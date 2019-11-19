 "Мне хорошо известен этот факт", - чиновник Белого дома Виндман подтвердил, что Путин распространял версию о "вмешательстве" Украины в выборы в США

Это подтвердил во время слушаний во вторник в Палате представителей США представитель Совета национальной безопасности Белого дома подполковник Александр Виндман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В то же время на вопрос юриста Разведывательного комитета Палаты Дэниэла Голдмана, имеет ли подполковник Виндман некие "достоверные доказательства" того, что Украина вмешивалась в президентские выборы, представитель Совета нацбезопасности четко ответил: "Нет".

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В то же время, когда представитель Комитета спросил его, не знает ли Виндман, что Путин распространял версию о том, что именно Украина, а не Россия делала это, он заметил: "Мне хорошо известен этот факт".

Он также уточнил, что "все разведывательное сообщество США пришло к консенсусу, что именно россияне вмешивались в американские выборы в 2016 году".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.