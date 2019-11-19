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 Политика Украины
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 Россия отрабатывает в Украине кибератаки, которые направит против Запада, - СНБО

Россия отрабатывает в Украине кибератаки, которые позже направит против стран Запада. Об этом 19 ноября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с делегацией представительства НАТО в Украине во главе с главой представительства Александером Виннковым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СНБО.

"В Украине Россия отрабатывает кибератаки, которые в будущем могут быть направлены против стран-членов НАТО и Европейского союза", – сказал он.

Данилов считает, что Украина и НАТО должны активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности.

Он добавил, что опыт, который Украина получает в борьбе с российской гибридной агрессией, полезен для стран-членов НАТО.

Стороны обсудили практические аспекты двустороннего сотрудничества, в частности, материальную, техническую и консультативно-совещательную помощь, которая предоставляется Украине в рамках трастовых фондов НАТО, отметили в пресс-службе

Винников заявил, что альянс поддерживает территориальную целостность Украины и будет продолжать "совместную работу на благо евроатлантической интеграции Украины". По его словам, НАТО и в дальнейшем будет помогать Украине как в рамках Комплексного пакета помощи, так и в вопросах поддержки реформы сектора безопасности и обороны.

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Россия отрабатывает в Украине кибератаки, которые направит против Запада, - СНБО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160659
 
 
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Тому що в Україні досі немає єдиного потужного центра протидії атакам CERT. Побудували малесенький CERT в мережі Держспецзв'язку, але через той центр проходить тільки мікроскопічна доля трафіку українського сегменту мережі Інтернет! Потрібен великий та потужний центр CERT, який надійно захистить Україну від кібератак ворога! А для такого центру потрібно мати потужну точку обміну трафіком в Києві, в це потрібно вкласти десятки мільйонів доларів, подати канали з різних сторін з різних країн, забезпечити безперебійну роботу цих каналів та кабелів, відродити службу первинної мережі Укртелекому, яка оперативно ліквідовувала пориви на магістральних кабелях по всій Україні, зробити ще сотні технічних та організаційних заходів! Але немає кому всім цим займатись! На заступників міністрів інфраструктури призначають абсолютно випадкових дівиць, замість професіоналів!
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