 "Слуга народа" Иванисов сидел в тюрьме за изнасилование, но судимость снята и его судьбу должна решить фракция

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Фейсбуке.

Он отметил: ""Слуга народа" Роман Иванисов оказался насильником несовершеннолетней, но судимость за это у него погашена и по закону он имеет право быть народным депутатом. Что теперь сделает фракция с таким однопартийцем?

Источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах подтверждают - народный депутат партии "Слуга народа" Роман Валерьевич Иванисов, избранный по мажоритарному округу № 153 Ривненской области, уроженец города Бердянск Запорожской области, в 1996-м году был осужден Запорожским областным судом по статье 117 часть 3 - изнасилование несовершеннолетней и статье 118 часть 2 - изнасилование несовершеннолетней неестественным образом. И отбыл наказание - 2 года и 6 месяцев в Мариупольской исправительно-трудовой колонии. Судя по всему, на момент совершения преступления Иванисову было 17 лет, эти объясняется не большой срок наказания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мосийчук обнародовал документы о том, что нардеп от "СН" Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Тот назвал это "дешевой чернухой"

Роман Иванисов после обнародования этой информации в интернете решил ее высмеять







Также Иванисов опубликовал на странице справку об отсутствии судимости. В справке МВД Иванисова, которую он предъявлял при регистрации его кандидатом, написано: "Не снятой или не погашенной судимости не имеет". Это правда.

Но самого факта осуждения за изнасилование Иванисов не опроверг. Потому что это тоже правда.

Дело в том, что закон разрешает в законном порядке снять или погасить судимость. Закон считает, что при определенных обстоятельствах с человека необходимо снимать судимость, чтобы возвращать гражданина к полноценной общественной жизни, и не отягощать его грузом прошлого, если он не нарушает закон. Поэтому формального нарушения в действиях народного депутата Иванисова нет. Но Иванисов, безусловно, неоправданно веселится в своем тексте.

Ответственность здесь политическая - самой партии "Слуга народа", и порядка проверки кандидатов, которых партия поддерживает.

Некоторые "новые лица" оказались слишком новыми, настолько новыми, что узнать об их прошлом из интернета нельзя, а надо открывать старые бумажные уголовные дела. А этого никто не делал.

Прошлое Иванисова говорит, что он профессиональный украинский политик, который многократно менял политические команды, успешно делал карьеру, и всегда на его прошлое было всем его коллегам наплевать.

В 2010-м Иванисов был избран депутатом Ривненского областного совета от партии "Батькивщина".

В 2012-м стал помощником народного депутата от партии "УДАР" Виталия Чугунникова.

В 2015-м баллотировался в Ривненскуий областной совет как член партии "Блок Петра Порошенко" "Солидарность".

В 2019-м Владимир Зеленский помог ему стать "слугой народа" и сделать шаг наверх в политической карьере, Иванисов как "новое лицо" прошел в Верховную Раду.

Иванисов захотел большой власти - а у публичности и власти есть своя цена - и, безусловно, теперь, поскольку Иванисов народный депутат, в законном порядке правоохранительные органы должны будут предоставить информацию о законности погашения судимости. Депутат сам наказал этой публичностью себя и свою семью - а у него жена и двое сыновей, которые, хочу напомнить, не причастны ни к каким преступлениям, и не заслуживают оскорблений и неуважения. Кроме того, надо понимать, что пребывание Иванисова в одной из самых жестких донецких зон наверняка было незабываемым жизненным испытанием.

А партия "Слуга народа" должна дать публично оценку искренности своего коллеги и возможности его дальнейшего пребывания в статусе народного депутата "Слуги народа".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в которм назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал что изложенная информация является ложной.