 Суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Волынца и Сюмар

Бориспольский горрайонный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для Олега Ляшко и отпустил его на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.
Прокурор ходатайствовал о содержании под стражей бывшего депутата без возможности внесения залога. Среди рисков назвал возможность Ляшко избегать вызовов суда и скрываться, влиять на потерпевшего и свидетелей, давить на суд.
Кроме того, прокурор подчеркнул, что Ляшко может производить повторное правонарушения, поскольку после драки продолжал публично обидно высказываться относительно Андрея Геруса, в том числе и в соцсетях.
Подозрение о совершении уголовного преступления прокурор обосновал соответствующим заявлением, допросом потерпевшего, свидетелей, заключением судмедэкспертизы и протоколом рассмотрения вещественного доказательства.
Со своей стороны, Ляшко назвал озвученные риски "смешными", а прокурора - "идиотом".
"Все те обоснования, которые приводит этот тип в подтверждение того, что я могу куда-то исчезать, уклоняться или влиять, - все это не стоит выеденного яйца. Все это выдумки и все это смешно и унизительно, когда народные деньги тратятся на таких идиотов", - ответил Ляшко.
На это судья сделал замечание, попросив уважать друг друга.
Адвокат Ляшко в своих доводах невиновности ее подзащитного, в частности, руководствовалась тем, что снятие побоев с Геруса произошло через 5 суток после драки.
"Отсутствуют какие-либо доказательства причинно-следственной связи, что именно Олег Валерьевич нанес любые телесные повреждения Герусу. Так, простите, человек 5 дней где-то ходил, гулял, и через 5 дней только эксперт осматривает непосредственно этого человека и делает вывод, что якобы там есть легкие телесные повреждения", - отметила адвокат.
Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.
Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.
18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.
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Астанавітєсь!!! Від сьогоднішніх новин жодної пристойної думки в голові!
А в случае с теми, кто к прессингу не привык, может быть вполне эффективно. Как, например, произошло с НКРЭКУ. Состав которого был перезагружен под давлением сотен «протестующих» рабочих заводов Коломойского (НЗФ и Днепразота). Которых тот автобусами свез в Киев, ночью они жили в общагах на Академгородке, а днем сидели под зданием НКРЭКУ, стуча касками в окна, скандируя в мегафоны лозунги и не давая сотрудникам комиссии работать. Спустя пару месяцев воспитательной работы, на которую не обращали внимание органы правопорядка, цель была достигнута - двое членов НКРЭКУ «добровольно» уволились, после чего переизбрали главу Нацкомиссии, назначив лояльного Коломойскому человека.Ровно то же самое сегодня происходит под НБУ - «активисты» поют песню «Квартала» «Горіла хата, палала», адресованную Гонтаревой, и кричат лозунги о «ворах» из НБУ. А тем временем идут слухи о том, что новым председателем Укрэксимбанка вместо задержанного Гриценко хотят сделать мужа подруги актрисы «квартала» Елены Кравец - Евгения Мецгера, который сейчас занимает пост зампреда правления «Укргазбанка». А подруга Кравец - Юлия Мецгер еще в июле этого года была назначена в Набсовет Приватбанка по квоте президента. Мы так понимаем, что качание банковской системы будет происходить при полном непротивлении и благоволении президента. Это не мы песню про Гонтареву поем под НБУ, это народ. Только не стоит думать, что в МВФ и Запад в целом - это та же публика, что и зрители «Квартала».НАБУ Генеральна Прокуратура України
- Якщо мене посадять до в'язниці, я і відтіля Зеленському печінку вигризу...
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П.С. Удивляет, почему судья не исполнила просьбу Ляшка?
Ляшко: "Спасибо всем, кто пришел меня поддержать. Когда вас будут сажать, я тоже приду. Спасибо всем, кто хочет взять меня на поруки. Но я не нуждаюсь в поруках. Я взрослый, самостоятельный и здоровый человек. Я не буду садиться в инвалидную коляску и устраивать комедию. Надо будет посидеть по сфальсифицированному делу - сяду".
https://www.unian.ua/society/10760576-obrannya-zapobizhnogo-zahodu-lyashku-v-lidera-radikaliv-kinuli-prezervativ-foto.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
ИиииЭххх, пошел Олежка по рукам
- Подъём ********! На первый-второй рассчитайсь!