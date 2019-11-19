 Во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским упоминалось конкретное дело - в отношении компании Burisma, - помощница Пенса Уильямс

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, до обеда перед представителями разведывательного комитета Палаты представителей свидетельствовали Директор по европейским делам Совета национальной безопасности Белого дома полковник Александер Виндман и помощница вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс.
Последняя заявила, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским 25 июля был "необычным", по сравнению с разговорами с другими мировыми лидерами, ведь "он включал дискуссию о том, что выглядело как внутриполитический вопрос" - там упоминалось конкретное дело - в отношении компании Burisma.
Она отказалась комментировать другой звонок между вице-президентом США Майком Пенсом и Зеленским 18 сентября, потому что он засекречен. Но Уильямс сообщила, что первый вопрос, который Зеленский поднял во время встречи с Пенсом в Варшаве 1 сентября, был о задержке военной помощи Украине. По ее словам, Пенс не объяснил Зеленскому причину задержки, но "заверил его в неизменной поддержке Украины".
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Италия - она такая Италия...\там одна каралевна из Даунбаса...\
Ладно, оставим пока валькирию взувать ботфорты и кожаную камізельку, вернемся в банковский сектор, там продолжает полыхать.
А в Укрэксиме так и вовсе происходит что-то очень занимательное. Если занимательное - это именно тот эпитет. Оказывается, в банке объявлен конкурс на нового главу правления. Но даже не это самое любопытное. Решение Наблюдательного совета о проведении этого конкурса было принято…15 ноября. А 16, если вы помните, действующего главу правления силовики пакуют прямо на улице, сажают в СИЗО и везут в суд.
Это что получается, в Набсовете знали, что 16 ноября Александра Гриценко запакуют? Стая слила вожака? Крайний срок подачи заявок на конкурс 2 декабря, поэтому такая спешка со сливом Гриценко выглядит очень нарядно, согласитесь. Это называется «зачистка банковской системы».
Напомню, что за последние несколько лет в каждой государственной структуре были созданы наблюдательные советы с участием иностранцев. Это должно было минимизировать коррупционные риски, ведь считается, что договориться с иностранцем о чем-то незаконном гораздо затруднительнее, чем с соотечественником. Если вообще возможно. А тут вдруг грубое задержание и арест главы банка и дикие обвинения в его адрес. Кстати, вот здесь можно прочитать, что именно шьет ГПУ. Там мед, говно и гвозди, намешали в кучу громких фамилий и создают политический хайп: https://finance.liga.net/…/bezumnoe-delo-glavy-ukreksimbank….
Разумеется, подобная скандальная операция нуждается в громком информационном сопровождении. Нанимается одиозный прокурор Кулик, запрессованному главе правления приписываются все смертные грехи, главные из которых - ворует народное добро и отдает его в волосатые руки Януковича, туда же вмешивают фамилии Порошенко и Ложкина. И вуаля - простий нарід™ вспенивается в благородной люмпенской ярости. А главное, он верит.
В эту же канву ложится и арест главы Райффайзена Писарука, только в его случае триггером была фамилия Гонтаревой, у которой Писарук был замом в НБУ, и которую не без помощи Коломойского сделали пугалом для наших всеядных хомяков.
И самое главное - тотальное молчание тех, кто давно уже должен был открыть рот и что-то сказать. Альо, у вас банкиров хватают на улицах и вяжут шо снопы, а на странице президента о «солоденьком» для Юли и ее фигуре. И Нацбанк, который типа независимый регулятор, тоже молчит. Или уже зависимый? А от кого? Дайте я угадаю: недавно бабушка Беня выскочил в панталонах и сказал «МВФ, я твой кредит шатал, мы возьмем деньги у Москвы, давай дасвиданья!»
И тоже все молчат, только Мендель что-то робко булькнула горлом такое обтекаемое.
Ну пусть дальше молчат, пока крупные банки и госкорпорации в самом деле пойдут к балалайкам на поклон денег просить. А мы потом рассчитаемся, а как же. Территориями, например.»
https://giperboloid.info/impichment-trampa-v-prjamom-jefire-na-russkom-jaz/
Завалят Трампа сами республиканцы.