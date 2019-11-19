 "Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева

Об этом глава МВД написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Жизнь и смерть всегда так рядом. 7 ноября мы не праздновали красный день календаря. В тот день вместе с начальником генштаба и советником президента я показывал наши позиции на линии фронта послам G7 в Золотом и Петровском. На пункте пропуска и на самом передке, в Петровском/Новобогдановке. Там нас принимал, показывал позиции, водил по окнам и блиндажам комбриг 128 ОГШБ Евгений Коростелев", - написал Аваков.
По его словам, бойцы бригады были прекрасно подготовлены, позиции - в порядке.
"Светило солнце, тишина, никто не стрелял, впереди стояла машина ОБСЕ как бы символизируя, всё время мира, все были рады и довольны", - отметил министр.
"Мы с послами улетели, Евгений остался. Почти ночью. Поблагодарили его - большого уверенного, красивого человека - и улетели. Он был немного уставший, заросший щетиной воин, человек, на которого можно положиться. Через день Евгений подорвался на вражеской мине… А вчера… вчера он умер от ран в Харьковском госпитале. Вот такая жизнь… Жизнь за тех, кто, может, об этом и не думает… И такая смерть… Для меня это очень личное, очень важное и тяжелое. Хочу чтоб и для вас было важным. Помню. Ценю и плачу с близкими, вот такая она сука - война - жизнь и смерть. Слава ГЕРОЮ!", - написал Аваков.
Напомним, 19 ноября в харьковском военном госпитале умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев, который 12 ноября подорвался на мине в зоне ООС.
Посли висловлюють свої співчуття
з приводу смерті полковника Є.Коростильова, командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він супроводжував нас 7 листопада у Петровському під час розведенняПолковник Коростильов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності ніколи не будуть забуті.
Земля пухом воїну.
І чомусь дійсно, які він пише, смерть комбрига наше керівництво замочує.
вважаю, що комбриг був гідною людиною, і потрібно з'ясувати правду, а не вчиняти свари в соцмережах.
Питання було: «А що не так в пості Доніка?»
країна втратила комбрига, головнокомандувач мовчить, тільки про юлькіну хвігуру пожартував.
От чего он умер если у него было не смертельное ранение.
Почему там были мины?
То ли сепары гуляют и минируют безконтрольно наши территории то ли это наше не разминированное.
Поэтому говорить об этом кощунство.
Что может быть не ясно?
Вважаю, що факт його загибелі мають розслідувати правохоронці. Хтось таки винний в недбалості чи злочинні накази верхівки до цього призвели.
Хоч Арсен.
Але я про Владу.
4 год · Есть две новости.
Плохая новость состоит в том, что виртуоз популизма Тимошенко ответила Зеленскому в стиле КВН, а не "Это ваша реакция на смерть комбрига и обстрелы с российской территории?" Т.е. не Зеленский не готов говорить о судьбе Украины, а украинцы не готовы слушать. КВН давай.
А хорошая новость состоит в том, что если и будет другой Премьер, то это будет не Тимошенко.»
Тому що воно говнокомандувач..........