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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госбюджет (713) игорный бизнес (294) приватизация (913) Счетная палата (127) янтарь (524) Пацкан (25)

 Задержка легализации игорного бизнеса несет риск непоступления в госбюджет запланированных 4 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан

Включение в государственный бюджет на 2020 год поступлений на основе еще не принятых законов о легализации игорного бизнеса и регулирования добычи янтаря создает риски непоступления соответствующих доходов.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в эфире телеканала "Рада", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу органа контроля.

"Эти поступления в бюджет пока не подкреплены законодательными актами. Я хочу, чтобы мы увидели реальные законодательные акты. Надеюсь, что законы по игорному бизнесу и по янтарю будут проголосованы, и мы будем получать реальные поступления в бюджет. Как и каким образом - это будет регулироваться исключительно на уровне законов", - подчеркнул он.

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Согласно госбюджету-2020, правительство рассчитывает на поступление более 4 млрд грн от игорного бизнеса и 0,5 млрд грн от деятельности по добыче янтаря.

Валерий Пацкан подчеркнул, что законопроекты, регулирующие деятельность в указанных сферах, еще рассматриваются в профильных комитетах.

"Счетная палата, анализируя проекты государственных бюджетов, неоднократно подчеркивала необходимость соблюдать нормы Бюджетного и Налогового кодексов. Недопустимо включать в бюджет дополнительные поступления от еще не принятых законодательных изменений. Для соблюдения сбалансированности бюджетных показателей на 2020 год следовало бы принять соответствующие законопроекты до утверждения бюджета на следующий год. Неприятие этих законов или принятия в другой редакции усиливает риск непоступления в государственный бюджет соответствующих доходов", - отметил председатель Счетной палаты.

Кроме того, добавил он, от приватизации ожидается поступление 12 млрд грн в государственный бюджет. Валерий Пацкан выразил надежду, что в следующем году, в отличие от предыдущих, поступления в государственный бюджет от приватизации будут реальными, а не только запланированными.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160630
 
 
 Топ комментарии
 
Як країна існувала без легалізації цього лайна, без продажу землі, держпідприємств?
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Державостворююча індустрія.
Проституція і рулетка.
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А кто знает ...куда зеленое стадо девает трилиарды денег...которые...как говорил нам канал Г+Г...и всякие разные дубинские...типа воровала предыдушая власть？

И заметте...бюджет наполнялся...без игорного бизнеса...без продажи земли...и без приватизации стратегических предприятий..

При этом на армию денег было больше...на субсидии больше...на медицину больше...
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Всё уже посчитано, так что не перечьте, из за вас бюджет денег не получит)
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Ніякої легалізації ігорного бізнесу під час війни бути не може!
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Так можно легализовать и бордели и траву ибо с них тоже будут капать бабки и это привлечет больше туристов. Это все и так есть кругом и около. Нужно тогда уже все выводить с черного рынка из тени и делать цивилизовано, как в развитых странах это легализовали.
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а без опіумний мак, чи технічна конопля чим провинились? Скільки ще десятиліть будемо робити вигляд, що це нормальна практика?
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так государство и так дает метадоннарикам и сейчас - это уже легально и это работает во всех странах и в Англии и в Норвегии и везде. Заместительная терапия называется. это уже легализовано по сути.
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Як країна існувала без легалізації цього лайна, без продажу землі, держпідприємств?
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Остання надія економічного зростання для 73 відсотків)))
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Не остання. больше читай, но однозначно правильная и, главное, шоколадному подельнику Пети-параши на горло наступили. Разве ж это плохо ? Или у его холуя другое мнение ? Затримка легалізації грального бізнесу несе ризик ненадходження до держбюджету запланованих 4 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан - Цензор.НЕТ 4274
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У холуев мнения нет вообще .У недоразвитых адептов секты великого эпилятора грудей оно на 100% совпадает с мнением телевизора .Так что не тужься- его имвыглядит убого в любом случае.
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Строила тысячи танков, баллистических ракет, самолетов и обеспечивала граждан почти бесплатной медициной.
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Державостворююча індустрія.
Проституція і рулетка.
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Главное правильно новости подавать) Там не в бюджет денег ждут а "подарков" под новый год за легализацию. Такие себе свинарчуки игорного бизнеса.
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Во! Поляков реально нужен! Всем. Даже нам, бо он весёлый пацанчик. И веселит нон-стоп. А главное: он сильный и смелый, как очевидно, да? Хрена бы он сподобился, мурло, если бы изначально, у него не была такая роль. Типо- обличителя. Цирк принимает грандиозные масштабы...
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Нада организовать межпланетный шахматный турнир!!
"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.

Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.

Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.

Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.

Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.

Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.

Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.
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Смешно когда зедегенераты пишут такие посты Задержка легализации игорного бизнеса несет риск непоступления в госбюджет запланированных 4 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 7299
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Отсутствие чувства юмора енто уже деградация!
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Ну, шутить над собой - дело полезное, путь к просветлению и добрым делам.
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легалезуйте Борделі ))) - пАцкан, підказати що ще потрібно робити)))
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Деньги от игорного бизнеса, лотерей, ломбардов, наркоты, проституции и кассовых аппаратов у бабок с пучком петрушки- верх квалификации зебилов. Нельзя им мешать наполнять бюджет таким способом, т.к. другого они не знают. Задержка легализации игорного бизнеса несет риск непоступления в госбюджет запланированных 4 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 1072
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Пацканы недополучают, возмутительно!
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Пишу второй раз... был бан...? Хер ложил на вас игорный бизнес.! Он и так в порядке!😁
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Так есть целый Закон о Запрете игорного и букмекерского бизнеса и что с ним будем делать ?
Ющенко вэтировал запрет на игорный бизнес, который почему-то Юлия Владимировна посчитала ущербным в результате трагедии в Днепропетровске но в унисон с запретом игорного бизнеса в России в 2009 году ..Совпадение ? Тогда рада что б пройти вэто Юща дала 300 голосов ... просто если сейчас 250 голосов примут Закон то что они перевесят те 300 в 2009 ?
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Я так понял благодаря мудрому руководству без легализации игорного бизнеса нас ждет экономический крах .
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легализируйте проституцию!, пусть за депутатский анал деньги идут в бюджет!!!)))
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Игорный бизнес - это о торговле землей?
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А кто знает ...куда зеленое стадо девает трилиарды денег...которые...как говорил нам канал Г+Г...и всякие разные дубинские...типа воровала предыдушая власть？

И заметте...бюджет наполнялся...без игорного бизнеса...без продажи земли...и без приватизации стратегических предприятий..

При этом на армию денег было больше...на субсидии больше...на медицину больше...
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От тож, куда девают невопрос... -на жизнь у них бабло уходит... но только на жизнь слуг народа... а народ ... да пошел он этот народ!😉
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У Пети я так понимаю всё под контролем было, ты даже про "трилиарды" осведомлён, а ты Петра Алексеевича не спрашивал раньше об этом? Затримка легалізації грального бізнесу несе ризик ненадходження до держбюджету запланованих 4 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан - Цензор.НЕТ 4540 серьёзно на "трилиарды" было больше? какой пеца добрый был всё из тени народу отдавал и ни копейки с этого не взял, ещё и обеднел к завершению каденции Затримка легалізації грального бізнесу несе ризик ненадходження до держбюджету запланованих 4 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан - Цензор.НЕТ 8454
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а ти, примазалось ніком до історичної постаті України та кого з себе корчиш?
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никого, это просто ник, который напоминает, о Несторе Ивановиче.
аргументы по теме будут?
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по собі судиш, бо всі твої вилазять з чогось, щоб інет піймати?
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Не ...если Пэтя крал. Ну все нет Пэти...иииии.... а где ж бабло? Ну раз щас все по зе... где бабки ?
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ну понятно же где) можете дальше спрашивать с Зе, я же не против)
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они уже поделили и продали "шкуру не убитого медведя" а тут задержка... вот засада! Затримка легалізації грального бізнесу несе ризик ненадходження до держбюджету запланованих 4 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан - Цензор.НЕТ 4825
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...Активы Нацбанка рухнули на 90 млрд грн. Убыток составил 11,7 млрдЗа 9 мес 2019 г активы Нацбанка резко сократились с 1 049 до 959 млрд грн или на 8,5%.

Средства на депозитах в иностранной валюте и банковских металлах "просели" с 116 до 70 млрд или на 40%.

Портфель ОВГЗ уменьшился на 10 млрд до 351 млрд.

На 1 октября Нацбанк получил убыток 11,7 млрд.

Банкноты и монеты в обращении сократились на 10 млрд до 390 млрд.

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для сайта dubinsky.pro
Затримка легалізації грального бізнесу несе ризик ненадходження до держбюджету запланованих 4 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан - Цензор.НЕТ 448

Затримка легалізації грального бізнесу несе ризик ненадходження до держбюджету запланованих 4 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан - Цензор.НЕТ 8136
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342075-aktivy_natsbanka_ruhnuli_na_90_mlrd_grn._ubytok_sostavil_117_mlrd
...
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уявіть собі... гральний бізнес витягне гроші з ваших кишень !
це горе для родини, якщо в ній з'явиться якийсь ігроман, та ж сама залежність як в наркомана..
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Мне не надо представлять. Брат выносит около 10 тыс. грн. ежемесячно. Мать с ним живет, целыми днями воет, ходит в подклеенных ботинках.
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Зато у Авакяна с Милованом есть бочка варенья с ящиком печенья за верную службу иудоглобализации.
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В схватке с этим бизнесом- я побеждаю. Ибо играл единственный раз в жизни- в лотерею "Спринт". При этом- выиграл 25 рублей. Так что- хрена им, а не мои карманы. Но! Одновременно знаю около десятка людей, которые работали и работали в морях, на контрактах. Я приходил... они уже сидели на судне... я- отрабатывал контракт и уходил... они продолжали работать. Из-за долгов в казино. Отрабатывали... отдавали долги с процентами... возвращались домой... и всё начиналось снова...
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Пам'ятаю в містах стояли якісь прямокутні гральні автомати, біля них постійно черга людей з монетами та навіженими очима.
Це страшно.
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Колишній чоловік знайомої. Все своє прогадив, потім і за її майно взявся. Ніхто з зелених не каже, скільки злочинної наволочі тягнеться за цим бізнесом. Україну хочуть перетворити в гадюшник ради АЖ 165 322 440,00 $
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Легализировать работорговлю, наркоторговлю и проституцию. Зедержка легализации недополучает в бюджет xx миллиардов долларов.
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стартовый капитал Зеленского от мирового правительства ушёл на закон о продаже земли а голодные слуги требуют денег. Иван Петрович Сидоров рассказал где их взять, но для этого надо освободить Донбасс. 14.01.2018 19:54

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*****, до слез! Затримка легалізації грального бізнесу несе ризик ненадходження до держбюджету запланованих 4 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан - Цензор.НЕТ 365 "Мировое правительство", "жидомассонское ложе"...
Какая публика на "Цензоре"!)😂
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"Мировое правительство", "жидомассонское ложе"./ Мировое Правительство о Порошенко: пора менять «неправильного лидера» 17 декабря 2017 / мировое правительство, Сорос, масоны и пр.-по сути мировой еврейский капитал.
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А проституция? А канабис? Не початый край реХформ Затримка легалізації грального бізнесу несе ризик ненадходження до держбюджету запланованих 4 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан - Цензор.НЕТ 5416
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Не,... ну я в шоке...вы 73% плные больные люди!ваш выбор... мне пофиг.я от державы незавишу...бабло колбашу за кардоном. И привожу в Укрину... а ваши слуги собирают и вывозят. А мне пофиг.я вижу крови майдана, войны с кацапами вам мало... ***** вам нужен пуйло... так вы его получите... а я свалю, заберу семью и свалю... нельзя жить в стране где 73% дебилы!
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Я так понимаю, что никто из писак "Цензора" никогда не видел игорных залов, которых сейчас расплодились по десятку на каждом углу? Потому, как все тут против того, что уже везде и всюду.
И сейчас время не в легализации этого, а в упорядочивании, чтобы они и далее не плодились, как грибы после дождя, а были поставлены в определенные рамки.
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Бл...дь.. они как не платили налоги так и не будут... они платят ментам.🤑
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Если разрешить игорный бизнес, проституцию и лёгкие наркотики то они меньше будут воровать из бюджета.
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Это полный ******!!! Государство строит бюджет на основе игорного бизнеса! Тем самым тупо при помощи игры вытаскивает у собственного населения деньги из кармана, такой себе узаконенный ворюга! ИДИОТЫ не на игорном бизнесе нужно строить бюджет, а на новых предприятиях , которые построило государство, но нет же, проще украсть, впрочем как всегда, нежели научиться , научить зарабатывать государтсвенные предприятия, в этом же случае нужно думать , хотя раз так , то думать там нечем, говно вместо мозга, заточенное думать только о своем кармане и больше ни о чем!! ******** - одни объемным словом !
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А що, зебіли Пацкана ще не звільнили, ше не прихватизували Рахункову палату?
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якщо легалізація ігорного бізнесу, це наш квиток до розвинутої економіки, то може не треба далі себе мучити?
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Будем жить как в Монако. Вот это я понимаю рывок. Проституцию не забудь те и медицинскую траву. План экономического развития.
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Давайте увеличим поступление в бюджет за сче легализации не только игорного бизнеса а и легализации проституции, наркоторговли, торговлю органами и т.д... Да Зебилы ***.... Затримка легалізації грального бізнесу несе ризик ненадходження до держбюджету запланованих 4 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан - Цензор.НЕТ 3690
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я за, оружие в легалайз по студенческому билету, забыли добавить.
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в 2009 году бакс по 8 грн был и ровно 1 ярд давал игорный бизнес тогда ...в акурат получилось 8 на 3 и получаем сегодняшний курс 24 грн ..Но только 3 ярда а не 4 куда еще 1 ярд накинули в нахлест что-ль или навырост ?
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Работать не надо, играешь, проиграл, вышел, врезал труженику, появились гроши, дальше проигрываешь.
Толсторылые с охраной за заборами.
Народ будет страдать, отцы, матери, семьи.
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такое впечатление что этот пацан терпит личные убытки, поэтому ждет не дождется когда бабло рекой потечет в карман. может сразу одним законом и проституцию и питаров всяких легализовать а там глядишь и время для легального ганджубаса и всяких колес и ширки подоспеет. еще надо разрешить в сараях малых архитектурных форм и ларьках продавать паленую водяру и самоделные сигареты и наступит нам счастье будем жить по-багатому как в лугандоне!!!!! путлер от зависти обосрется!!!'
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