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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Минобороны (6107) США (15786) Данилюк Александр (423) Виндман Александер (3)

 Данилюк трижды предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - сотрудник Совета национальной безопасности США Виндман

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк трижды предлагал ведущему специалисту по Украине в Совете национальной безопасности США Александру Виндману возглавить Министерство обороны Украины.

Об этом Виндман заявил во время публичных слушаний в Конгрессе в рамках расследования по импичменту президента США Дональда Трампа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, он отклонил все три предложения. "Я американец… Я немедленно отклонил эти предложения", - сказал Виндман, добавив, что проинформировал об этом свое начальство и контрразведывательные органы. По мнению Виндмана, предложение возглавить ему такую высокую должность выглядит "довольно комично".

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Виндман родился в Киеве. Когда ему было три года, он вместе со своей семьей выехал в США. Виндман - подполковник армии США. Во время службы в Ираке получил боевое ранение. Стал членом Совета национальной безопасности при Белом доме в июле 2018 года.

Виндман является одним из свидетелей в расследовании Палаты представителей США по импичменту главы Белого дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Белого дома Виндман рассказал, в чем стенограмма расходится с содержанием разговора Зеленского и Трампа, - The New York Times

Источник: https://censor.net.ua/n3160657
 
 
 Топ комментарии
 
ааааа)))))капец...нет такой ситуации,где зебилы б не обосрались
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Данилюк, ессно, косил под дурика. Искал повод соскочить. Таки ушёл, но под другим предлогом.
Данилюк умнее других; вовремя соскочил, и не будет толкаться в очереди к вертолёту на Ростов.
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Человек просто просчитал все риски и решил остаться при своих тут как на минном поле особенно когда все по квоте не по проф способностям а по преданности партии и вылизывании дупы лидеру
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ааааа)))))капец...нет такой ситуации,где зебилы б не обосрались
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Міністром оборони має бути Гриценко, а вони цю посаду пропонують випадковим людям! Ідіоти!
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Так это петя получается предлагал! P/S: петя такой обосраный всё своё президенство был, что этот обсёр не будет заметен особо!
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Не следует оскорблять корабли таким сравнением.....
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я не удивлён, но у нас таких примеров не только с этим министерством хватает, воплощённых в жизнь, и справедливости ради - не зелёные это начали
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Человек просто просчитал все риски и решил остаться при своих тут как на минном поле особенно когда все по квоте не по проф способностям а по преданности партии и вылизывании дупы лидеру
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Я так понимаю, у Данилы вообще с головой плохо. Это было видно во время избирательной кампании. Но, к сожалению, Барыга ослепленный жаждой власти так и не понял, что пр вел к власти черта. И даст Бог он еще об этом не раз пожалеет...
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Данилюк, ессно, косил под дурика. Искал повод соскочить. Таки ушёл, но под другим предлогом.
Данилюк умнее других; вовремя соскочил, и не будет толкаться в очереди к вертолёту на Ростов.
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При непонятном гражданстве Зели и нескольких понятных- Бени подобное предложение гражданину США даже верхом зебилизма не выглядит. Данилюк тричі пропонував мені очолити Міноборони України, - співробітник Ради національної безпеки США Віндман - Цензор.НЕТ 4159
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Скоро все пирожки откроются
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Й за низьких температур не виконує Бєтховена...
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После того, как Петя технично дискредитировал всю идею по привлечению иностранцев к руководству в Украине - желающих найти у нас применение своим умениям не найти. Остаются исключительно панамские патриоты.
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