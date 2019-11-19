 Из-за санкционированной Белым домом задержки часть помощи Украине по-прежнему не поступила адресату, - сенаторы-демократы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, в документе говорится, что в прошлую пятницу Пентагон сообщил, что 35,2 млн долларов из 250 млн, которые были выделены на помощь Украине через фонд Инициатива безопасности помощи Украине, остаются неизрасходованными. Ранее деньги, которые проходят через этот фонд, напоминают сенаторы, были заблокированы Офисом по менеджменту и бюджету согласно распоряжению Белого дома. Половина этой суммы, говорят сенаторы, должна была быть потрачена на закупку летального оружия и радаров.

Таким образом, делают вывод демократы, это "прямо противоречит фальшивым заявлениям, которые делали лица за пределами Министерства обороны, блокирование военной помощи Украине не имело практических последствий".

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Именно в силу того, что фонды были заблокированы, часть из них остается на счетах Министерства финансов, а не в Украине, указывают они.

В письме указывается, что 25 украинских военных погибли от обстрелов наемников РФ в период между июлем и октябрем этого года. Сенаторы требуют от Пентагона ускорить предоставление оставшейся помощи.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.