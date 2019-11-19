 Мосийчук обнародовал документы о том, что нардеп от "СН" Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Тот назвал это "дешевой чернухой"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Согласно опубликованным материалам, Иванисов Роман Валерьевич, 02.11.1978 г. н. Э. был арестован 14 сентября 1995 Куйбышевским райотделом Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней), и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) действующего на тот момент Уголовного кодекса. 22 сентября того же года он прибыл в СИЗО, откуда по постановлению Куйбышевского суда Запорожской области через три дня выпущен.

Впрочем, ненадолго. Уже 25 октября 1995 СУ УМВД Украины в Запорожской области повторно задержала Иванисова по тем же статьям.

В итоге 21 марта 1996 будущий нардеп от "Слуги народа" был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. По определению Запорожского областного суда от 17 апреля 1996 приговор был изменен на 2 года 6 месяцев исправительных колоний общего режима. Отбывал заключение в Мариупольской ИТК Донецкой области.









В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в которм назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал что изложенная информация является ложной.