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Все про:изнасилование (646) Бутусов Юрий (1914) Слуга народа (498) Иванисов (1)

 "Слуга народа" Иванисов сидел в тюрьме за изнасилование, но судимость снята и его судьбу должна решить фракция

В отношении депутата от "СН" Романа Иванисова, о котором появилась информация, что он был в 1996 году осужден за изнасилование несовершеннолетней, должна наступить политическая ответственность. Фракция "Слуга народа" должна сама решить оставлять его депутатом или нет, поскольку судимость уже погашена и юридически он имеет право быть народным депутатом.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Фейсбуке.

Он отметил: ""Слуга народа" Роман Иванисов оказался насильником несовершеннолетней, но судимость за это у него погашена и по закону он имеет право быть народным депутатом. Что теперь сделает фракция с таким однопартийцем?

Источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах подтверждают - народный депутат партии "Слуга народа" Роман Валерьевич Иванисов, избранный по мажоритарному округу № 153 Ривненской области, уроженец города Бердянск Запорожской области, в 1996-м году был осужден Запорожским областным судом по статье 117 часть 3 - изнасилование несовершеннолетней и статье 118 часть 2 - изнасилование несовершеннолетней неестественным образом. И отбыл наказание - 2 года и 6 месяцев в Мариупольской исправительно-трудовой колонии. Судя по всему, на момент совершения преступления Иванисову было 17 лет, эти объясняется не большой срок наказания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мосийчук обнародовал документы о том, что нардеп от "СН" Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Тот назвал это "дешевой чернухой"

Роман Иванисов после обнародования этой информации в интернете решил ее высмеять

Слуга народа Иванисов сидел в тюрьме за изнасилование, но судимость снята и его судьбу должна решить фракция 01

Также Иванисов опубликовал на странице справку об отсутствии судимости. В справке МВД Иванисова, которую он предъявлял при регистрации его кандидатом, написано: "Не снятой или не погашенной судимости не имеет". Это правда.

Но самого факта осуждения за изнасилование Иванисов не опроверг. Потому что это тоже правда.

Дело в том, что закон разрешает в законном порядке снять или погасить судимость. Закон считает, что при определенных обстоятельствах с человека необходимо снимать судимость, чтобы возвращать гражданина к полноценной общественной жизни, и не отягощать его грузом прошлого, если он не нарушает закон. Поэтому формального нарушения в действиях народного депутата Иванисова нет. Но Иванисов, безусловно, неоправданно веселится в своем тексте.

Ответственность здесь политическая - самой партии "Слуга народа", и порядка проверки кандидатов, которых партия поддерживает.

Некоторые "новые лица" оказались слишком новыми, настолько новыми, что узнать об их прошлом из интернета нельзя, а надо открывать старые бумажные уголовные дела. А этого никто не делал.

Прошлое Иванисова говорит, что он профессиональный украинский политик, который многократно менял политические команды, успешно делал карьеру, и всегда на его прошлое было всем его коллегам наплевать.

В 2010-м Иванисов был избран депутатом Ривненского областного совета от партии "Батькивщина".

В 2012-м стал помощником народного депутата от партии "УДАР" Виталия Чугунникова.

В 2015-м баллотировался в Ривненскуий областной совет как член партии "Блок Петра Порошенко" "Солидарность".

В 2019-м Владимир Зеленский помог ему стать "слугой народа" и сделать шаг наверх в политической карьере, Иванисов как "новое лицо" прошел в Верховную Раду.

Иванисов захотел большой власти - а у публичности и власти есть своя цена - и, безусловно, теперь, поскольку Иванисов народный депутат, в законном порядке правоохранительные органы должны будут предоставить информацию о законности погашения судимости. Депутат сам наказал этой публичностью себя и свою семью - а у него жена и двое сыновей, которые, хочу напомнить, не причастны ни к каким преступлениям, и не заслуживают оскорблений и неуважения. Кроме того, надо понимать, что пребывание Иванисова в одной из самых жестких донецких зон наверняка было незабываемым жизненным испытанием.

А партия "Слуга народа" должна дать публично оценку искренности своего коллеги и возможности его дальнейшего пребывания в статусе народного депутата "Слуги народа".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в которм назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал что изложенная информация является ложной.

Источник: https://censor.net.ua/n3160655
 
 
 Топ комментарии
 
Клуб уродов, насильник им не помешает...
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Згвалтування не може бути погашено.
Перед законом може і так. А як щодо моралі ? Чи має право бути така людина при владі ?
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червона шапка‏ @rosakatzman 11 ч.11 часов назад

Партия "Слуга народа" должна сама определить лишать ли мандата Иванисова, судимость за изнасилование которого погашена, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1166

Новие літца від слуг народу. Зрадники, куми, полові підстилки, колобранти, агенти кремля, ригі, гвалтівники, бандюки та наркобарони... нікого не забула Ніні це не зрада, це такая стратегія покращення плять....
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какой народ, такие и слуги... плоть от плоти
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"Повертати громадянина до повноцінного суспільного життя"? Серйозно? Він не заслуговує на це.
На нього треба одягати елетронний браслет і стежити за ним протягом всього життя (я вже не говорю про те, що він повинен би був сидіти кілька десятків років, а може й довічне)
Нагадаю, що він двічі скоював зґвалтування неповнолітньої, але першого разу наш самий гуманний суд відпустив його із СІЗО через три дні
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До того ж, по зеківським законам, він не міг не бути на зоні "пєтушком", опущєнцем.
І тепер всі, хто потискав йому руку - "законтачені". Вся фракція ЗН (зелені народу), принаймні.
Що це таке - люди в курсі.
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У них там в партии походу одни збоченці
https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru/dzhoker_opublikoval_perepisku_s_zamestitelem_ministra_klitinoj_vokrug_kotoroj_razgorelsja_skandal_n1236472/amp
Джокер опубликовал переписку с заместителем министра Клитиной, вокруг которой разгорелся скандал
Интересно описаны секс вличения Богдана , гончарука и ко
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А що далі?
напевно по поняттям (понятиям) повинний відбутися сходняк фракції і вручення цьому педофілу карточки для голосування з диркою
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Колись і про Януковича так писали, ще до того, як він подався у високу політику, але схоже ми не вчимося на своїх помилках
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Да не партия должна решать, а народ Украины!
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"народ Украины" уже нарешал, выбрал клоунов и преступников во власть "по-приколу".
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Скоро и про других СлугУрода много чего узнаем. Партія "Слуга народу" має сама визначити, чи позбавляти мандата Іванісова, судимість якого за зґвалтування погашена, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2710
"Новые лица", ****...
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Порохоботы не читают дальше своих методичек

===В 2015-м баллотировался в Ривненскуий областной совет как член партии "Блок Петра Порошенко" "Солидарность".===
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Так то причина тягти його в парламент? Петя та Юля могли його навіть не бачити і не чути, таких кандидатів в областях тисячі і навіть десятки тисяч, а нинішня ********* 250 в парламенті, це відповідальність монокоаліційного блазня.
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Та вы шо!
Это ж идеальный член Слуги Урода.
Во всех смыслах этого слова!!!
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прямь на фракции отрежут яцо в прямом эфире
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Я так понимаю,в партии зеленых соплей свадебный фотограф это лучший представитель... Наголосовали слабоумные
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Хроника одного Президента ... 20.11.2019 г.

В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания и имеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка".
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Этот самый "вуз" штамповал дипломы пачками. Достаточно посмотреть на список криминалите Украины (ставшего успешными "предпринимателями" и депутатами). Google в помощь.
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в этой партии не хватает только зоофила и никрофила и будет стрит-флеш...
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Мы многого не знаем. И в этом наше счастье.
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"слуга народу" це не партія і ніколи нею не була, не мала програми, ідеології, установчих зборів, тощо, "слуга народу" це кіношний бренд розкручений каналом та студією 95кв Г+Г
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В 2015-м баллотировался в Ривненскуий областной совет как член партии "Блок Петра Порошенко" "Солидарность". Источник: https://censor.net.ua/n3160655

....как то прошло не замеченным комментаторами
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якось пройшло не помітним у вас, що відомо це стало не тоді, а зараз і реакція має бути не у минулому, а *********
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Петя сам особисто вибирав депутатів для обласної і сільських рад.
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Цікаво, як він фізично міг це встигнути зробити?
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250-300 людей в парламент міг і особисто, на відміну від десятків тисяч в областях.
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От ти за кого голосував? За педофіла? Чи за того кого привів блазень? Якщо він особисто не вибрав людей значить він плюнув тобі в морду.
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Так Пеця - тоже лайно.
Но Зебил - более вонючее...
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Отягощающее обстоятельство - был а порошенковской партии
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А в сильраду не балотувався? Его ж в ВР не тянули, в отличие от...
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Разве дело в погашении? Дело в сокрытии факта судимости.🎈
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В 1996-м году был осужден Запорожским областным судом по статье 117 часть 3 - изнасилование несовершеннолетней и статье 118 часть 2 - изнасилование несовершеннолетней неестественным образом. И отбыл наказание - 2 года и 6 месяцев в Мариупольской исправительно-трудовой колонии.

Ипать, зеленые, он же по-любому вышел "опущенным". Лучше уже смотреть как Кива причандалы разминает Партія "Слуга народу" має сама визначити, чи позбавляти мандата Іванісова, судимість якого за зґвалтування погашена, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4980
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Теперь понятно, почему после избрания Зебобика в стране пошел разгул педофилии!

Я хренею с нынешнего правительства - дрочат в зале, снимают шлюх, спят, дерибанят бабки в конвертах, да еще педофилов набрали в свои ряды.....
Вот уж действительно - Слуги Урода!!!
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І найголовніше - Порошенко досі на волі і продовжує шкодити. Це, виходить, що Пєця і Зєля одна і та шобла? А їх протистояння фальшиве? Удаване? Постановочне?
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Я хорошо помню, как 5 месяцев назад Вы рьяно поддерживали Монику Зелински. А что вдруг случилось с Вами? Где поддержка действующей власти?
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Он из тех дураков-юлианцев, которые считали, что ЗЕлупа чем-то лучше Пецы. Через полгода дураки, подобные Ваньке, убедились, что не лучше, а, может быть, даже хуже. Я во втором туре не голосовал за обоих - зачеркнул их, чтоб моим голосом в списках не фальсифицировали в пользу кого-то из них. Даже сейчас, когда стало видно, что ЗЕлупа куда опаснее Пецы для Украины в силу своей антиукраинской совковости и открытого рускамирства, считаю, что поступил правильно. А Ванька что? Остается ему чесать "репу" за его выбор. При этом он дураком все равно останется.
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За Петю не было настолько стыдно, как за Зелю. Моника конкретно ведет программу уничтожения Украины.
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Це було не п'ять, а два місяці тому. Вчора Вовік ще був "котом у мішку". А сьогодні - нова реальність: Вовік - ліквідацйна комісія.
Висновок:
Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигнуа. І протистояння між ними фальшиве, удаване, постановочне. Насправді перехід влади від одного до іншого відбувавсь гармонічно, без покарань попередників, навіть без аудиту.
Гірше за все, що Вовік штовхає Україну у прірву рекордними темпами і мова йде вже не за роки, а за місяці.
Дострокові. Негайно.
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По всій біографії видно--лайно і безсовісний нахрапистий рішало--вибрали майже ідіотів, а тепер незнають що з ними робити. Вже за хабарі і обшори мовчать,на сцикунів і втікачів від армії--бо і президент такий.
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Так. Дрочила в ВР есть, сладострастник в наличии, Лиза Богуцкая на месте, истеричка в наявности, теперь насильник объявился - какая разнообразно богата наша Рада. Кто же следующий будет? Взяточников не предлагать, опт не интересует.
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Стоит ли удивляться, что зеленые сопли хотят изнасиловать всю страну?
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КОЗП № 716 від 16.10.2008 р. ДОПОВІДАЮ, ЩО 16.10.2008 НА АДРЕСУ УБНОН ГУМВС УКРАЇНИ В ОБЛАСТІ З СОЛОМіЯНСЬКОГО РУ ГУМВСУКРАЇНИ В М. КИЄВІ (ВИХ. 49/3986 ВІД 15.10.2008) НАДІЙШОВ МАТЕРІАЛ ЖРЗПЗ N 19131 ВІД 15.10.2008 ЗА ФАКТОМ ВИЛУЧЕННЯ НАРКОТИЧНОГО ЗАСОБУ КОКАЇН ВАГОЮ БЛИЗЬКО 1 ГР. У ГР. ІВАНІСОВА РОМАНА ВАЛЕРІЙОВИЧА, 1978 Р.Н., МЕШКАЮЧОГО ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, БУД. 12, КВ. 131, ПРОШУ ВАШОГО ДОЗВОЛУ НА РЕЄСТРАЦІЮ МАТЕРІАЛУ ДО ЖРЗПЗ ГУМВС УКРАЇНИ ВДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
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Рапорт о/у в ОВС Оніщенко В.В. про те, що 15.09.05р.по вул. І.Кудрі, 34 в м. Києві затримано гр.гр. Іванісова Р.В. 1978 р.н.,Жи галова Ю.А. 1984 р.н., Дьячкова В.В. 1979 р.н., Гаврилова Д.В. 1982 р.н., які з червня 2005р. під надуманим приводом,застосовую чи фізичне насильство та погрози, вимагали та отримували кошти в сумі 3.500 доларів США від гр.гр.Колесника В.В.1983р.н., та Ко лесника А.В. 1981р.н., мешканців м. Києва, вул. І.Порика, 3 кв.39.
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Нормальний слуга. Там ще є Яременко. А скільки, що ми не знаємо. Самі недавно говорили, що посади отримують через ліжко. Такої партії у Раді ще не було. Чого там тільки немає, гвалтівники, сепари, хабарники, дебіли.... І всі всим задоволені. Немає мітингів нацсук, націоналісти, зробивши свою справу, тихенько палять в стороні і чекають, що воно буде. А вже нічого не буде, хавайте те, чого хотіли.
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Вопрос в том, что было НА САМОМ ДЕЛЕ.
Одно дело, если изнасилование. Другое - если 17летний трахнул 17летнюю, а её родители застукали его и засадили.
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та смотри - это лихие 90-е, там таких схем с "застукали и засадили" не очень много было т.к. молодые отморозки, состоящие в банде, спокойно тех родителей могли убить.
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Закон жара ни сколько не поменялся: лигитимный тоже был дважды "не судим", что не помешало ему добраться до вершины власти.
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Клоун набирал в свою команду кого попало..... Давай деньги и проходи....
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Так опустили его на зоне или нет, вот в чём вопрос!
Скорее всего-таки да.
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а как, интересно с ним за одним столом седят воры? в раде же их большинство. а может в ВР понятия отменили?
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це шо за подлый поклеп на честного холуя народа?
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На основании чего снимают такие судимости. Он женился на изнасилованной или стал импотентом ?
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Судимості знімають коли оформляють стукачем, там всі мають бути чисті і непорочні як немовля.
А хто сидів в тюрмі, той залишається другом компетентних органів до кінця свого життя.
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зелебобіки ви зробили це разом з цим покидьком
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Ну, що "зелебобіки" зробили, ти вже сказав, тепер розкажи, може дехто забув, що такі бобіки, як ти, зробили.
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Гасіть всім гвалтівникам, грабіжникам і вбивцям, гамузом, всі судимості і в Раду їх.
І буде в Україні щастя.
Хоча, вони і так там завжди були, просто, їх ніколи ніхто не судив.
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