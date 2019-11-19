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Все про:Львовщина (1781) пожар (3762) Бутусов Юрий (1911) ВСУ (388)

 При пожаре в учебном центре ВСУ на Львовщине тяжелые ожоги получил врио командира Сергей Пантелейчук, - Бутусов

Во время пожара в 184-м учебном центре Вооруженных сил в Старичах Львовской области погиб начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения учебного центра Алексей Останин, получил ожоги временно исполняющий обязанности командира центра Сергей Пантелейчук.

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня ночью произошел пожар в помещении штаба тыла учебного центра. По данным источников, в огне погиб начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения учебного центра майор Алексей Останин. Получил тяжелые ожоги, но сумел спастись временно исполняющий обязанности командира 184-го центра майор Сергей Пантелейчук. Он находится в реанимации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная прокуратура назвала короткое замыкание причиной пожара в воинской части на Львовщине

Здание сгорело дотла. Причины возгорания и гибели майора Останина на данный момент изучает Государственное бюро расследований, открыто следствие по статье 425 "недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану".

Однако версию умышленного поджога также на данный момент исключать нельзя", - отметил журналист.

При пожаре в учебном центре ВСУ на Львовщине тяжелые ожоги получил врио командира Сергей Пантелейчук, - Бутусов 01

Напомним, 19 ноября 2019 года, около 5 утра в одной из воинских частей, дислоцирующихся в поселке Старычи Яворивского района Львовской области, произошел пожар, в результате которого один офицер погиб, еще один получил ожоги и был госпитализирован.

Также читайте: При пожаре на территории воинской части на Львовщине погиб майор Алексей Останин

Источник: https://censor.net.ua/n3160650
 
 
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Кто прошел учебку в Старычах, тому не страшен Бухенвальд!1980г.осень...
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Мне учебки в Воле-Высоцкой тоже с головой хватило, которая неподалёку была.
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