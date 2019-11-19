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Все про:беспилотник (709) Донбасс (19956) ВСУ (388)

 ВСУ сбили на Донбассе вражеский беспилотник. ФОТО

19 ноября Вооруженные силы сбили вражеский беспилотник над Донбассом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "На Горловском направлении, российские оккупационные войска использовали БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений Объединенных сил.

Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, враждебный беспилотный летательный аппарат был сбит сосредоточенным огнем из стрелкового оружия. При падении на необитаемом дворе БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать о опасный груз, которым враг пытался поразить наших военных.

Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сбили беспилотник ОБСЕ в Луганской области

ВСУ сбили на Донбассе вражеский беспилотник 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160636
 
   
 Топ комментарии
 
Алексей Арестович
9 ч. ·

- Смерть комбрига-128 можно смело записывать Зеленскому в цену разведения.
По неофициальной информации, полковник Коростелев подорвался на мине при осмотре новых позиций для отведения подразделений бригады.
Это второй комбриг ВСУ, павший на этой войне.

Первым был комбриг-51, полковник Пивоваренко, погибший во время выхода по Иловайскому коридору.
И ещё два начальника 73 центра, капитаны первого ранга Зинченко и Олефиренко.
Я говорил: хирург, пока научится, оставляет кладбище за спиной.
Верховный главнокомандующий пока научится, оставляет десять кладбищ.
Это даже при условии, что он вообще хочет учиться.
А президент Турции Эрдоган как-то заметил Зеленскому, что рук не хватит для браслетов.
Оказывается, боеприпасы взрываются, сапёры гибнут, комбриги наступают на мины не только потому, что их заставляют проклятый Порошенко и Муженко.
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хорошая новость...почаще бы так..
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ВЛАДА МОВЧИТЬ ПРО ТЕ, ЩО РОСІЯ ПРИНИЗИЛА УКРАЇНУ, ПЕРЕДАВШИ СУДНА НА ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ
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Светлана Самборска
4 год · Есть две новости.

Плохая новость состоит в том, что виртуоз популизма Тимошенко ответила Зеленскому в стиле КВН, а не "Это ваша реакция на смерть комбрига и обстрелы с российской территории?" Т.е. не Зеленский не готов говорить о судьбе Украины, а украинцы не готовы слушать. КВН давай.
А хорошая новость состоит в том, что если и будет другой Премьер, то это будет не Тимошенко.»
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ВЛАДА МОВЧИТЬ ПРО ТЕ, ЩО РОСІЯ ПРИНИЗИЛА УКРАЇНУ, ПЕРЕДАВШИ СУДНА НА ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ
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Та як можуть ґебельсівські вигадки образити ЛЮДИНУ? З пукінських ґебельсів вже й діти не сміються.
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Пс. В УКРАЇНІ ВЛАДА НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ. А адміністрація шмарклі та інші службовці то не влада.
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Сивоха будет премьером? Или зеля найдёт какого-то другого ватника? Азиров может...
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Может Сивохо правильно делегировать на передовую? Туда, где погиб комбриг?
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Да, Сивоха своими яркими красками пламенеет на фоне любой зелени.
ЗСУ збили на Донбасі ворожий безпілотник - Цензор.НЕТ 4906
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А на кордоні, в Луганській області, постіснялись збивати... А там - потреба завалити орлана була на порядки більшою.
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Какой Орлан, там был копеечный беспилотник сбросивший гранату.
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Алексей Арестович
9 ч. ·

- Смерть комбрига-128 можно смело записывать Зеленскому в цену разведения.
По неофициальной информации, полковник Коростелев подорвался на мине при осмотре новых позиций для отведения подразделений бригады.
Это второй комбриг ВСУ, павший на этой войне.

Первым был комбриг-51, полковник Пивоваренко, погибший во время выхода по Иловайскому коридору.
И ещё два начальника 73 центра, капитаны первого ранга Зинченко и Олефиренко.
Я говорил: хирург, пока научится, оставляет кладбище за спиной.
Верховный главнокомандующий пока научится, оставляет десять кладбищ.
Это даже при условии, что он вообще хочет учиться.
А президент Турции Эрдоган как-то заметил Зеленскому, что рук не хватит для браслетов.
Оказывается, боеприпасы взрываются, сапёры гибнут, комбриги наступают на мины не только потому, что их заставляют проклятый Порошенко и Муженко.
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Мозги иссушил тебе тоже Зеленский? Во гад!
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Віцепрем'єр обманув навіть не моргнувши оком.
21.10.Кулеба:в грудні 2019 ніякого саміту не буде!, буде зустріч членів, партнерів туди не запрошують!
19.11. Столтенберг: Північна Македонія буде присутня на САМІТІ!! НАТО у Лондоні в грудні як ЗАПРОШЕНА СТОРОНА!!! Проср@ли саміт.
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Северная Македония это практически член НАТО, а Украина и близко там не просматривается. Вот и всё "проср@ли!"
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Новые позиции для отвода были заминированы? Это по каким военным учебникам учат минировать свой тыл?
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В гибели этого воина виновен Зеленский и Хомчак,по приказу которых,подразделение было отведено на минное поле.
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ЗЕдегенерат, этот тыл был линией соприкосновения в 2016-м. С тех пор войска продвинулись вперёд, а мины остались.
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по каким военным учебникам заминированую территорию в тылу оставляют?
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Це ФСБ при Зєєєлє скрізь, як у *** вдома шастає та то міни ставить, то офіцерів спалює.
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У загибелі цього Воїна винуваті зеленський і хомчак, які виконують забаганки х*йла, надаючи накази Українській Армії відступати на заміновані території.
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арестович арестович..уже и не котёл иловайский, а коридор..а пэтя с муженко ни в чём не виноваты..далеко не всегда ум и порядочность идут рука об руку..
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На відміну від Зеленського: посли країн Європи та США відреагували на загибель полковника Коростельова
19.11.2019, 20:14 • 484 • 0

ЗСУ збили на Донбасі ворожий безпілотник - Цензор.НЕТ 6447
Посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловили співчуття із приводу смерті командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова. Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
"Він супроводжував нас 7 листопада в Петрівському під час розведення. Полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності України, ніколи не будуть забуті", - наголосив дипломат.
Читайте також: Російська атака біля кордону: у штабі підтвердили бойове поранення вояка
Комбриг Коростельов зазнав поранення 12 листопада біля Новотроїцького під час обходу передових позицій, а сьогодні, 19 листопада, зранку помер у лікарні.
Полковник Коростельов став командиром 128-ї бригади лише у вересні цього року. До того він служив у 25-й десантній бригаді, де був начальником артилерії та заступником командира.
Читайте також: Ось так "успішно" триває підготовка до нормандської зустрічі
Це другий український комбриг, який загинув під час війни на Донбасі. Першим був командир 51-ї окремої механізованої бригади Павло Півоваренко, який загинув під час виходу з Іловайська.
Натомість верховний головнокомандувач ЗСУ ігнорує загибель нашого захисника. Мовчать про це й у Зеленського: досі жодних коментарів на сторінках ОПУ та скандальної прессекретарки Юлії Мендель.
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Зеленский виноват в том что комбриг поперся на непроверенную минерами территорию?
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Ьуло повідомлення, що кацапи навіть бомбардували наші позиції на Луганщині.
Чесно кажучи, не знаю як можна вирішити питання війни ?
Ти або воюєш, або капітулюєш. Ну, щоб вирішити - вперше чую.
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Скинули гранату з дрона.
Назвати бомбардуванням, не назвеш, але це акт приниження щодо ЗСУ.
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видно сепары к нормандскому формату готовятся
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Так ведь Зеленский запретил нашим войскам открывать огонь... ну так порохоботы говорили.
Неужели опять набрехали?
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У військовому шпиталі Харкова помер Євген Коростельов. Командир 128 бригади. 12.11 підірвався на міні поблизу Новотроїцького на Донбасі. Військовий помер близько 4 ранку 19.11, повідомив представник Міноборони Дмитро Чалий. Лікарі боролись за його життя цілий тиждень.
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В комитет ВР по нацбезопасности вошел политик, благодаривший пу@ла за Крым. ВР 2019 - дно. ВИДЕО https://sprotyv.info/politica/v-komitet-vr-po-nacbezopasnosti-voshel-politik-blagodarivshij-putina-za-krym-video
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есть еще одна новость..(страна ю.а), которая ну очень понравилась цар-бох-ПУ...принято итоговое комюнике по нормандскому формату, содержание не раскрывается. Подписали его все 4 участника.
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Коммерсант озвучил, что шут будет подписывать на саммите
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точнее их помощники, что одно и тоже.
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Молодцы . Может такой же сбрасывал бомбу на пограничников накануне .
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