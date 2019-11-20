 На Днепропетровщине транслируются запрещенные телеканалы РФ и "Новороссии", - волонтер. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила волонтер Екатерина Чижик, информирует Цензор.НЕТ.
"А тем временем в Днепропетровской области по Т2 идет трансляция "раша и сепар ТВ". Это и есть информационная капитуляция. Если мы допустим зомбирование граждан через вражеские каналы", - написала она.
Волонтер призвала жителей Новомосковска, пгт Черкасское, пгт Гвардейское проверить, а в случае трансляции в цифровых тюнерах Т2 каналов России и "Новороссии" - зафиксировать это возможными средствами и обратиться в Службу безопасности Украины на горячую линию.
Но я вот точно знаю,что если такую хрень пристрелить,то вторая такая хрень вряд ли появится.
..ядские зеленые дрищи!!!
ні-бо може забудемо...але-не пробачимо...!!!
Мы жили на Прикарпатье, там всегда ловилась Польша, интересное было ТВ на фоне совковой нудоты.
Так что, это не СССР был?
Я говорю о вывесках на учреждениях, магазинах, названиях улиц, там нет украинского языка.
Тут недавно статья была, все вывески на иностранном, приедет туда украинец и не сможет ничего прочитать. Это уже не Украина.
реакції сбу --- нуль
руки прочь!!!!!!!!!
Янелох мы пабароли каррупцию!
-Зарплата в конвертах в ВР
-Гос охрана у Богдана
-зам министра за по@бацца
-родственники и знакомые на руководящие должности
-Депутатская банда в Кривом Роге
-Поездка на Ниагару
-Пресс конференция в ресторане
Это все не коррупция,ета жисть!
Но думаю, что в населенных пунктах расположенных у границы с донецкой областью все же возможен прием сепарского тв.
И вообще надо не каналы кодировать, а улучшать контент нашего телевидения а то куда ни глянь, то там брызгают слюной то Медведчук, то Рабинович, то Нюська Герман, то Бойко или Шуфрич и прочие регионалообразные представители нашей мафии..
Тюнер, млять, принимает!
Да на некоторых украинских каналах такое говорят, что запрещенные рф каналы просто детские мультики по сравнению с ними...