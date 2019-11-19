 ВСУ сбили на Донбассе вражеский беспилотник. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "На Горловском направлении, российские оккупационные войска использовали БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений Объединенных сил.
Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, враждебный беспилотный летательный аппарат был сбит сосредоточенным огнем из стрелкового оружия. При падении на необитаемом дворе БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать о опасный груз, которым враг пытался поразить наших военных.
Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации".
4 год · Есть две новости.
Плохая новость состоит в том, что виртуоз популизма Тимошенко ответила Зеленскому в стиле КВН, а не "Это ваша реакция на смерть комбрига и обстрелы с российской территории?" Т.е. не Зеленский не готов говорить о судьбе Украины, а украинцы не готовы слушать. КВН давай.
А хорошая новость состоит в том, что если и будет другой Премьер, то это будет не Тимошенко.»
9 ч. ·
- Смерть комбрига-128 можно смело записывать Зеленскому в цену разведения.
По неофициальной информации, полковник Коростелев подорвался на мине при осмотре новых позиций для отведения подразделений бригады.
Это второй комбриг ВСУ, павший на этой войне.
Первым был комбриг-51, полковник Пивоваренко, погибший во время выхода по Иловайскому коридору.
И ещё два начальника 73 центра, капитаны первого ранга Зинченко и Олефиренко.
Я говорил: хирург, пока научится, оставляет кладбище за спиной.
Верховный главнокомандующий пока научится, оставляет десять кладбищ.
Это даже при условии, что он вообще хочет учиться.
А президент Турции Эрдоган как-то заметил Зеленскому, что рук не хватит для браслетов.
Оказывается, боеприпасы взрываются, сапёры гибнут, комбриги наступают на мины не только потому, что их заставляют проклятый Порошенко и Муженко.
21.10.Кулеба:в грудні 2019 ніякого саміту не буде!, буде зустріч членів, партнерів туди не запрошують!
19.11. Столтенберг: Північна Македонія буде присутня на САМІТІ!! НАТО у Лондоні в грудні як ЗАПРОШЕНА СТОРОНА!!! Проср@ли саміт.
19.11.2019, 20:14 • 484 • 0
Посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловили співчуття із приводу смерті командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова. Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
"Він супроводжував нас 7 листопада в Петрівському під час розведення. Полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності України, ніколи не будуть забуті", - наголосив дипломат.
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Комбриг Коростельов зазнав поранення 12 листопада біля Новотроїцького під час обходу передових позицій, а сьогодні, 19 листопада, зранку помер у лікарні.
Полковник Коростельов став командиром 128-ї бригади лише у вересні цього року. До того він служив у 25-й десантній бригаді, де був начальником артилерії та заступником командира.
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Це другий український комбриг, який загинув під час війни на Донбасі. Першим був командир 51-ї окремої механізованої бригади Павло Півоваренко, який загинув під час виходу з Іловайська.
Натомість верховний головнокомандувач ЗСУ ігнорує загибель нашого захисника. Мовчать про це й у Зеленського: досі жодних коментарів на сторінках ОПУ та скандальної прессекретарки Юлії Мендель.
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Чесно кажучи, не знаю як можна вирішити питання війни ?
Ти або воюєш, або капітулюєш. Ну, щоб вирішити - вперше чую.
Назвати бомбардуванням, не назвеш, але це акт приниження щодо ЗСУ.
Неужели опять набрехали?