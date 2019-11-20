 Портнов назвал Рябошапку и руководство ГПУ "гомосексуалистами"

Об этом он написал telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Портнов прокомментировал слова члена кадровой комиссии ГПУ Александра Леменова.
"Через ГБР Портнов пытается расплатиться с Порошенко за то, что в течение пяти лет не мог вернуться в Украину, - заявил член кадровой комиссии ГПУ Леменов, избранный туда недавно Русланом Рябошапкой по квоте гомосексуалистов.
Уважаемые гомосексуалисты Генеральной прокуратуры, а у вас случайно нет конфликта интересов, одной рукой расставлять в ГПУ кадры, а второй делать политические заявления по делам ГБР в отношении Порошенко, которые зависящие от вас прокуроры будут рассматривать в рамках процессуального руководства за следствием?
Может вам в тюрьму пора собираться за осуществление давления на следствие? Или с вас нет спроса, потому что вы по специальной квоте назначены?", - написал Портнов.
Леменов отреагировал в Facebook на эти слова смехом.
Напомним, экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.
В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.
"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.
В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".
"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.
По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.
18 ноября в Офисе президента сообщили, что Портнов обратился со своими аргументами по угрозам в адрес журналистов "Радио Свобода": они приняты к сведению.
Оговоримся сразу. У нас весьма скептическое отношение к социологическим опросам проводимых и публикуемых в прессе. Зеленский и компания весьма активно используют социологические опросы для манипулятивных технологий и прикрытия своей лжи.
Но тут вопрос другой. Речь идет о закрытом исследовании. Исследование которое не предназначалось для прессы. Исследование которое было поручено структуре вне "социологического междуусобобойчика". Сама информация о закрытом социологическом исследовании проводимом по заказу Зеленского ходили уже пару недель назад. что то конкретное мы смогли узнать только 16.11.2019 г. о чем и поведали в Хронике " Российские источники подтвердили использование специалистов "Левада-Центр" для закрытого социологического исследования в интересах и по заказу ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" Україна, 01103, Київ, Кіквідзе, 18-А. Ермак подсуетился значит для Зеленского. Услуги полностью до сих пор не оплачены Группа работала с 1 по 12 ноября. ".
Мы оставляем за собой право не разглашать обстоятельства и причины попадания в наши руки части этого исследования. Хотим только заметить, что порядочные люди выполняют условия договора и оплачивают работу не зависимо от того нравятся вам результаты исследования или нет. Кроме того по условиям договора, до полной оплаты результаты - собственность агентства.
За 12 дней было опрошено 14890 респондентов во всех областях Украины (за исключением Крыма и ОРДЛО). Метод опроса - прямой контакт. Во избежания конфликтных ситуаций группа действовала от имени латвийской социологической организации [наименование не раскрывается по нашей договоренности], на основании договора о делегировании права. Опрос проводился на украинском языке.
Результаты опроса
Вопрос "Як ви відноситесь до діяльності
Володимира Зеленського на посаді Президента України?"
підтримую 18.6%
скоріше підтримую 16,2%
не підтримую 26.4 %
скоріше не підтримую 10.1%
не можу відповісти 28.7%
Наш комментарий.
Ничего сверхъестественного в этом нет. Тот аморфный электорат который ранее равномерно распределялся между политическими группами, который манипулятивно удалось привлечь на свою сторону Зеленскому и обеспечить высокий результат, возвращается в свое привычное состояние аморфности. Его дальнейшее движение будет определяться экономической ситуацией и общей тенденцией.
Собственно важно только одно - негативный рейтинг Зеленского впервые превысил позитивный.
Это всё что нужно знать про эту сепарскую шоблу ЗЕлёной погани ...
Ведет-то себя конкретно как сумасшедший...
А потім 13 мільйонів вбитих у Громадянській війні, яку вони розпалили...
Кстаті, тут нєхілий наєзд на права ЛГБТ...
хотя им уже ничего не мешает совершенно, приняли бы и «во дворце» с почетом.
А послали этого дурачка воевать тут, бросили на призволяще. Он и дуреет от безнадеги.
Вот єсли Портнову с БєЗє командой удастся закрить Порошенка, то приєдут 100%.