 К 2023 году Украина должна сама себя обеспечивать, без помощи МВФ, - Маркарова поделилась "амбициозным планом". ВИДЕО

Об этом она сообщила hromadske, передает Цензор.НЕТ.
"Мой амбициозный план - суметь закончить ее (программу с МВФ. - Ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", - сказала она.
Министр отметила, что сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве по новой кредитной программе о сотрудничестве.
"Программа, над которой мы работаем - хорошая и она нам позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении - как в свое время это смогла сделать Польша", — пояснила Маркарова.
Напомним, очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели. В Нацбанке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.
Директор управления Международного валютного фонда по вопросам Европы Пол Томсен рассказал, что фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством.
Следующая миссия Международного валютного фонда, как и планировалось, начала работу в Киеве 14 ноября.
41 млн 960 тыс. человек. Источник: https://censor.net.ua/n3160577»
9 минут! Ровно за 9 минут до проезда кортежа Зеленского перекрывают мост Патона, набережную в 4 полосы - а это почти весь левый берег Киева ждёт 9 минут!!! Стоит весь Печерск... Стоят скорые, опаздывают люди и все ради ОДНОГО КОРТЕЖА.
Львовский метрополитен @natohawks
Ахренеть #НовеОбличчя! Избранный по 153 округу народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в 90-е годы отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней
Ronin @ligovs
Ну як вам, зебіли, подобається обирати до ради педофілів, які дітей ґвалтують? Ця банда повинна у тюрмі сидіти, а не в Раді! Що там Рябошапка скаже, може знову нічого страшного, що він приховав таку статтю?
Еспресо @EspresoTV
• Новосад: в Україні більше вчителів, ніж потрібно
• Портнов жив у Коломойського на дебаркадері, - Чорновол
• ДБР вважає, що Порошенко публічно закликав повалити самого себе, - адвокат Головань
NEWSUA Ми ж Вас попереджали! @politkyxnya
• Новосад пропонує перевести вчителів на контракт
• Богдан незаконно отримав державну охорону і номери прикриття, - BihusInfo
• Влада мовчить про те, що Росія принизила Україну, передавши судна на відповідальне зберігання - Фріз
• "Ми усіх вас закриємо": як ДБР "клепає справи" проти військових і називає Героїв України "ушльопками" - Погребиський
Homer @ItechVK
Самка зелебоба неопредельонных годов на остановке торжествуя: - Порошенке выдвинули пидозру! Я, с трудом сдерживаясь и изображая нейтральность: - А за что хоть? - А КАКАЯ РАЗНИЦА! ХОТЬ БЫ УЖЕ ПОСАДИЛИ СКАРЕЙ! В этом вся их суть.
Volodymyr Horbach @horbachvolod
Дружній візит Андрія Портнова до Офісу президента - це символічне закріплення політичного реваншу янучар. Просніться! Це не сон.
Дарія @darspiwak
2014: Руслан Требушкин, мэр Димитрова на Донеччине: "Я благодарен Путину" 2019: Руслан Требушкин, народный депутат: становится членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны разведки. Цим сказано все...
Yes! Dopeless @_dopeless
Я так розумію, цирк з арештом Пороха буде проходити паралельно з нормандською зустріччю. Запитання: скільки відсотків українців займуть позицію: "чхати, що там на тій зустрічі, аби баригу посадили"?
Кам'янські 25 @************
Мій ранок почався з того, що зелейоби на роботі почали хизуватися,що зараз їх зелений патрон посадить Петра і «плокулола», а Вятровича викинули з ради,як ганебну вош... але після того,як я зачитав про сраку Трампа,в курилці зацарювала тиша! Тепер зелейоби шукають аргументи)
Моніка Левінськи @mykolayovych45
пам'ятаю,довбйоби писали про мільярди вкрадені Порошенком,а тут справа про втручання в роботу ВРП. це означає,що свинособаки,Портнов і "наша" нова влада,взагалі нічого не мають на Порошенка.
Volodymyr Ariev @VolodymyrAriev
Мене складно запідозрити в симпатії до Тимошенко. Чудово, навіть на собі знаю її політичні кульбіти. Але коли глава держави натяками глузує із зовнішнього вигляду жінки, це сором і ганьба! І цей сором він кидає на всю країну. У мене все.
Taras Berezovets @TarasBerezovets
А ведь если бы не слуги народа, мы бы, пожалуй, так никогда и не узнали, какое количество недалеких, жадных и бездарных людей живет с нами в одной стране. Уже за одно это открытие им стоит сказать «дякую, дуже дякую!».
Адам Смит @_Smithchenko
Разговаривал со знакомым - авторитетным социологом. Спросил про Зе. Он: "Мы рейтинги с лета не считали, но ГОВОРЯТ (в профессиональной среде), что СИЛЬНО упало..." (Мопед не мой, за что купил - за то и продаю)
Дана Сандо @Sandorovichd
Більшість в парламенті отримує хабарі в конвертах кожного місяця, группа депутатів посилаючись на президента вказують начальнику поліції Кривого Рогу як йому вести справи, а ДБР оголошує підозру П.О.Порошенку. Президент уклоніст, який вімивав гроші вкрадені у ПБ. Очищення влади?!
Just Do It @NataBelova
То есть, эти идиоты, кроме "кумовства", на Порошенко ничего не нашли. Очень хотелось бы послушать по каким конкурсам на должности были назначены зелины и бенины друганы, и половина 95-квартала.
Сергій Таран / Sergiy Taran @sergiy_taran
Міністр освіти Новосад заявила, що вчителів у нас «забагато». І тому наступного року треба, вочевидь, передбачити кошти на їх «сертифікацію». От, бачите! А ви, невдячні, казали, що у Зеленського у Бюджеті-2020 забули про вчителів із зарплатою у $4000!
Мойсейович @ViktorMoiseich
При Порохі не було думок не сплачувати податки та перевести бізнес за кордон. Зараз вже тони інфи прочитав про те, як це зробити. Чому зі своїх податків я винен спонсувати -ІгарьВалєрича -житло тещам слуг -донбасятину -поліцію -громадян рф -українофобів у всіх держустановах?
Сніжок @snizhok_snizhok
На медичну сферу Дніпра з бюджету виділено лише 200 млн грн, цього вистачить лише на перший квартал.. Тривожні новини повідомляє місцеве радіо.. Кінець епохи бідності..
Казино со шлюхами и самогоном в каждом городе - и будет как в раю.
Она все равно до этого времени не доживет.
Пракиески при любом раскладе
ПыСы Зеленые дятлы за месяц увеличили внешний долг на миллиард зеленых омериканских денех
Практика имеется.
ПыСы Я гопотой никогда не был
Пока не поздно, этого пузана нужно отправить в психдиспансер....
Шухер состоялся еще полгода назад.
И я не вижу НИЧЕГО,что б могло этот шухер предупредить
Да он продолжается с тех пор,как "мутрый норот" избрал дважды несудимого!
Не надо врать самому себе. Если за это время все стало только хуже и абсолютное большинство считает войну "гражданской" и от нее сильно устали - то здесь уже ничего не изменить.Надо просто насрать и валить отсюда у едреней фене.
Что толку,что ты будеш рвать жилы и задницу и что-то строить?
Прийдут "мудрые" макаки и все измажут в говнище.
На поверку оказалось,что этот "мудрый норот" действительно родные братья кацапотварям с единственным небольшим отличием,если у кацапотварей нормальных где-то 7-10 процентов - то здесь из где-то до 15.
Остальные,как и грит кремлевский крысеныш "один норот"
Одним из условий является посадка и конфискация кало-мойского
А до 2023 этого никто делать не будет ))
или остались те, кто сомневается?
Но комментс.
Свежо предание, да верится с трудом
Это даже не абсурд, это маячня!
Украина себя будет обеспечивать уже в 20м году, потому что мвф пошлет коломойского и зебиленко у самісеньку с!!аку!!!!
Або не буде. За чотири роки ні хто і не памятатиме хто така Маркарова.
Или же еще вариант, все СН берут бабки их бюджета, валят в Лас-Вегас и там опустошают казино, такой план?