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Все про:Аваков (2910) смерть (6231) 128 отдельная горно-пехотная бригада (58) Коростелев Евгений (1)

 "Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева

7 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков вместе с начальником генштаба и советником президента показывал позиции ВСУ в Золотом и Петровском послам стран G7. Водил делегацию комбриг 128-й ОГШБ Евгений Коростелев.

Об этом глава МВД написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Жизнь и смерть всегда так рядом. 7 ноября мы не праздновали красный день календаря. В тот день вместе с начальником генштаба и советником президента я показывал наши позиции на линии фронта послам G7 в Золотом и Петровском. На пункте пропуска и на самом передке, в Петровском/Новобогдановке. Там нас принимал, показывал позиции, водил по окнам и блиндажам комбриг 128 ОГШБ Евгений Коростелев", - написал Аваков.

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По его словам, бойцы бригады были прекрасно подготовлены, позиции - в порядке.

"Светило солнце, тишина, никто не стрелял, впереди стояла машина ОБСЕ как бы символизируя, всё время мира, все были рады и довольны", - отметил министр.

"Мы с послами улетели, Евгений остался. Почти ночью. Поблагодарили его - большого уверенного, красивого человека - и улетели. Он был немного уставший, заросший щетиной воин, человек, на которого можно положиться. Через день Евгений подорвался на вражеской мине… А вчера… вчера он умер от ран в Харьковском госпитале. Вот такая жизнь… Жизнь за тех, кто, может, об этом и не думает… И такая смерть… Для меня это очень личное, очень важное и тяжелое. Хочу чтоб и для вас было важным. Помню. Ценю и плачу с близкими, вот такая она сука - война - жизнь и смерть. Слава ГЕРОЮ!", - написал Аваков.

Человек, на которого можно положиться, - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева 01

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Напомним, 19 ноября в харьковском военном госпитале умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев, который 12 ноября подорвался на мине в зоне ООС.

Источник: https://censor.net.ua/n3160628
 
   
 Топ комментарии
 
А наш Президент хоть знает, что умер комбриг, или у нас миролюбие и капитуляция и его это не волнует?
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Посли висловлюють свої співчуття,а янелох ні..

Посли "Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 4987"Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 3066"Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 855"Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 7826 висловлюють свої співчуття "Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 3887
з приводу смерті полковника Є.Коростильова, командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він супроводжував нас 7 листопада у Петровському під час розведенняПолковник Коростильов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності "Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 3887 ніколи не будуть забуті.
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президент забув чи не знає ?
країна втратила комбрига, головнокомандувач мовчить, тільки про юлькіну хвігуру пожартував.
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Посли висловлюють свої співчуття,а янелох ні..

Посли "Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 4987"Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 3066"Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 855 висловлюють свої співчуття "Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 3887
з приводу смерті полковника Є.Коростильова, командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він супроводжував нас 7 листопада у Петровському під час розведенняПолковник Коростильов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності "Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 3887 ніколи не будуть забуті.
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А наш Президент хоть знает, что умер комбриг, или у нас миролюбие и капитуляция и его это не волнует?
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Його це не стосується. Він - "преЗЕдент миру"капітуляції) . А людина загинула, отримавши поранення на війні. Загинула, щоб не було капітуляції. Тому людина була апріорі антагоністом капітулянту. Тож співчуття немає. Але вочевидь є роздратування. Бо смерті героїв не дають зняти війну з порядку денного. Капітулянт не знає, що Герої не вмирають. Вони кладуть життя на олтар боротьби. Вічна пам'ять бойовому офіцеру.
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Це початок і ви зробили це разом.
Земля пухом воїну.
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Шо тут скажеш.Ще один доказ,шо песдякули не люди
"Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 3779
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Мерзость и кощунство - это еще слишком мягко сказано з приводу цього запроданця
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Вот пост доника. Пусть каждий оценит степень кощунства и мерзости...

"Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 1636
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Справа в тому, що в Донніка є вагомі доводи. І відповідь на пост Бутусова.
І чомусь дійсно, які він пише, смерть комбрига наше керівництво замочує.
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так. Не хочу репостити тут відповідь Доніка - вони явно з бутусовим в контрах, але те що обставини смерті комбрига нікого не цікавили аж до того як Донік про них написав - пьюр труіс...
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якось я теж не наважуюсь зробити репост, тим більше там про нього згадують..
вважаю, що комбриг був гідною людиною, і потрібно з'ясувати правду, а не вчиняти свари в соцмережах.
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Ти не зрозумів.
Питання було: «А що не так в пості Доніка?»
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По моєму з посту Доніка і відповіді бутусова все зрозуміло любій нормальній людині
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Загинув офіцер, рівня Комбриг... Жодного слова від Верховного Головнокомандувача..... "Людина, на яку можна покластися", - Аваков висловив співчуття у зв'язку зі смертю комбрига Євгена Коростельова - Цензор.НЕТ 5709
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Гинуть найкращі, найхоробріші, справжні Патріоти. Сум і біль у серці. Найщиріші співчуття рідним, побратимам і усім небайдужим.
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Єдине, що він не спізнає тієї ганьби, до якої ведуть Україну ті 73,22%, що: «Только нє Порошенко !»
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президент забув чи не знає ?
країна втратила комбрига, головнокомандувач мовчить, тільки про юлькіну хвігуру пожартував.
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Ну потому что есть много вопросов по его гибели.
От чего он умер если у него было не смертельное ранение.
Почему там были мины?
То ли сепары гуляют и минируют безконтрольно наши территории то ли это наше не разминированное.
Поэтому говорить об этом кощунство.
Что может быть не ясно?
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Співчуття висловити. Хоча би.
Вважаю, що факт його загибелі мають розслідувати правохоронці. Хтось таки винний в недбалості чи злочинні накази верхівки до цього призвели.
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Загинув офіцер, рівня Комбриг... Жодного слова від шмаркли...Вофку обідєла Йуля, він плаче.
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Порошенко висловив співчуття рідним та близьким комбрига 128 Євгена Коростельова ще до авакова.
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ну ,те, шоб могли, вообще бы это скрыли..
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Порошенкові болить ,коли гинуть наші воїни.А ЗЄ хвилює тільки фігура косатої.
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«Светлана Самборска
4 год · Есть две новости.
Плохая новость состоит в том, что виртуоз популизма Тимошенко ответила Зеленскому в стиле КВН, а не "Это ваша реакция на смерть комбрига и обстрелы с российской территории?" Т.е. не Зеленский не готов говорить о судьбе Украины, а украинцы не готовы слушать. КВН давай.

А хорошая новость состоит в том, что если и будет другой Премьер, то это будет не Тимошенко.»
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Чому нема співчуття від презедента ???
Тому що воно говнокомандувач..........
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Як та мне було, але все ж таки висловив співчуття, на відміну від інших уЗеленських! (п.с.просто констатую факт).
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Зельц на похороны приедет ? Уклонист-главнокомандующий. Что же вы наделали...
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