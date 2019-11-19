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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Минобороны (6107) США (15786) Данилюк Александр (423) Виндман Александер (3)

 "Это была шутка": Данилюк о предложении Виндману возглавить Минобороны

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк утверждает, что в шутку предлагал сотруднику Совета национальной безопасности США Александру Виндману возглавить Министерство обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Экс-секретарь СНБО Украины сказал, что помнит, как однажды говорил с Виндманом о должности министра обороны. Это произошло во время их разговора о том, как они жили недалеко друга от друга еще во времена СССР. И тогда Данилюк якобы в шутку сказал Виндману, что он должен устроиться на работу министра обороны в Украине.

"Мы оба улыбались и смеялись. Это была явно шутка", - сказал Данилюк.

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Данилюк отметил, что не смог бы серьезно предложить Виндману эту должность без прямой подписи президента Зеленского. 

Напоминаем, Виндман во время публичных слушаний в Конгрессе в рамках расследования по импичменту президента США Дональда Трампа заявил, что бывший секретарь СНБО Украины Данилюк трижды предлагал ему возглавить Министерство обороны Украины.

Также читайте: Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени

Источник: https://censor.net.ua/n3160663
 
 
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свято наближається - шантрапа здувається

"Это была шутка": Данилюк о предложении Виндману возглавить Минобороны - Цензор.НЕТ 4305
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Это не шутки, это - данилюк талпайоп.
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знаете так тенденция-Слуги народа=шутники...но не государственные служащие...и не патриоты...100%...это клиника... "Это была шутка": Данилюк о предложении Виндману возглавить Минобороны - Цензор.НЕТ 8227
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Речь идет об Агенстве Национальной Безопасности?
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Талпайобы 73%. В детстве не нашутились на горшке.
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""Слуга народа" Роман Иванисов тоже считает что он не насиловал а шутил .Источник: https://censor.net.ua/n3160655
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шутка!это зеЛя и остальные зеленые упыри!
но народ Украины.скоро эту 'шутку' исправит
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прицепить ему в шютку балайку и пускай ходит с ней... будет узнаваем)
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шутки так и сыплются и все от слуг и о слугах. Думала что 95 в стране, а оказалось страна в 95
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аж три раза??? Ты офигенный шутник тогда, прям душа компании))))))
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Шутят вообще то один раз - а Зедолб..** Данилюк шутил(предлагал) аш 3 раза !!! И это сказал Виндман в Конгрессе под присягой и я ему верю!!!
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Зеленосопливые тридварасы тупы и скучны. Предсказуемы на 2743 процента.
Стандартная фуйня: задумать говнище,катнуть пробного шарика и громко верещать:
"вы нас нитак понели"
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Порохоботы, что с вами? Вы ж тут молнии метали, когда Данилюка уволили.
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Рассчитано на то что никто не помнит

С Меркель та же песня, чихвостят ее и считают агентом *****, но в новости о том как Зе пожаловался на неё Трампу, хватались за сердце и называли Меркель благодетельницей Украины, без которой никак
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У нас это национальное---удачно пошутить, посмеяться чуть над собой. Но есть ещё одно национальное---горько заплакать, осознав спустя время что шутили но не сделали. Последний шанс был в оранжевую эпоху в начала 2005 года набрать массово из своих бывших же граждан сильную команду из советников и непосредственно исполнителей во все основные профильные ведомства. Очень много бы не произошло что случилось позже. Многие бы нанятые даже бы работали за условные деньги. Польша так и сделала с Бальцеровичем---полная воля была дана. Когда так делают, то те кому дают сильные права и ответственность несут полную. Тогда и результат.
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Все правление блаЗЕня - одна большая не смешная ШУТКА!

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