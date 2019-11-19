 Трехсторонние консультации по транзиту газа пройдут завтра, - спикер Еврокомиссии Падурару

Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Еврокомиссии Анка Падурару, передает Цензор.НЕТ.

"Да, могу подтвердить: такие консультации на техническом уровне пройдут завтра. Мероприятия для СМИ не предусмотрены", - сказала пресс-секретарь.

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Как сообщалось, российский монополист "Газпром" направил в адрес НАК "Нафтогаз України" предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продолжения действующего контракта или заключения нового договора является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Кроме того, в официальном предложении за подписью председателя правления Газпрома Алексея Миллера среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании. Также Газпром ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности непосредственно закупать российский газ до 2020 года.

В "Нафтогазе" предложенный ПАО "Газпромом" (РФ) вариант отказа от уже выигранных $3 млрд в Стокгольмском арбитраже в обмен на "скидку" при покупке газа назвали экономически нецелесообразным.

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