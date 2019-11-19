 Разумков обсудил с премьером Чехии Бабишем активизацию сотрудничества с Вышеградской четверкой. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.
Разумков поблагодарил премьер-министра Чешской Республики по постоянную поддержку Украины в вопросах территориальной целостности и возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Он также высказался в поддержку активизации сотрудничества в рамках "Вышеградской четверки", группы "Балтик плюс" и привлечение к работе этой группы других стран.
Разумков также проинформировал Бабиша об особенностях законодательного процесса в украинском парламенте, отметив, что за период с начала работы Верховной Рады девятого созыва уже принято 86 законов.
В свою очередь, премьер-министр Чехии заявил о поддержке Украины. "Мы осуждаем аннексию Крыма, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Чехия беспрекословно на вашей стороне", - отметил он.
Бабиш также подчеркнул, что избрание новых органов власти с огромным уровнем доверия позволит Украине быть более активной, чем другие страны в Европе. Он передал приглашение от Председателя Парламента Чешской Республики посетить Чехию с официальным визитом.
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Ермак украинцев явно держит за лохов
НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ УКРАИНЕ ГОТОВЯТ РУЦКИЕ СТРАТЕГИ. ???
Разумков также проинформировал Бабиша об особенностях законодательного процесса в украинском парламенте, отметив, что за период с начала работы Верховной Рады девятого созыва уже принято 86 законов. Источник: https://censor.net.ua/n3160661
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Особливості у тому, що СН не читають законопроекти, але голосують за них.
княжеских, графских династий, писатели, генералы, белогвардейцы, бежавшие в
эмиграцию от большевиков. В нынешнее время в Чехии действуют многие российские
организации типа "Русская традиция" и т.п., и влияние таких
организаций в Чехии значительно.