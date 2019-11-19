 Зеленский обсудил с министром иностранных дел Германии Маасом ситуацию на Донбассе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Президент Украины выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны ФРГ территориальной целостности и суверенитета Украины, комплексную помощь во внедрении структурных реформ в нашем государстве, содействие инициативам по восстановлению поврежденной войной инфраструктуры Донбасса", - говорится в сообщении.
Зеленский проинформировал немецкого министра о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встречу в нормандской формате откроет путь к мирному урегулированию конфликта.
Также была обсуждена ситуация вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации так называемой газовой директивы ЕС. Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы.
Обсуждались также вопросы практического сотрудничества сторон в контексте реализации курса Украины на европейскую и евроатлантической интеграции.
2 реакції:
- Головнокомандувач
- чмо
Загинув офіцер, рівня Комбриг... Жодного слова від Верховного Головнокомандувача.....
Любить сраку Трампа.
Жере шаурму.
Бігає проміж фонтанчиків.
Носить браслетики.
Не голиться через забобони.
Вгадай.Те, як його завут?
По мнению Линкявичюса, возврат россиянами кораблей можно сравнить с ситуацией, «когда кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сто».
«Возможно это и грубое сравнение, но я не считаю, что это большая победа… Эти суда они и так должны были вернуть. В конце концов, напомню, что моряков должны были вернуть по решению Морского трибунала ООН, однако они были возвращены путем обмена», - цитирует Линкявичюса Delfi.lt.
tZE inform
@tZEinform
Министр иностранных дел Германии Heiko Maas имеет поручение от федерального канцлера Германии Ангелы Меркель передать президенту Украины какие то документы, объемом около 200 страниц. Даже в ведомстве федерального канцлера о содержании этого документа никто не знает.
tZE inform
@tZEinform
Информация о том что кто то уже знает о содержании бумаг Мааса аккуратно донесена германскому правительству. Посмотрим что они предпримут.
радію, що нарешті кацап погодився з тим, що цидульки та виправдання його влади дурнуваті.
Olka
@Lelka_1
·3 ч
Чоловік розказує. біля сусіднього під'їзду ********** пацанва років по 11. Зупинився, дай,думає, подивлюсь.Хотів всипати.виявилось, вони дзвонять в домофон, чекають поки там хтось озветься і кричать хором "ДумайТе!!!" на зеленій Борщагівці та ще й після платіжок. Тролінг годний