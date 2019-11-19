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 На Днепропетровщине налоговой милицией блокирована безлицензионная торговля горючим на трех АЗС, изъято ТМЦ на 2,3 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области обнаружили и остановили безлицензионную торговлю горючим на территории региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Днепропетровщине налоговой милицией блокирована безлицензионная торговля горючим на трех АЗС, изъято ТМЦ на 2,3 млн грн 01

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" были установлены три местные АЗС, осуществляющие хранение и розничную реализацию топлива без получения лицензии на осуществление указанного вида хозяйственной деятельности.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение подакцизных товаров и оборудования на общую на сумму 2,3 млн грн.

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На Днепропетровщине налоговой милицией блокирована безлицензионная торговля горючим на трех АЗС, изъято ТМЦ на 2,3 млн грн 02

В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях в соответствии с ч.1 ст.164 КУоАПП.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160629
 
 
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