!