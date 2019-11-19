 Данилюк трижды предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - сотрудник Совета национальной безопасности США Виндман

Об этом Виндман заявил во время публичных слушаний в Конгрессе в рамках расследования по импичменту президента США Дональда Трампа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, он отклонил все три предложения. "Я американец… Я немедленно отклонил эти предложения", - сказал Виндман, добавив, что проинформировал об этом свое начальство и контрразведывательные органы. По мнению Виндмана, предложение возглавить ему такую высокую должность выглядит "довольно комично".

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Виндман родился в Киеве. Когда ему было три года, он вместе со своей семьей выехал в США. Виндман - подполковник армии США. Во время службы в Ираке получил боевое ранение. Стал членом Совета национальной безопасности при Белом доме в июле 2018 года.

Виндман является одним из свидетелей в расследовании Палаты представителей США по импичменту главы Белого дома.

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