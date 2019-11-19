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 Политика Украины
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 До конца года ВСУ получат 2 800 единиц вооружения и военной техники, - Минобороны

До конца 2019 года ожидается поставка в ВСУ 2 800 единиц вооружения и военной техники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Запланирована поставка еще около 54 тысяч штук боеприпасов различного назначения, более 800 приборов ночного видения и более 2 800 образцов ВВТ, в т.ч. ракетно-артиллерийского вооружения - почти 1 300 единиц, бронетанкового вооружения и техники - около 80 ед., более 100 ед. автомобильной техники, около 80 ед. средств инженерного оборудования, более 30 комплексов БПЛА и более 30 средств связи.

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В Минобороны отметили, что также будут продолжаться поставки радиолокационных станций для ПВО и комплексов и станций РЭБ, модернизированных самолетов и вертолетов.

Источник: https://censor.net.ua/n3160648
 
   
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І жодного нового танку Оплот чи Булат в ЗСУ не поступлять, як і не поступили з 2014 року! Що нам скаже пан Абромявічус? Коли будуть нові танки? Всі ці цифри про відремонтовану техніку-це все лайно! Де нові танки? Де нові БМП? Де нові БТР? Де нове озброєння? Абромявічус, де результати Вашої роботи?
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яка цивільна техніка - така й військова. Ці дві позиції пов'язані.
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Дохрініща "набудував" велічайший, за 5 місяців
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Как обычно, мусора из поцгвардии получат?
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Дякую нашим робітникам, конструкторам, інженерам за озброєння. Для незадоволених пояснюю, замовлення на озброєння здійснює Міністерство оборони.
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