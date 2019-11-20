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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9493) Порошенко (17891) Портнов (488) Рябошапка Руслан (203) Офис Президента (170) Леменов Александр (10)

 Портнов назвал Рябошапку и руководство ГПУ "гомосексуалистами"

Замглавы Администрации президента Януковича Андрей Портнов после визита в Офис президента предложил "уважаемым гомосексуалистам Генеральной прокуратуры" собираться в тюрьму.

Об этом он написал telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Портнов прокомментировал слова члена кадровой комиссии ГПУ Александра Леменова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис президента нашел время для встречи с "адвокатом и журналистом" Портновым. Надеюсь, они укажут, кто именно встретился с ним, - журналист Ткач

"Через ГБР Портнов пытается расплатиться с Порошенко за то, что в течение пяти лет не мог вернуться в Украину, - заявил член кадровой комиссии ГПУ Леменов, избранный туда недавно Русланом Рябошапкой по квоте гомосексуалистов.

Уважаемые гомосексуалисты Генеральной прокуратуры, а у вас случайно нет конфликта интересов, одной рукой расставлять в ГПУ кадры, а второй делать политические заявления по делам ГБР в отношении Порошенко, которые зависящие от вас прокуроры будут рассматривать в рамках процессуального руководства за следствием?

Может вам в тюрьму пора собираться за осуществление давления на следствие? Или с вас нет спроса, потому что вы по специальной квоте назначены?", - написал Портнов.

Портнов назвал Рябошапку и руководство ГПУ гомосексуалистами 01

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Леменов отреагировал в Facebook на эти слова смехом.

Напомним, экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

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По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

18 ноября в Офисе президента сообщили, что Портнов обратился со своими аргументами по угрозам в адрес журналистов "Радио Свобода": они приняты к сведению.

Источник: https://censor.net.ua/n3160668
 
 
 Топ комментарии
 
после визита в Офис президента

Это всё что нужно знать про эту сепарскую шоблу ЗЕлёной погани ...
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При Пете боялся носа в Украину показать, при ЗЕкловуне ходит в охвис припиздента как к себе домой...А ЗЕкловун сиплая крыса с бабой Люлей грызёца, цирк на всю страну устраивает.
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Уважаемые гомосексуалисты Генеральной прокуратуры, Портнов назвал Рябошапку и руководство ГПУ гомосексуалистами - Цензор.НЕТ 4818 что вы ответили портнову ?
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ага, не надо шатать шапито, клоуна тошнит )
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Социологический детектив.
Портнов назвал Рябошапку и руководство ГПУ "гомосексуалистами" - Цензор.НЕТ 5758
Оговоримся сразу. У нас весьма скептическое отношение к социологическим опросам проводимых и публикуемых в прессе. Зеленский и компания весьма активно используют социологические опросы для манипулятивных технологий и прикрытия своей лжи.

Но тут вопрос другой. Речь идет о закрытом исследовании. Исследование которое не предназначалось для прессы. Исследование которое было поручено структуре вне "социологического междуусобобойчика". Сама информация о закрытом социологическом исследовании проводимом по заказу Зеленского ходили уже пару недель назад. что то конкретное мы смогли узнать только 16.11.2019 г. о чем и поведали в Хронике " Российские источники подтвердили использование специалистов "Левада-Центр" для закрытого социологического исследования в интересах и по заказу ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" Україна, 01103, Київ, Кіквідзе, 18-А. Ермак подсуетился значит для Зеленского. Услуги полностью до сих пор не оплачены Группа работала с 1 по 12 ноября. ".

Мы оставляем за собой право не разглашать обстоятельства и причины попадания в наши руки части этого исследования. Хотим только заметить, что порядочные люди выполняют условия договора и оплачивают работу не зависимо от того нравятся вам результаты исследования или нет. Кроме того по условиям договора, до полной оплаты результаты - собственность агентства.
За 12 дней было опрошено 14890 респондентов во всех областях Украины (за исключением Крыма и ОРДЛО). Метод опроса - прямой контакт. Во избежания конфликтных ситуаций группа действовала от имени латвийской социологической организации [наименование не раскрывается по нашей договоренности], на основании договора о делегировании права. Опрос проводился на украинском языке.

Результаты опроса
Вопрос "Як ви відноситесь до діяльності
Володимира Зеленського на посаді Президента України?"

підтримую 18.6%
скоріше підтримую 16,2%
не підтримую 26.4 %
скоріше не підтримую 10.1%
не можу відповісти 28.7%

Наш комментарий.
Ничего сверхъестественного в этом нет. Тот аморфный электорат который ранее равномерно распределялся между политическими группами, который манипулятивно удалось привлечь на свою сторону Зеленскому и обеспечить высокий результат, возвращается в свое привычное состояние аморфности. Его дальнейшее движение будет определяться экономической ситуацией и общей тенденцией.
Собственно важно только одно - негативный рейтинг Зеленского впервые превысил позитивный.
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та там один зоопарк. Ткни пальцем - в шакала потрапиш. І неважливо, з якої зграї.
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Уже нош-па не помогает, целый день ржать. Когда же этот дебильный дурдом уже прекратится. Живот весь день болит от ржаки
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Ви знаєте, то таки сміх не перед добром...
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Уважаемые гомосексуалисты Генеральной прокуратуры, что вы ответили портнову ?
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Наверноє подмилісь. На всякій случай.

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Подозреваю, что Портнова самого скоро трахнут, и это уже не будет важно кто.
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после визита в Офис президента

Это всё что нужно знать про эту сепарскую шоблу ЗЕлёной погани ...
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А від Порошенка втік і заховався у путіна, і не чутно його було і не видно.
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Цей Портнов,вже не знает,як до себе привернути увагу.Подався во всi тяжкi.Та плювати на тебе с высокой колокольни.Облейся бензином та подпались.Вскройся ложкой хорёк болотный Портнов назвал Рябошапку и руководство ГПУ гомосексуалистами - Цензор.НЕТ 8954
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Не обязательно. Может он просто с ума сошел, их же не проверяют на нормальность.
Ведет-то себя конкретно как сумасшедший...
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При Пете боялся носа в Украину показать, при ЗЕкловуне ходит в охвис *********** как к себе домой...А ЗЕкловун сиплая крыса с бабой Люлей грызёца, цирк на всю страну устраивает.
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Коли він гнав на порохоботів я це розумів, бо він боровся із опонентами. Тепер ми маємо зовсім іншу ситуацію, де ми бачимо як зелені з'їдають один одного. Це класіка жанру, бо саме так після жовтневого перевороту більшовики знищували один одного.
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та звичайно)))після жовтневого перевороту, років через 15-18. А порівняння зелених з більшовиками, це смішно))) Діти проти вовків.
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Тоді вони одразу вбивали один одного і були такими, як і сьогоднішні. Тому це не смішно.
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Нє нада. Ті тоже прийшли на лозунгах відміни смертної кари, зємля крєстьянам, нєбо рабочім...Дєдушка Лєнін прямо такой добрячок бил, пока полностью власть не подгрьоб.
А потім 13 мільйонів вбитих у Громадянській війні, яку вони розпалили...
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Інтєрєсно, а што покажет лінгвістічєская експєртіза?
Кстаті, тут нєхілий наєзд на права ЛГБТ...
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его тоже можно понять - сам Янукович с Азаровым не приехали,
хотя им уже ничего не мешает совершенно, приняли бы и «во дворце» с почетом.
А послали этого дурачка воевать тут, бросили на призволяще. Он и дуреет от безнадеги.
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Они всєтакі сцутся Порошенка.
Вот єсли Портнову с БєЗє командой удастся закрить Порошенка, то приєдут 100%.
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політика перетворилась на суцільну ржаку. очікувано, зважаючи на те, що при владі команда КВН. шкода що все це закінчиться пістдєцом. пістдєцом України
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ото буде ирония доли - слуги народа народу- "услужили"...
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ну может хоть теперь "дело заведут"...?! чтобы лицо и репутацию "сахранить"... Портнов назвал Рябошапку и руководство ГПУ "гомосексуалистами" - Цензор.НЕТ 3873
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коли вже клован з зебілами (чи хоча би з портновим) скліщиться?
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Доколе эта особь будет позорить и Президента, и страну, и всех нас
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А Портнов счітаєт всє с точностью, до наоборот.
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