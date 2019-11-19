 При пожаре в учебном центре ВСУ на Львовщине тяжелые ожоги получил врио командира Сергей Пантелейчук, - Бутусов

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня ночью произошел пожар в помещении штаба тыла учебного центра. По данным источников, в огне погиб начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения учебного центра майор Алексей Останин. Получил тяжелые ожоги, но сумел спастись временно исполняющий обязанности командира 184-го центра майор Сергей Пантелейчук. Он находится в реанимации.

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Здание сгорело дотла. Причины возгорания и гибели майора Останина на данный момент изучает Государственное бюро расследований, открыто следствие по статье 425 "недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану".

Однако версию умышленного поджога также на данный момент исключать нельзя", - отметил журналист.

Напомним, 19 ноября 2019 года, около 5 утра в одной из воинских частей, дислоцирующихся в поселке Старычи Яворивского района Львовской области, произошел пожар, в результате которого один офицер погиб, еще один получил ожоги и был госпитализирован.

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