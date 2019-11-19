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 Политика Украины
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Все про:Германия (3460) Порошенко (17891) Бундестаг (101)

 Мы должны совместно противостоять строительству "Северного потока - 2", - Порошенко на встрече с экс-главой Бундестага Ламмертом

Пятый президент Украины Петр Порошенко провел встречу с экс-председателем Бундестага ФРГ Норбертом Ламмертом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Рад встрече с бывшим председателем Бундестага ФРГ Норбертом Ламмертом и возможности поблагодарить за многолетнюю поддержку Украины.

Мы обсудили ключевые вызовы, стоящие перед Украиной. Чрезвычайно важно обеспечить выполнение Россией безопасности условий Минских договоренностей. Также согласились, что санкции ЕС должны оставаться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мы должны совместно противодействовать завершению строительства "Северного потока 2", ведь проект представляет угрозу для энергетической безопасности как Украины, так и ЕС.

Приятно, что господин Ламмерт как председатель Фонда Конрада Аденауэра рассматривает перспективы развития партнерства между партией "Европейская солидарность" и Фондом. Благодарны за сотрудничество!"

Мы должны совместно противостоять строительству Северного потока - 2, - Порошенко на встрече с экс-главой Бундестага Ламмертом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160622
 
   
 Топ комментарии
 
я думаю,что Петру сейчас не Северный поток должен быть в приоритете,а нужно поднимать вопрос об улучшении содержания заключенных в тюрьмах в Украине-потом пригодится
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петя - ти п'ять років тільки те й робив, що "потужно" протистояв то будівництву ПП2, то кримського мосту.. Відпочинь вже.. Суши сухарики, з дня на день - зняття з тебе недоторканості та згода Ради на твій арешт.. Підеш до сірожі пашинського, будите разом під себе ходити в потужному "патріотичному" ражі..
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я думаю,что Петру сейчас не Северный поток должен быть в приоритете,а нужно поднимать вопрос об улучшении содержания заключенных в тюрьмах в Украине-потом пригодится
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ну всё, начался пиар ручной оппозиции Бени
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Слід зазначити, що пан ЗЄбіл та пані Тимошенко лише озвучують, написані їм жарти. Сьогодні піарники Тимошенко виявилися дотепнішими за піарників ЗЄбіла
Мы должны совместно противостоять строительству "Северного потока - 2", - Порошенко на встрече с экс-главой Бундестага Ламмертом - Цензор.НЕТ 8130 .
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и что характерно, первыми троллить "Зеленую Шмарклю" стали порохоботы..
а затем, подтянулись Ляшко с бабой Йулей!.. Мы должны совместно противостоять строительству "Северного потока - 2", - Порошенко на встрече с экс-главой Бундестага Ламмертом - Цензор.НЕТ 6118
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Мені всі ці мутки з розкруткою Ляшка та Юліїволодимирівни виглядають як замовні "скандали" потасканих зірок і жовтій пресі, аби хоч як привернути до них увагу. Готують ручних "лідерів антизеленого майдану"? Мы должны совместно противостоять строительству "Северного потока - 2", - Порошенко на встрече с экс-главой Бундестага Ламмертом - Цензор.НЕТ 7134
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только на майдане им лучше не появляться, для их же безопасности
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Ну, шо хочєт женщіна....понятно...піаніна будєт....
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Пригодится таким болванам, как Труба и Кепка...
Ибо Порох играет по правилам, а шантрапа, раздухарившаяся не на шутку, не догоняет, чем оно им аукнется (портнов отпетляет, а хозяева кинут)...
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"Порох играет по правилам"-лучшие фантасты мира плачут от зависти
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Я тоже думаю,что Петру сейчас не Северный поток должен быть в приоритете,а нужно поднимать вопрос об улучшении содержания заключенных в тюрьмах в Украине-потом пригодится
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зроби жалісливий писок, може якась бомжиха погодиться
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От шо після цього Портнов заподіє Трубє?

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ой, а шо такое, а чего ж раньше ты не действовал против строительства, офорами да кешом был занят ?
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Тут проблема в том, что его уже практически построили. Причём, американцы, которые два года угрожали санкциями компаниям-строителям, так и не ввели их даже хотя б против одной. Наверное, пока Порох был сильным Президентом и с них приходилось считаться, Европа и Штаты были вынуждены имитировать борьбу с рашкой, чтобы Украина сильно не шумела. Теперь им этого опасаться не надо.
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петя - ти п'ять років тільки те й робив, що "потужно" протистояв то будівництву ПП2, то кримського мосту.. Відпочинь вже.. Суши сухарики, з дня на день - зняття з тебе недоторканості та згода Ради на твій арешт.. Підеш до сірожі пашинського, будите разом під себе ходити в потужному "патріотичному" ражі..
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Экс-президент с экс-председателем решили противостоять..... Петр Алексеевич, ты забыл, что место первого клоуна в украинской политике занято?
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пэтро почётный клоун Украины пожизненно.
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А по нєчьотним це місце зайнято зекловуном🤣
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А что там с миссией МВФ? Как то она растворилась? Ни победных реляций от Зепыдороф,ни криков от УкрСМИ о том, что власть потеряла доверие и показала свою непригодность.
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Совместно с Ринатом Леонидовичем. Хорошо они всех подоили.
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Да мы видели, как мародёр противостоял , что аж заканчивают стройку!
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Закінчують будівництво при земародьорі.
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А чого вальцман не прозвітує, який його результат від фоточок з єврокураторами? Бо що за його президентства з сєвпотоком рідко обдєлався - очевидно, а от чого "по нулям" було заяв з боку поціної банди з приводу Турецпотоку, який в півтора-два рази більше за СП-2 укртранзиту відріже - загадково...
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Не звітує, бо при владі половину року ваша зелена пліснява.
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думаєш поці відбашляли за імітацію боротьби з обхідними газогонами?
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А Зе ніколи не говорив, що він за будівництво ПП2.
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потік вже майже збудовано
занадто багато грошей вкладено в цей проект.
хіба є спосіб зробити його невигідним.
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ЗПГ з США + електромобілі.
Все йде по плану.
Бензоколонка перетворится на «страну валєжніка».
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"Все йде по плану."

Угу, це тому рашка на першому місці серед країн-експортерів по збільшенню поставок ЗПГ в ЄС в першій половині ц.року? І, за прогнозами, основний вклад в нову електрогенерацію даватимуть газові ТЕС Мы должны совместно противостоять строительству "Северного потока - 2", - Порошенко на встрече с экс-главой Бундестага Ламмертом - Цензор.НЕТ 3745
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Экс-президент & экс глава Бундестага... Это- сила! Тока интересно- кто из них галантерейщик, а кто кардинал. Такая уже возня... некачественная.
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Он реально дурак. Как будучи самой нищей слабой и неразвитой страной Европы можно противостоять тому, что совместно строят экономически сильные страны затратив на проект десятки миллиардов долларов? Заключив контракт на будущие десятилетия. Просто шатает будку никчемными заявлениями, абы обратить на себя внимание.
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по секрету сивочолому потужному рехворматору, отцу нации - Северный Поток достроят через пару месяцев. Найди другую тему для бесполезного базара .
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На фото он выспавшийся поэтому спинджак в штаны не заправил. Но оттопыренный карман - какбынамикаит! Рабочее состояние кармана.
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Лицемер, падло, ублюдок, вор, или просто парашенко
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може, запхнути Пецю у ту срану кацапську трубу, щоб газ не пройшов?
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воно більш твоє, ніж моє Мы должны совместно противостоять строительству "Северного потока - 2", - Порошенко на встрече с экс-главой Бундестага Ламмертом - Цензор.НЕТ 9843
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Предлагаю Соломоново решение. Запихнуть их обоих!
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Кстати Германия от нашей ГТС не отказывается. В смысле от транзита. Им нужно много газа, у них амбициозные планы. И от южного потока. Он тоже в проекте. Так что нужно использовать этот ресурс и искать решение.
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Але це буде після того, як зевлада буде не в Україні.
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31 декабря контракт заканчивается. А простой трубы и её содержание - очень затратное. Или она будет работать, или она пропадёт.
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Вона щезне у всіх можливих варіантах.
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Откуда такой пессимизм? Не дадут. Обесценится, потом приватизируют консорциумом наших, русских и немцев. И будут денежку за транзит не в бюджет, а себе в карманы собирать. В бюджет - только смешные налоги...
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Она будет работать. Вчера министр Оржель признался: Даже Если Пойдет Контрабандный Газ!!! Вот именно- контрабандный!
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Ну, в общем-то, их устремления можно понять. Гнать любой газ, а денежку не в бюджет, а тем, кто в теме...
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в унісон
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Опять всплыло. Цензор, почем реклама барыги ?
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Интересен прайс подобных Петиных встреч с разного рода Западными Экс и помощниками заместителей. Зачем это Пете понятно- имитация бурной политической деятельности на фоне уголовного преследования. Но зачем кому-то политический фрик с треском проигравший выборы? О чём говорить с Лидером карликовой фракции под следствием?
Деньги? Вежливость? Новогодние корзинки Рошен?))))
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