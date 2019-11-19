 "Это была шутка": Данилюк о предложении Виндману возглавить Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Экс-секретарь СНБО Украины сказал, что помнит, как однажды говорил с Виндманом о должности министра обороны. Это произошло во время их разговора о том, как они жили недалеко друга от друга еще во времена СССР. И тогда Данилюк якобы в шутку сказал Виндману, что он должен устроиться на работу министра обороны в Украине.
"Мы оба улыбались и смеялись. Это была явно шутка", - сказал Данилюк.
Данилюк отметил, что не смог бы серьезно предложить Виндману эту должность без прямой подписи президента Зеленского.
Напоминаем, Виндман во время публичных слушаний в Конгрессе в рамках расследования по импичменту президента США Дональда Трампа заявил, что бывший секретарь СНБО Украины Данилюк трижды предлагал ему возглавить Министерство обороны Украины.
но народ Украины.скоро эту 'шутку' исправит
Стандартная фуйня: задумать говнище,катнуть пробного шарика и громко верещать:
"вы нас нитак понели"
С Меркель та же песня, чихвостят ее и считают агентом *****, но в новости о том как Зе пожаловался на неё Трампу, хватались за сердце и называли Меркель благодетельницей Украины, без которой никак