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 Политика Украины, За рубежом
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 "Мне хорошо известен этот факт", - чиновник Белого дома Виндман подтвердил, что Путин распространял версию о "вмешательстве" Украины в выборы в США

Версию о том, что Украина, а не Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, распространял непосредственно президент России Владимир Путин.

Это подтвердил во время слушаний во вторник в Палате представителей США представитель Совета национальной безопасности Белого дома подполковник Александр Виндман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В то же время на вопрос юриста Разведывательного комитета Палаты Дэниэла Голдмана, имеет ли подполковник Виндман некие "достоверные доказательства" того, что Украина вмешивалась в президентские выборы, представитель Совета нацбезопасности четко ответил: "Нет".

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В то же время, когда представитель Комитета спросил его, не знает ли Виндман, что Путин распространял версию о том, что именно Украина, а не Россия делала это, он заметил: "Мне хорошо известен этот факт".

Он также уточнил, что "все разведывательное сообщество США пришло к консенсусу, что именно россияне вмешивались в американские выборы в 2016 году".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Также читайте: Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3160618
 
 
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Бабушка, которая дедушка - КГБ-эшный сплетник.
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«Ви парахаботи, чьто вєрітє Путіну ?»
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«Что бы ни говорили в Киеве, проект итогового документа саммита в Париже уже согласован помощниками глав "четверки". Он полностью идет в русле Минских соглашений, устраивает Россию, не допускает их переписывания или изменения. Действия сторон и будут определяться этим документом», - написал Пушков.
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Та... это не так актуально уже. Мне более понравилась инфа о вмешательстве всё того же вездесущего хутина в выборе на... Мадагаскаре! Кто-то видел там выборы? А я- собственными глазами. Правда, в 1995-м году. "Мне хорошо известен этот факт", - чиновник Белого дома Виндман подтвердил, что Путин распространял версию о "вмешательстве" Украины в выборы в США - Цензор.НЕТ 5786 Если попадете туда, в процессе местных выборов- не советую гулять вечерком. У вас, местные, сливающиеся с темнотой, недружелюбные негры- могут поинтересоваться- а за кого вы сегодня голосовать изволили???

Честно говоря, мне как-то надоело, что из этого Черта лепят какого-то реально гения, который- везде!
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Еще никогда агент фсб Виндман не был так близко к провалу
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Зелеботи стверджують те ж саме що і Кремль.
Збіг?- Не думаю.
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У Франківську тернополянина не впустили у вагон через українську мову
вівторок, 19 листопад 2019, 18:30



Російськомовні провідники потяга № 143/144 "Ворохта-Київ" через ввічливе прохання двох тернополян звертатися до них українською мовою не впустили останніх до вагона.»
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