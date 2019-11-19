 Зеленский обсудил с министром иностранных дел Германии Маасом ситуацию на Донбассе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Президент Украины выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны ФРГ территориальной целостности и суверенитета Украины, комплексную помощь во внедрении структурных реформ в нашем государстве, содействие инициативам по восстановлению поврежденной войной инфраструктуры Донбасса", - говорится в сообщении.

Зеленский проинформировал немецкого министра о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встречу в нормандской формате откроет путь к мирному урегулированию конфликта.

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Также была обсуждена ситуация вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации так называемой газовой директивы ЕС. Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы.

Обсуждались также вопросы практического сотрудничества сторон в контексте реализации курса Украины на европейскую и евроатлантической интеграции.

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