 "Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева

Об этом глава МВД написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Жизнь и смерть всегда так рядом. 7 ноября мы не праздновали красный день календаря. В тот день вместе с начальником генштаба и советником президента я показывал наши позиции на линии фронта послам G7 в Золотом и Петровском. На пункте пропуска и на самом передке, в Петровском/Новобогдановке. Там нас принимал, показывал позиции, водил по окнам и блиндажам комбриг 128 ОГШБ Евгений Коростелев", - написал Аваков.

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По его словам, бойцы бригады были прекрасно подготовлены, позиции - в порядке.

"Светило солнце, тишина, никто не стрелял, впереди стояла машина ОБСЕ как бы символизируя, всё время мира, все были рады и довольны", - отметил министр.

"Мы с послами улетели, Евгений остался. Почти ночью. Поблагодарили его - большого уверенного, красивого человека - и улетели. Он был немного уставший, заросший щетиной воин, человек, на которого можно положиться. Через день Евгений подорвался на вражеской мине… А вчера… вчера он умер от ран в Харьковском госпитале. Вот такая жизнь… Жизнь за тех, кто, может, об этом и не думает… И такая смерть… Для меня это очень личное, очень важное и тяжелое. Хочу чтоб и для вас было важным. Помню. Ценю и плачу с близкими, вот такая она сука - война - жизнь и смерть. Слава ГЕРОЮ!", - написал Аваков.

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Напомним, 19 ноября в харьковском военном госпитале умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев, который 12 ноября подорвался на мине в зоне ООС.