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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2759) Маркарова (94)

 К 2023 году Украина должна сама себя обеспечивать, без помощи МВФ, - Маркарова поделилась "амбициозным планом". ВИДЕО

В планах министра финансов Оксаны Маркаровой завершение сотрудничества с Международным валютным фондом в 2023 году.

Об этом она сообщила hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук обсудил условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине. ФОТО

"Мой амбициозный план - суметь закончить ее (программу с МВФ. - Ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", - сказала она.

Министр отметила, что сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве по новой кредитной программе о сотрудничестве.

"Программа, над которой мы работаем - хорошая и она нам позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении - как в свое время это смогла сделать Польша", — пояснила Маркарова.

Напомним, очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели. В Нацбанке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

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Директор управления Международного валютного фонда по вопросам Европы Пол Томсен рассказал, что фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством.

Следующая миссия Международного валютного фонда, как и планировалось, начала работу в Киеве 14 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3160662
 
 
 Топ комментарии
 
к 23 году исдохнет или ишак или падишах
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Значит планируют свалить до 22 года.
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даммочка видимо "Слуги народа" насмотрелась...или тоже приверженец "100 лярдов ат рассеи"... К 2023 году Украина должна сама себя обеспечивать, без помощи МВФ, - Маркарова поделилась "амбициозным планом" - Цензор.НЕТ 5882
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Совет форумчанПравила форума
 
к 23 году исдохнет или ишак или падишах
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Плани утопічні, або цинічні. Цинічні-якщо цієї.самостіцеості досягати, збільшуючи податкову базу і податковий прес. Все мешта - утопія і популізм.
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Конечно обеспечит ,к тому времени в Украине останется человек сто ... К 2023 году Украина должна сама себя обеспечивать, без помощи МВФ, - Маркарова поделилась "амбициозным планом" - Цензор.НЕТ 6265
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«Численность имеющегося населения в Украине на 1 октября 2019 года составляла
41 млн 960 тыс. человек. Источник: https://censor.net.ua/n3160577»
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100000000000 американских рублей сделают свойо дело.
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даммочка видимо "Слуги народа" насмотрелась...или тоже приверженец "100 лярдов ат рассеи"... К 2023 году Украина должна сама себя обеспечивать, без помощи МВФ, - Маркарова поделилась "амбициозным планом" - Цензор.НЕТ 5882
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Roman Davydenko @RomanDmitrich
9 минут! Ровно за 9 минут до проезда кортежа Зеленского перекрывают мост Патона, набережную в 4 полосы - а это почти весь левый берег Киева ждёт 9 минут!!! Стоит весь Печерск... Стоят скорые, опаздывают люди и все ради ОДНОГО КОРТЕЖА.
Львовский метрополитен @natohawks
Ахренеть #НовеОбличчя! Избранный по 153 округу народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в 90-е годы отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней
Ronin @ligovs
Ну як вам, зебіли, подобається обирати до ради педофілів, які дітей ґвалтують? Ця банда повинна у тюрмі сидіти, а не в Раді! Що там Рябошапка скаже, може знову нічого страшного, що він приховав таку статтю?
Еспресо @EspresoTV
• Новосад: в Україні більше вчителів, ніж потрібно
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Homer @ItechVK
Самка зелебоба неопредельонных годов на остановке торжествуя: - Порошенке выдвинули пидозру! Я, с трудом сдерживаясь и изображая нейтральность: - А за что хоть? - А КАКАЯ РАЗНИЦА! ХОТЬ БЫ УЖЕ ПОСАДИЛИ СКАРЕЙ! В этом вся их суть.
Volodymyr Horbach @horbachvolod
Дружній візит Андрія Портнова до Офісу президента - це символічне закріплення політичного реваншу янучар. Просніться! Це не сон.
Дарія @darspiwak
2014: Руслан Требушкин, мэр Димитрова на Донеччине: "Я благодарен Путину" 2019: Руслан Требушкин, народный депутат: становится членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны разведки. Цим сказано все...
Yes! Dopeless @_dopeless
Я так розумію, цирк з арештом Пороха буде проходити паралельно з нормандською зустріччю. Запитання: скільки відсотків українців займуть позицію: "чхати, що там на тій зустрічі, аби баригу посадили"?
Кам'янські 25 @************
Мій ранок почався з того, що зелейоби на роботі почали хизуватися,що зараз їх зелений патрон посадить Петра і «плокулола», а Вятровича викинули з ради,як ганебну вош... але після того,як я зачитав про сраку Трампа,в курилці зацарювала тиша! Тепер зелейоби шукають аргументи)
Моніка Левінськи @mykolayovych45
пам'ятаю,довбйоби писали про мільярди вкрадені Порошенком,а тут справа про втручання в роботу ВРП. це означає,що свинособаки,Портнов і "наша" нова влада,взагалі нічого не мають на Порошенка.
Volodymyr Ariev @VolodymyrAriev
Мене складно запідозрити в симпатії до Тимошенко. Чудово, навіть на собі знаю її політичні кульбіти. Але коли глава держави натяками глузує із зовнішнього вигляду жінки, це сором і ганьба! І цей сором він кидає на всю країну. У мене все.
Taras Berezovets @TarasBerezovets
А ведь если бы не слуги народа, мы бы, пожалуй, так никогда и не узнали, какое количество недалеких, жадных и бездарных людей живет с нами в одной стране. Уже за одно это открытие им стоит сказать «дякую, дуже дякую!».
Адам Смит @_Smithchenko
Разговаривал со знакомым - авторитетным социологом. Спросил про Зе. Он: "Мы рейтинги с лета не считали, но ГОВОРЯТ (в профессиональной среде), что СИЛЬНО упало..." (Мопед не мой, за что купил - за то и продаю)
Дана Сандо @Sandorovichd
Більшість в парламенті отримує хабарі в конвертах кожного місяця, группа депутатів посилаючись на президента вказують начальнику поліції Кривого Рогу як йому вести справи, а ДБР оголошує підозру П.О.Порошенку. Президент уклоніст, який вімивав гроші вкрадені у ПБ. Очищення влади?!
Just Do It @NataBelova
То есть, эти идиоты, кроме "кумовства", на Порошенко ничего не нашли. Очень хотелось бы послушать по каким конкурсам на должности были назначены зелины и бенины друганы, и половина 95-квартала.
Сергій Таран / Sergiy Taran @sergiy_taran
Міністр освіти Новосад заявила, що вчителів у нас «забагато». І тому наступного року треба, вочевидь, передбачити кошти на їх «сертифікацію». От, бачите! А ви, невдячні, казали, що у Зеленського у Бюджеті-2020 забули про вчителів із зарплатою у $4000!
Мойсейович @ViktorMoiseich
При Порохі не було думок не сплачувати податки та перевести бізнес за кордон. Зараз вже тони інфи прочитав про те, як це зробити. Чому зі своїх податків я винен спонсувати -ІгарьВалєрича -житло тещам слуг -донбасятину -поліцію -громадян рф -українофобів у всіх держустановах?
Сніжок @snizhok_snizhok
На медичну сферу Дніпра з бюджету виділено лише 200 млн грн, цього вистачить лише на перший квартал.. Тривожні новини повідомляє місцеве радіо.. Кінець епохи бідності..
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игорный бизнес как заработает как принесет ух доход, тогда и откажетесь
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Аж близько 165 млн $. Для прикладу аваков у 2012 році мав 189,0 млн $ До 2023 року Україна має сама себе забезпечувати, без допомоги МВФ, - Маркарова поділилася "амбітним планом" - Цензор.НЕТ 4335
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А самогоноварение официально разрешенное сколько принесет!
Казино со шлюхами и самогоном в каждом городе - и будет как в раю.
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Потужна струя божественной росы в личико любителям клоунов.....пусть обтекают. Они до завтра забудут, а где тот 2023й - дожить ещё надо..
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Да она может бухтеть что угодно
Она все равно до этого времени не доживет.
Пракиески при любом раскладе
ПыСы Зеленые дятлы за месяц увеличили внешний долг на миллиард зеленых омериканских денех
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а шо так - "дятлы". не они ж отдавать будут, а мы с тобой. просто оборзевшая гопота.
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Не,эти тридварасы от меня не получат ни копейки (цента)
Практика имеется.
ПыСы Я гопотой никогда не был
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а ты при чем до "гопоты" - ты тоже из зе-команды? в общем, проехали, или с утра еще раз прочти.
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/"завершение сотрудничества с Международным валютным фондом в 2023 году/"

Пока не поздно, этого пузана нужно отправить в психдиспансер....
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До 2040 року на Україні висить реструктиризація зовнішнього боргу імені Яресько від 2015 року .Колоніальну ренту,або репарації кредиторам потрібно платити при зростанні ВВП,чим більший відсоток зростання економіки, тим більший відсоток до сплати.Отаке нам ярмо накинули на чверть віку однотурові любителі шоколаду.
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До 2023 року Україна має сама себе забезпечувати, без допомоги МВФ, - Маркарова поділилася "амбітним планом" - Цензор.НЕТ 5664Чует моё сердце что мы накануне грандиозного шухера.
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Хреново оно у тебя чует
Шухер состоялся еще полгода назад.
И я не вижу НИЧЕГО,что б могло этот шухер предупредить
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так и я о том же. уже никто ничего не изменит . нас ждет хаос
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Ждет?!
Да он продолжается с тех пор,как "мутрый норот" избрал дважды несудимого!
Не надо врать самому себе. Если за это время все стало только хуже и абсолютное большинство считает войну "гражданской" и от нее сильно устали - то здесь уже ничего не изменить.Надо просто насрать и валить отсюда у едреней фене.
Что толку,что ты будеш рвать жилы и задницу и что-то строить?
Прийдут "мудрые" макаки и все измажут в говнище.
На поверку оказалось,что этот "мудрый норот" действительно родные братья кацапотварям с единственным небольшим отличием,если у кацапотварей нормальных где-то 7-10 процентов - то здесь из где-то до 15.
Остальные,как и грит кремлевский крысеныш "один норот"
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если те годы страна как то еще "петляла" то этот выбор мудрого нарида думаю был последним. увы
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ничего смешного в этом нет. наоборот - печально и очень скоро будет не до смеха всем, когда нужно будет погашать ОГВЗ под 16-18% при том, что кредит МВФ можно было бы взять ( если дали бы конечно) под 2-3%. То, что ляпнула Маркарова, говорит об одном - кредита МВФ нам до 2023 г не видать.
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Элементарно,Ватсон.
Одним из условий является посадка и конфискация кало-мойского
А до 2023 этого никто делать не будет ))
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Заява из области "$4000 учителям"
или остались те, кто сомневается?
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В сегодняшних новостях было,что министерша образования авторитетно заявила,что "учителей у нас слишком много"
Но комментс.
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Припиняйте співробітництво з МВФ прямо зараз. Тоді вам не буде можливості грабувати Україну і продавати землю.
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Свежо питание , да сер...тся с трудом. Пардон
Свежо предание, да верится с трудом
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Після такої заяви Маркарової МВФ просто не піде на співробітництво з Україною. Маю надію, що усі розуміють наслідки її слів.
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Про рост экономики на 40% мы уже слышали...
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амбіційний план "фінансова піраміда"?.. до 23 року якраз прийде час розплати з нерезидентами яки накупували ОВДП з відсотковою ставкою 18%?...(на вересень2019 вже купили на - 89,3 млрд.НБУ).
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Зачем она этот бред излагает? За 4 года Украина сможет отдать 40-50 млрд долгу?
Это даже не абсурд, это маячня!
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Маркарова оптимистка.
Украина себя будет обеспечивать уже в 20м году, потому что мвф пошлет коломойского и зебиленко у самісеньку с!!аку!!!!
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"В будущем в Васюках пройдет международный шахматный турнир, на который приедут сотни тысяч богатых иностранцев! Вы только представьте себе:.." Только представьте себе и живите в мире своих собственных фантазий
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Писец подкрадывается к Украине семимильными шагами.
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Через четьіре года тут будет город сад!..
Або не буде. За чотири роки ні хто і не памятатиме хто така Маркарова.
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На счет учителей у нас в школе примерно 1500 учеников , на них около 400 учителей
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Без развития необходимого производства с нужной миру продукцией и создания рабочих мест, это нереально. Ну разве что пытать Ляшка, как постоянно выигрывать в лотереях.
Или же еще вариант, все СН берут бабки их бюджета, валят в Лас-Вегас и там опустошают казино, такой план?
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Все йде по плану "Бені". І скажіть, що він тут не головний?
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