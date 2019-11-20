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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Днепропетровщина (1428) информационная война (554) пропаганда (2352) телевидение (566)

 На Днепропетровщине транслируются запрещенные телеканалы РФ и "Новоросии", - волонтер. ФОТО

В Днепропетровской области через цифровые тюнеры Т2 транслируются запрещенные телеканалы РФ и боевиков на Донбассе.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила волонтер Екатерина Чижик, информирует Цензор.НЕТ.

На Днепропетровщине транслируются запрещенные телеканалы РФ и Новоросии, - волонтер 01

"А тем временем в Днепропетровской области по Т2 идет трансляция "раша и сепар ТВ". Это и есть информационная капитуляция. Если мы допустим зомбирование граждан через вражеские каналы", - написала она.

На Днепропетровщине транслируются запрещенные телеканалы РФ и Новоросии, - волонтер 02

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Волонтер призвала жителей Новомосковска, пгт Черкасское, пгт Гвардейское проверить, а в случае трансляции в цифровых тюнерах Т2 каналов России и "Новороссии" - зафиксировать это возможными средствами и обратиться в Службу безопасности Украины на горячую линию.

На Днепропетровщине транслируются запрещенные телеканалы РФ и Новоросии, - волонтер 03

Также смотрите: "Восставший Донбасс решили усмирить танками и авиабомбами", - пропагандист Коцаба на телеканале Медведчука рассказал о "гражданском конфликте". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3160665
 
 
 Топ комментарии
 
потому что зеля, беззубое чмо...
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Сивуха шо-то тер про какие-то стратегии... Неужто подсуетился?
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ЗЕбубачке некогда, он по привычке решил с бабой Юлей в остроумии посоревноваца...а каналы..то не на часи.
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он должен только своим родителям! ............................................................ ну и один корпоратив Юлии Тимошенко )))
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ага это "зеля" телевышку на донбассе 5(!) лет строил!!!
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дак теперь уже точно никто строить не будя...будем "мириться"...
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и что ? тут из Киева каналы мертветчука 24 часа в сутки вещают кремлевскую пропаганду и все ок народу нравится
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кстати да ..... и по радио тоже вещает это ватное гавно уже не первый год.
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Сивуха шо-то тер про какие-то стратегии... Неужто подсуетился?
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Каждая такая хрень имеет имя и фапмилию.
Но я вот точно знаю,что если такую хрень пристрелить,то вторая такая хрень вряд ли появится.
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ЗЕбубачке некогда, он по привычке решил с бабой Юлей в остроумии посоревноваца...а каналы..то не на часи.
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поговаривают что ему подарили Рояль с короткими клавишами .......
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Передайте волонтеру-идиоту. что трансляция может идти из Донецка. где стоит 400 метровая антенна и сигнал нормально валит на 150-200 км
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трансляции идут уже 6ой год это для когото секрет?
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Тактика тысячи дырочек в плотине...
..ядские зеленые дрищи!!!
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Та пофиг. Зейобикам важно в местными СМИ разобраться потому что они их рейтинг роняют.
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громада...! нас уже давно тихцем готують до -"мі же братья"...показ "Сватів",а тепер і анонс російського серіала "Кухня"- це повільне зтерання нашой самосвідомості як незалежних громадян Незалежної України...це метод який випробували при допомозі серіалу-"Слуга народу"...а вже ж "проканало"... тому й пан Сивохо на цій "хвилі" пропонує -"давайте прастим"...
ні-бо може забудемо...але-не пробачимо...!!! На Днепропетровщине транслируются запрещенные телеканалы РФ и "Новоросии", - волонтер - Цензор.НЕТ 9832
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