 Портнов назвал Рябошапку и руководство ГПУ "гомосексуалистами"

Об этом он написал telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Портнов прокомментировал слова члена кадровой комиссии ГПУ Александра Леменова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис президента нашел время для встречи с "адвокатом и журналистом" Портновым. Надеюсь, они укажут, кто именно встретился с ним, - журналист Ткач

"Через ГБР Портнов пытается расплатиться с Порошенко за то, что в течение пяти лет не мог вернуться в Украину, - заявил член кадровой комиссии ГПУ Леменов, избранный туда недавно Русланом Рябошапкой по квоте гомосексуалистов.

Уважаемые гомосексуалисты Генеральной прокуратуры, а у вас случайно нет конфликта интересов, одной рукой расставлять в ГПУ кадры, а второй делать политические заявления по делам ГБР в отношении Порошенко, которые зависящие от вас прокуроры будут рассматривать в рамках процессуального руководства за следствием?

Может вам в тюрьму пора собираться за осуществление давления на следствие? Или с вас нет спроса, потому что вы по специальной квоте назначены?", - написал Портнов.

Также читайте: Преследовать предыдущего президента некрасиво, - Аслунд о деле ГБР против Порошенко

Леменов отреагировал в Facebook на эти слова смехом.

Напомним, экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

Читайте также: Впервые вижу, чтобы публично сообщали о направлении проекта сообщения о подозрении. Дальше можно отчитаться, как Труба съел презерватив Портнова, - Стерненко

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

18 ноября в Офисе президента сообщили, что Портнов обратился со своими аргументами по угрозам в адрес журналистов "Радио Свобода": они приняты к сведению.