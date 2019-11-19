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 Партия "Слуга народа" должна сама определить лишать ли мандата Иванисова, судимость за изнасилование которого погашена, - Бутусов

В отношении депутата от "СН" Романа Иванисова, о котором появилась информация, что он был в 1996 году осужден за изнасилование несовершеннолетней, должна наступить политическая ответственность. Фракция "Слуга народа" должна сама решить оставлять его депутатом или нет, поскольку судимость уже погашена и юридически он имеет право быть народным депутатом.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Фейсбуке.

Он отметил: ""Слуга народа" Роман Иванисов оказался насильником несовершеннолетней, но судимость за это у него погашена и по закону он имеет право быть народным депутатом. Что теперь сделает фракция с таким однопартийцем?

Источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах подтверждают - народный депутат партии "Слуга народа" Роман Валерьевич Иванисов, избранный по мажоритарному округу № 153 Ривненской области, уроженец города Бердянск Запорожской области, в 1996-м году был осужден Запорожским областным судом по статье 117 часть 3 - изнасилование несовершеннолетней и статье 118 часть 2 - изнасилование несовершеннолетней неестественным образом. И отбыл наказание - 2 года и 6 месяцев в Мариупольской исправительно-трудовой колонии. Судя по всему, на момент совершения преступления Иванисову было 17 лет, эти объясняется не большой срок наказания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мосийчук обнародовал документы о том, что нардеп от "СН" Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Тот назвал это "дешевой чернухой"

Роман Иванисов после обнародования этой информации в интернете решил ее высмеять

Партия Слуга народа должна сама определить лишать ли мандата Иванисова, судимость за изнасилование которого погашена, - Бутусов 01

Также Иванисов опубликовал на странице справку об отсутствии судимости. В справке МВД Иванисова, которую он предъявлял при регистрации его кандидатом, написано: "Не снятой или не погашенной судимости не имеет". Это правда.

Но самого факта осуждения за изнасилование Иванисов не опроверг. Потому что это тоже правда.

Дело в том, что закон разрешает в законном порядке снять или погасить судимость. Закон считает, что при определенных обстоятельствах с человека необходимо снимать судимость, чтобы возвращать гражданина к полноценной общественной жизни, и не отягощать его грузом прошлого, если он не нарушает закон. Поэтому формального нарушения в действиях народного депутата Иванисова нет. Но Иванисов, безусловно, неоправданно веселится в своем тексте.

Ответственность здесь политическая - самой партии "Слуга народа", и порядка проверки кандидатов, которых партия поддерживает.

Некоторые "новые лица" оказались слишком новыми, настолько новыми, что узнать об их прошлом из интернета нельзя, а надо открывать старые бумажные уголовные дела. А этого никто не делал.

Прошлое Иванисова говорит, что он профессиональный украинский политик, который многократно менял политические команды, успешно делал карьеру, и всегда на его прошлое было всем его коллегам наплевать.

В 2010-м Иванисов был избран депутатом Ривненского областного совета от партии "Батькивщина".

В 2012-м стал помощником народного депутата от партии "УДАР" Виталия Чугунникова.

В 2015-м баллотировался в Ривненскуий областной совет как член партии "Блок Петра Порошенко" "Солидарность".

В 2019-м Владимир Зеленский помог ему стать "слугой народа" и сделать шаг наверх в политической карьере, Иванисов как "новое лицо" прошел в Верховную Раду.

Иванисов захотел большой власти - а у публичности и власти есть своя цена - и, безусловно, теперь, поскольку Иванисов народный депутат, в законном порядке правоохранительные органы должны будут предоставить информацию о законности погашения судимости. Депутат сам наказал этой публичностью себя и свою семью - а у него жена и двое сыновей, которые, хочу напомнить, не причастны ни к каким преступлениям, и не заслуживают оскорблений и неуважения. Кроме того, надо понимать, что пребывание Иванисова в одной из самых жестких донецких зон наверняка было незабываемым жизненным испытанием.

А партия "Слуга народа" должна дать публично оценку искренности своего коллеги и возможности его дальнейшего пребывания в статусе народного депутата "Слуги народа".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в которм назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал что изложенная информация является ложной.

Источник: https://censor.net.ua/n3160655
 
 
 Топ комментарии
 
Клуб уродов, насильник им не помешает...
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Згвалтування не може бути погашено.
Перед законом може і так. А як щодо моралі ? Чи має право бути така людина при владі ?
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тим більше мова про згвалтування неповнолітньої..
так вони і країну погвалтують.
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Если действительно изнасиловал,тогда прям в 96-м и нужно было лишить мандата!
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Корпоратив: Яременко пропонує скоростний анал Дубінському. На фоні цього на роялі грає Ківою Зєля, виє Тимошенко...
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А яким чином, ну мало що, буде погашатись ґвалтування України?
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Рівняни, наступного кого виберете? Некрофіла?
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Так а с дипломом у него что?
Когда он высшее образование получил и где?
Если он отбывал наказание в 1996 году, то как он мог закончить юрфак ЗГУ в 2000, о чем писал на сайте Ровенской обл.администрации, и в какой момент то же образование оказалось полученным в БУМиБ, о чем информирует Зекоманда?
Это не основание для проверки и вынесения на совет партии?
Как журналист и редактор издания пан Бутусов не желает поднять вопрос возможного подлога сейчас и очень вероятной фальсификации данных в депутатском прошлом?
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Диплом - "липа" . Разве что зоновский у него точно есть . .
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Це зоновська масть. На волі такої сеградації нема.
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Хоч до зелених не маю ніякого сантименту. Виключно справедливости заради
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Что не день, то вылазит новая элита Украины!
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"элита" - тут контексті це слово я взяв би в лапки.
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Люди, що це робиться? Вчора міністр економіки Милованов розказував, що курить маріхуану. Сьогодні вдень чуємо, що заступниця міністра отримала посаду через ліжко, а на ніч виявляється, що один із слуг ґвалтівник.

Ото зібралось шобло. Страшно й подумати, яка "новина" завтра вранці на нас чекає...
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Якщо ось ці такі, можна лише уявити страшним був Порошенко...
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Помиляєтесь. Депутати попередніх скликань були на порядок вище цих. З кожним новим скликанням Верховна Рада все деградує й деградує.
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Пан редактор переконує нас,що все в рамках закону ? Та ми це й так знаємо (забув сказати про фальшивий диплом,але там викрутяться-"навішають" про дистанційне навчання в тюряжці,чи подібне).
Тільки от саме реакція керівника партії,фракції в парламенті,а також президента і прем'єра (так-так!,адже не взападло їм приходити в парламент,вказувати підлеглим депутатам ,за які закони кнопки тиснути)-показова.
"...К чему я... Владимирссаныч разразился сегодня постом, в котором с привычным ему хамством наехал на бабу Юлю - его зацепило то, что Тимошенко ушла в оппозицию. Заметьте, он не высказал соболезнований по поводу гибели командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева. Он никак не прокомментировал коррупционный скандал с Юзиком в Кривом Роге, противозаконное предоставление охраны смотрящему от Бени Богдану, преследование Порошенко по политическим мотивам, благосклонное отношение к Портнову, "лизание задницы Трампу", заискивание перед Путиным и многое другое. Игрок на рояле со спущенными штанами, а ныне волей случая преЗЕдент, оседлал свой любимый конёк - ёрничать и фиглярствовать. ....

Что меня порадовало, Владимирссаныч, так это то, что позитивно-восторженных комментов к Вашим фейсбучным "перлам" становится всё меньше, а озабоченных и протрезвевших - всё больше. Шутите дальше - это Ваше призвание, но привыкайте к тому, что объектом шуток всё чаще становитесь Вы сами...."
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Становица скучно, банально и заурядно, очередной зашкваренный бандюк от Скотов Урода...зеваю..
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- Ще кілька шапок сп#з#дить залишилось і готовий кандидат у президенти від ЗЕКоманди.
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а вдруг он завтра изнасилует главу партии? у таких чуваков это сезонные обострения.... оно вам надо а слуги? уже один такой был с погашенными судимостями. он сейчас в ростове чалится.... кстати, я никогда не понимал что такое погашенная судимость? это что почтовая марка? типа погасил и можешь по новой? а что бывают судимости непогашенные?
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Vitalii Chepynoga:
Подивився нарешті "Черное зеркало"... Пару серій...
Не наше кіно по духу... В першій серії прем'єр-міністр Британії, на вимогу терористів, змушений трахнути свиню в прямому ефірі...
Всі жаліли прем'єр-міністра...
У нас би всі жаліли свиню...
А якби це шоу вів Савік Шустер, то свиню б освободили прямо в студії, і може б даже назначили на якусь хорошу отвєтствєнну посаду...
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Бутусов пишет бредятину. Что такое "погашенная судимость"? Вот так взял и стёр ластиком с листа своей жизни всё дерьмо и стал "чистеньким"? Партія "Слуга народу" має сама визначити чи позбавляти мандата Іванісова, судимість за зґвалтування якого погашена, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7718 Был уже у нас такой "погашенный" шапкокрад (который, кстати, и придумал этот маразм с "погашенной судимостью"). И что из этого вышло? Партія "Слуга народу" має сама визначити чи позбавляти мандата Іванісова, судимість за зґвалтування якого погашена, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8858 Дерьмо, начавшее "жизнь с чистого листа" стало не дерьмом? Вы о чем??? Да ещё брать во власть таких уродов- туда, где должны быть люди с идеальной (или близкой к тому) репутацией, т.к. от них часто зависят не только жизни, но и судьба целой страны!
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А як у Януковича була погашена судимість? Кажуть, що у нього теж була стаття за зґвалтування. Погашення судимості законодавством передбачено.
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Несовершеннолетний несовершеннолетнюю..., но выбирали же президентом человека с несколькими погашенными судимостями.
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Что ни новость о СН, то какие то извращенцы сексуальные всплывают. И это правящая партия на сегодня!
Партийные списки надо отменять. Народ должен выбирать своего народного депутата! А списки позволяют продавать голоса всяким соскам и извращенцам.
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Вот это и я понимаю, слуги народа, одни бывшие уголовники, не уж-то народ хотел вот таких слуг?
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