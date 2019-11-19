 Во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским упоминалось конкретное дело - в отношении компании Burisma, - помощница Пенса Уильямс

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, до обеда перед представителями разведывательного комитета Палаты представителей свидетельствовали Директор по европейским делам Совета национальной безопасности Белого дома полковник Александер Виндман и помощница вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс.

Последняя заявила, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским 25 июля был "необычным", по сравнению с разговорами с другими мировыми лидерами, ведь "он включал дискуссию о том, что выглядело как внутриполитический вопрос" - там упоминалось конкретное дело - в отношении компании Burisma.

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Она отказалась комментировать другой звонок между вице-президентом США Майком Пенсом и Зеленским 18 сентября, потому что он засекречен. Но Уильямс сообщила, что первый вопрос, который Зеленский поднял во время встречи с Пенсом в Варшаве 1 сентября, был о задержке военной помощи Украине. По ее словам, Пенс не объяснил Зеленскому причину задержки, но "заверил его в неизменной поддержке Украины".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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