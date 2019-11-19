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 Политика Украины
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 На Донбассе 20 тысяч детей учатся в школах в зоне достижения обстрелов и на линии соприкосновения

Из-за российской агрессии на территориях Донецкой и Луганской областей почти 20 тысяч детей учатся в школах в зоне достижения обстрелов и на линии соприкосновения.

Об этом сообщила представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить об определенных цифрах и детях, подвергающихся риску, то по состоянию на 2019 год, например, говорим об опасности в образовательном процессе, по нашим данным, по той информации, которую предоставили нам гражданские военные администрации в Донецкой и Луганской области, в Донецкой области в зоне достижения обстрелов было расположено 119 учебных заведений, в которых обучается более 12 тысяч детей. В Луганской области на линии соприкосновения находится 66 учебных заведений, в которых обучается более 8 тысяч детей. Я говорю о стороне, подконтрольной правительству Украины", - отметила Филипишина.

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Также она сообщила об отсутствии информации о количестве подобных учебных заведений, расположенных по другую сторону линии разграничения, и детей, которые в них учатся.

Источник: https://censor.net.ua/n3160633
 
 
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В зоні обсьрілів не має бути ніяких місцевих мешканців і ніяких дітей, потрібно ввести воєнний стан і провести евакуацію!
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Може саме про це і мріяли матусі, татусі та бабусі з дідусями цих діточок, волаючи натужно в 2014 році :" путєн ввєді!"?
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Логічне запитання: якщо до повернення кораблів Зеленський пообіцяв не голити *****, то до якої події він голив собі цицьки?

На Донбассе 20 тысяч детей учатся в школах в зоне достижения обстрелов и на линии соприкосновения - Цензор.НЕТ 3584
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Гена Крокодил fc8e26e2
Вы там вопели всем даунбассом путин введи . а когда он вам ввёл теперь недовольны на пороха . что он до сих пор не вывел то . что вам по вашей же просьбе ввели
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Поскромничала уполномоченная, у нас в стране любую школу расстреляют росиянцы, а правительство только на очередной минск спроможно.
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На Донбассе 20 тысяч детей учатся в русскоязычных школах в зоне достижения обстрелов - газета "Дети Беслана"
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..і шо ..треба ще км на 100 відвисти ВСУ? клоун нарколига на це спроможний..зебілоіди ви кончені дегенерати..балалайку вам в сраку..
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Странные цифры. Весь Мариуполь- в зоне возможного поражения РСЗО противника. Весь! До последнего сантиметра. Только в нашем полумиллионнике- детей поболее, чем 20 тысяч.
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І не тільки Маріуполь. Радіус ураження залежить від ступеня божевілля кремлівського карлика.
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