 Полковник Коростелев и все, кто отдал свою жизнь ради защиты Украины, никогда не будут забыты, - посол Франции Понсен

Об этом сообщил в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает Цензор.НЕТ.
"Послы Франции, Германии, Великобритании, США выражают свои соболезнования Украине по поводу смерти полковника Евгения Коростелева, командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он сопровождал нас 7 ноября в Петровском во время разведения", - отметил дипломат.
Посол также заверил, что полковник Коростелев и все, кто отдал свою жизнь ради защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, никогда не будут забыты.
Напомним, в конце октября Евгений Коростелев возглавил 128-м бригаду. Ранее он занимал должность начальника артиллерии 25-й десантной бригады.
12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. На следующий день его доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, который расположен в Харькове. Харьковские врачи спасли от ампутации правую ногу полковника.
Однако 19 ноября командир 128-й бригады Евгений Коростелев умер.
Оговоримся сразу. У нас весьма скептическое отношение к социологическим опросам проводимых и публикуемых в прессе. Зеленский и компания весьма активно используют социологические опросы для манипулятивных технологий и прикрытия своей лжи.
Но тут вопрос другой. Речь идет о закрытом исследовании. Исследование которое не предназначалось для прессы. Исследование которое было поручено структуре вне "социологического междуусобобойчика". Сама информация о закрытом социологическом исследовании проводимом по заказу Зеленского ходили уже пару недель назад. что то конкретное мы смогли узнать только 16.11.2019 г. о чем и поведали в Хронике " Российские источники подтвердили использование специалистов "Левада-Центр" для закрытого социологического исследования в интересах и по заказу ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" Україна, 01103, Київ, Кіквідзе, 18-А. Ермак подсуетился значит для Зеленского. Услуги полностью до сих пор не оплачены Группа работала с 1 по 12 ноября. ".
Мы оставляем за собой право не разглашать обстоятельства и причины попадания в наши руки части этого исследования. Хотим только заметить, что порядочные люди выполняют условия договора и оплачивают работу не зависимо от того нравятся вам результаты исследования или нет. Кроме того по условиям договора, до полной оплаты результаты - собственность агентства.
За 12 дней было опрошено 14890 респондентов во всех областях Украины (за исключением Крыма и ОРДЛО). Метод опроса - прямой контакт. Во избежания конфликтных ситуаций группа действовала от имени латвийской социологической организации [наименование не раскрывается по нашей договоренности], на основании договора о делегировании права. Опрос проводился на украинском языке.
Результаты опроса
Вопрос "Як ви відноситесь до діяльності
Володимира Зеленського на посаді Президента України?"
підтримую 18.6%
скоріше підтримую 16,2%
не підтримую 26.4 %
скоріше не підтримую 10.1%
не можу відповісти 28.7%
Наш комментарий.
Ничего сверхъестественного в этом нет. Тот аморфный электорат который ранее равномерно распределялся между политическими группами, который манипулятивно удалось привлечь на свою сторону Зеленскому и обеспечить высокий результат, возвращается в свое привычное состояние аморфности. Его дальнейшее движение будет определяться экономической ситуацией и общей тенденцией.
Собственно важно только одно - негативный рейтинг Зеленского впервые превысил позитивный.
Средний индекс за день упоминания в СМИ Елены Зеленской в шесть раз выше нормы.
СБУ вывезло с "Объекта" 8 человек обслуги.
Тахтай ( руководитель аппарата МВС) собирает внеочередную коллегию МВС.
Источник в Феофании - "Печень. Тяжело. Не давите. Вы ж понимаете..."
Зеленского нет. Встреча с Бабишем перенесена...
презЕдент страны Зеленский двое суток отсутствовал в общественном пространстве. Причины неизвестны.
Мы вовсе не утверждаем, что существует план "Приемница", про это данных пока у нас нет. Мы обращаем ваше внимание на тенденции в поведении некоторых политических сил. Кроме того, для его реализации еще недостаточно объективных предпосылок. презЕдент жив (пока?).
Первое сообщение за сегодня на сайте президента Украины - о Елене Зеленской