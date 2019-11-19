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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3531) граница (3272) Зеленский (3677) земля (1606)

 Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение земли для обустройства и содержания госграницы

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы", который Верховная Рада приняла 29 октября 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Сейчас украинским законодательством не определены размеры земельных участков, предоставляемых органам Государственной пограничной службы Украины для строительства и содержания инженерно-технических сооружений и других объектов пограничной инфраструктуры для обеспечения соблюдения режима государственной границы. В то же время линейные размеры инженерно-технических сооружений и характеристики технических средств охраны границы требуют для их расположения на местности отвода полосы земельного участка шириной не менее 50 метров.

Этот закон вносит изменения в Земельный кодекс Украины, Водный кодекс Украины, Закон "О государственной границе Украины", согласно которым органам Госпогранслужбы предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предпринимаемые меры по обустройству границы с РФ недостаточны, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Также документ освобождает органы пограничного ведомства от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в связи с обустройством государственной границы.

Закон позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства госграницы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Российской Федерацией, с целью обеспечения выполнения Госпогранслужбой задач по охране и защите государственной границы.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Также смотрите: В апробации новой модели охраны границы украинским пограничникам помогут коллеги из США, - Дейнеко. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3160619
 
   
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Свідомо йдемо в пастку...Верніше - наш так званий "президент" туди веде країну...Ну що ж, ЗЄбіл, ти таки вирішив стати могильщиком цієї країни...

От суркова - "дальнейшие действия сторон будут определяться этим документом, который Россию полностью устраивает и который она не даст пересмотреть."

Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение земли для обустройства и содержания госграницы - Цензор.НЕТ 68

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Свинособаки прописали нашу капітуляцію, а німці і мікрони з нею погодилися.

Ну шо там, Бубочка, відосік в Теслі запишемо про "ми не знали що так буде", душевно так з підарастіческой хрипотцой, а?
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Чому ж це сивочолий "патріот" петя не запровадив такий закон? Здає таки "клован-наркоман" Україну..
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Яценюк же штакетник построил за 500 млн $, Земляной вал за лярд $?
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В твоей пустой мокшанской голове жопе ещё какие-то мысли есть?
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у меня Яценюк герой.. а в твоей стране, кто герой?
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накуя ...пейсатим сородічам продай ...гешефт буде ...
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