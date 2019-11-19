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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Чехия (909) Вышеградская четверка (72) Бабиш (12) Разумков Дмитрий (292)

 Разумков обсудил с премьером Чехии Бабишем активизацию сотрудничества с Вышеградской четверкой. ФОТО

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков встретился с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Разумков поблагодарил премьер-министра Чешской Республики по постоянную поддержку Украины в вопросах территориальной целостности и возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Он также высказался в поддержку активизации сотрудничества в рамках "Вышеградской четверки", группы "Балтик плюс" и привлечение к работе этой группы других стран.

Разумков также проинформировал Бабиша об особенностях законодательного процесса в украинском парламенте, отметив, что за период с начала работы Верховной Рады девятого созыва уже принято 86 законов.

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Разумков обсудил с премьером Чехии Бабишем активизацию сотрудничества с Вышеградской четверкой 01

В свою очередь, премьер-министр Чехии заявил о поддержке Украины. "Мы осуждаем аннексию Крыма, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Чехия беспрекословно на вашей стороне", - отметил он.

Бабиш также подчеркнул, что избрание новых органов власти с огромным уровнем доверия позволит Украине быть более активной, чем другие страны в Европе. Он передал приглашение от Председателя Парламента Чешской Республики посетить Чехию с официальным визитом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160661
 
 
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А как же Балтика+?
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Потрібно закупити у словаків та чехів нові БМП Шакал, для ЗСУ, бо наші старі БМП вже не витримують вибухів мін та снарядів, мають малу потужність двигунів, які потрібно розігрівати перед використанням за рахунок відкритого вогню, бо в них масло стигне навіть влітку!
Excalibur Army - Czech Slovak BVP-M2 SKCZ Sakal Infantry Fighting Vehicle
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В субботу 250-300 тысяч Чехов протестовали против пророссийского премьера Чехии , а ЗЕ и РОЗУМКОВ на подтанцовках у мацквы приняли изгоя в Киеве.
Ермак украинцев явно держит за лохов
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А вони і є лохи які посадовили на табуретку блазня. Хлєба і зрєліщ!
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Новые друзья Украины- Лукашенко, Назарбаев, пророссийский молдованин, пророссийский премьер Чехии?
НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ УКРАИНЕ ГОТОВЯТ РУЦКИЕ СТРАТЕГИ. ???
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Ця стаття вже подібна статтям газети "Правда" радянського періоду.
Разумков также проинформировал Бабиша об особенностях законодательного процесса в украинском парламенте, отметив, что за период с начала работы Верховной Рады девятого созыва уже принято 86 законов. Источник: https://censor.net.ua/n3160661
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Особливості у тому, що СН не читають законопроекти, але голосують за них.
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А що там робить у них посольство ДЬІНЬІРЬІ?
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Не следует забывать, что у России с Чехией давние культурные связи. Например, в Праге на Ольшанском кладбище похоронены многие представители российских
княжеских, графских династий, писатели, генералы, белогвардейцы, бежавшие в
эмиграцию от большевиков. В нынешнее время в Чехии действуют многие российские
организации типа "Русская традиция" и т.п., и влияние таких
организаций в Чехии значительно.
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