 Разумков обсудил с премьером Чехии Бабишем активизацию сотрудничества с Вышеградской четверкой. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Разумков поблагодарил премьер-министра Чешской Республики по постоянную поддержку Украины в вопросах территориальной целостности и возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Он также высказался в поддержку активизации сотрудничества в рамках "Вышеградской четверки", группы "Балтик плюс" и привлечение к работе этой группы других стран.

Разумков также проинформировал Бабиша об особенностях законодательного процесса в украинском парламенте, отметив, что за период с начала работы Верховной Рады девятого созыва уже принято 86 законов.

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В свою очередь, премьер-министр Чехии заявил о поддержке Украины. "Мы осуждаем аннексию Крыма, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Чехия беспрекословно на вашей стороне", - отметил он.

Бабиш также подчеркнул, что избрание новых органов власти с огромным уровнем доверия позволит Украине быть более активной, чем другие страны в Европе. Он передал приглашение от Председателя Парламента Чешской Республики посетить Чехию с официальным визитом.

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