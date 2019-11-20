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 Политика Украины
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Все про:компенсации (283) Россия (74310) США (15786) Зеркаль (228) Международный суд ООН (101)

 Если суд ООН признает РФ финансирующей терроризм страной, это повлияет на ее отношения с США и предоставит Украине перспективу компенсации ущерба, - Зеркаль

Если Россия проиграет в суде ООН, то ее на международном уровне признают страной, которая финансировала терроризм. Это не только ухудшит бизнес-отношения с США, но и предоставит Украине возможность ставить вопрос о компенсации ей ущерба.

Такое мнение в эфире 24 канала выразила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеркаль, если Россия проиграет суд, то прежде всего, понесет международную правовую ответственность. И это может отразиться на ее отношениях с США.

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"Россию признают виновной в финансировании терроризма. Россия себя позиционирует как главный борец с терроризмом. И США должны с ней сотрудничать почему? Потому что они - основной игрок на поле борьбы с терроризмом. А как можно сотрудничать со страной, которая финансирует терроризм? И в Конгрессе есть несколько проектов, например, о признании России страной, которая финансирует терроризм, и о запрете ведения с ней вообще любых бизнес-отношений", - пояснила Зеркаль.

Она добавила, что если говорить примитивно, то это может привести к прекращению торговли между США и Россией.

Также дипломат отметила, что после решения суда Украина сможет говорить и о взыскании компенсаций.

"Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, а где будем мы, и что будет в мире. Но после решения суда мы еще можем (я думаю, что и должны) поставить вопрос о компенсации ущерба в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины. Этот вопрос ставится после того, как устанавливаются факты и признаются действия нарушения", - отметила Зеркаль.

Замминистра добавила, что компенсации будут касаться не только финансирования терроризма, но и расовой дискриминации в Крыму.

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"Я более чем уверена, что все факты, которые мы вкладывали в меморандум о расовой дискриминации в Крыму, также найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение", - подтвердила Зеркаль.

На вопрос журналиста, "вжарит" ли Украина Россию на деньги или на "посадки" после решения суда и не завершится ли все только мировым признанием РФ агрессором, Зеркаль подчеркнула, что все же она дипломат и поэтому высказывается соответствующими фразами. Однако после этого добавила: соглашается, что "вжарить надо".

"Вжарим-вжарим! Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить", - отметила она.

Зеркаль пояснила, что после объявленного в ноябре 2019 года решения суда россияне должны многое рассказать в своем меморандуме: как они предупреждали и не допускали финансирования террористов на территории Украины, как они вели следствие, как они преследовали тех, кто финансировал терроризм в Украине, как они не допускали сбора фондов, как они сотрудничали в рамках международной помощи.

"Конечно, они будут говорить, что это вообще не акты терроризма, это у нас гражданская война. Но все равно им нужно будет приводить факты. Например, по 53-й бригаде, которая завезла "Бук". Как они расследовали этот ввоз "Бука" в Украину, что они сделали. Более того, они должны нам предоставить информацию в своем меморандуме, как они расследовали призывы к финансированию, которые были сделаны Зюгановым, Жириновским. Как они расследовали и привлекали к ответственности их. Как они расследовали роль Шойгу в поставках оружия в Украину", - отметила замминистра.

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Она подчеркнула, что все факты, которые приведены не только в украинском меморандуме, но и в доказательной базе, которая была вместе с меморандумом подана в суд, - все говорят о том, что фонды собирались, оружие поставлялось, что 53-я бригада въехала на территорию Украины.

"Есть соответствующее сообщение Bellingcat, подтверждающее все со всеми фактами. Есть материалы следственной группы, расследующей сбитие "Боинга". Все это им придется не просто комментировать, а приводить доказательства, которые выходят за пределы только скриншотов их пропагандистской машины", - подытожила дипломат.

Напомним, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Источник: https://censor.net.ua/n3160666
 
 
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При цьому сама Олена Зеркаль хоче звільнитися із своєї посади, бо не бачить для себе перспектив. Тобто вона сама не вірить у те, що Україні будуть допомагати.
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Зеркаль рассказала, когда уволится из МИД
Зеркаль рассказала, когда уволится из МИД - Фото
Елена Зеркаль (фото - пресс-служба Суда ООН)
19.11.2019, 21:59 71 1
Оставаться в ведомстве нынешняя замминистра не хочет
Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала, что намерена уволиться с должности, как и собиралась ранее, вероятно, со следующей недели. Об этом она сказала в эфире 24 канала.

Чиновница пояснила, что на текущей неделе "выполнит последнее задание" - проведет процессуальное слушание в Гааге по делу об агрессии РФ в Керченском проливе. "И все, как я и обещала (уйдет с должности, - ред.)", - сказала она.

На вопрос, не хочет ли Зеркаль остаться в МИД как часть системы, которая может сопротивляться России, она ответила: "Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента". Замминистра также заверила, что на момент инаугурации Владимира Зеленского не видела себя в Офисе президента, а указ о ее назначении в МИД вышел до того, как с ней это обсудили.
https://news.liga.net/politics/news/zerkal-rasskazala-kogda-uvolitsya-iz-mid
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При чому тут одне до другого?
«Гдє імєніе, і гдє вода?» (с)
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Тобто ти запитуєш де зв'язок між її бажанням не працювати і її словами про допомогу Україні?
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Я ее понимаю . При такой власти как сейчас , выигрыш в суде может поверить только дэбил . Эта власть оккупационная для Украины .
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"Тобто вона сама не вірить у те, що Україні будуть допомагати."

Тому що у тій зе-команді є "полезные идиоты":

Если суд ООН признает РФ финансирующей терроризм страной, это повлияет на ее отношения с США и предоставит Украине перспективу компенсации ущерба, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7138

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если это случится, Рачка из -за паребрика живой уже не выберется.
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