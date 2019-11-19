 Задержка легализации игорного бизнеса несет риск непоступления в госбюджет запланированных 4 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в эфире телеканала "Рада", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу органа контроля.
"Эти поступления в бюджет пока не подкреплены законодательными актами. Я хочу, чтобы мы увидели реальные законодательные акты. Надеюсь, что законы по игорному бизнесу и по янтарю будут проголосованы, и мы будем получать реальные поступления в бюджет. Как и каким образом - это будет регулироваться исключительно на уровне законов", - подчеркнул он.
Согласно госбюджету-2020, правительство рассчитывает на поступление более 4 млрд грн от игорного бизнеса и 0,5 млрд грн от деятельности по добыче янтаря.
Валерий Пацкан подчеркнул, что законопроекты, регулирующие деятельность в указанных сферах, еще рассматриваются в профильных комитетах.
"Счетная палата, анализируя проекты государственных бюджетов, неоднократно подчеркивала необходимость соблюдать нормы Бюджетного и Налогового кодексов. Недопустимо включать в бюджет дополнительные поступления от еще не принятых законодательных изменений. Для соблюдения сбалансированности бюджетных показателей на 2020 год следовало бы принять соответствующие законопроекты до утверждения бюджета на следующий год. Неприятие этих законов или принятия в другой редакции усиливает риск непоступления в государственный бюджет соответствующих доходов", - отметил председатель Счетной палаты.
Кроме того, добавил он, от приватизации ожидается поступление 12 млрд грн в государственный бюджет. Валерий Пацкан выразил надежду, что в следующем году, в отличие от предыдущих, поступления в государственный бюджет от приватизации будут реальными, а не только запланированными.
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Проституція і рулетка.
"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.
Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.
Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.
Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.
Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.
Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.
Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.
Ющенко вэтировал запрет на игорный бизнес, который почему-то Юлия Владимировна посчитала ущербным в результате трагедии в Днепропетровске но в унисон с запретом игорного бизнеса в России в 2009 году ..Совпадение ? Тогда рада что б пройти вэто Юща дала 300 голосов ... просто если сейчас 250 голосов примут Закон то что они перевесят те 300 в 2009 ?
5+ за тролінг
И заметте...бюджет наполнялся...без игорного бизнеса...без продажи земли...и без приватизации стратегических предприятий..
При этом на армию денег было больше...на субсидии больше...на медицину больше...
аргументы по теме будут?
Средства на депозитах в иностранной валюте и банковских металлах "просели" с 116 до 70 млрд или на 40%.
Портфель ОВГЗ уменьшился на 10 млрд до 351 млрд.
На 1 октября Нацбанк получил убыток 11,7 млрд.
Банкноты и монеты в обращении сократились на 10 млрд до 390 млрд.
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для сайта dubinsky.pro
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342075-aktivy_natsbanka_ruhnuli_na_90_mlrd_grn._ubytok_sostavil_117_mlrd
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це горе для родини, якщо в ній з'явиться якийсь ігроман, та ж сама залежність як в наркомана..
Це страшно.
Какая публика на "Цензоре"!)😂
И сейчас время не в легализации этого, а в упорядочивании, чтобы они и далее не плодились, как грибы после дождя, а были поставлены в определенные рамки.
Толсторылые с охраной за заборами.
Народ будет страдать, отцы, матери, семьи.