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 Политика Украины
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Все про:Ляшко (1571) поруки (8)

 Суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Волынца и Сюмар

Экс-депутата лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко отпустили на поруки. 6 ноября Ляшко подрался с депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом. Его подозревают в нанесении легких телесных повреждений.

Бориспольский горрайонный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для Олега Ляшко и отпустил его на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

Прокурор ходатайствовал о содержании под стражей бывшего депутата без возможности внесения залога. Среди рисков назвал возможность Ляшко избегать вызовов суда и скрываться, влиять на потерпевшего и свидетелей, давить на суд.

Кроме того, прокурор подчеркнул, что Ляшко может производить повторное правонарушения, поскольку после драки продолжал публично обидно высказываться относительно Андрея Геруса, в том числе и в соцсетях.

Подозрение о совершении уголовного преступления прокурор обосновал соответствующим заявлением, допросом потерпевшего, свидетелей, заключением судмедэкспертизы и протоколом рассмотрения вещественного доказательства.

Со своей стороны, Ляшко назвал озвученные риски "смешными", а прокурора - "идиотом".

"Все те обоснования, которые приводит этот тип в подтверждение того, что я могу куда-то исчезать, уклоняться или влиять, - все это не стоит выеденного яйца. Все это выдумки и все это смешно и унизительно, когда народные деньги тратятся на таких идиотов", - ответил Ляшко.

На это судья сделал замечание, попросив уважать друг друга.

Адвокат Ляшко в своих доводах невиновности ее подзащитного, в частности, руководствовалась тем, что снятие побоев с Геруса произошло через 5 суток после драки.

"Отсутствуют какие-либо доказательства причинно-следственной связи, что именно Олег Валерьевич нанес любые телесные повреждения Герусу. Так, простите, человек 5 дней где-то ходил, гулял, и через 5 дней только эксперт осматривает непосредственно этого человека и делает вывод, что якобы там есть легкие телесные повреждения", - отметила адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3160612
 
 
 Топ комментарии
 
ахметкин петух прикрыт подельниками))
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чмо яке хоче купувати електроенергію у держави агресора,повинен сам сидіти за державну зраду...а Ляшко молодчага, шкода що мало дав пиздички
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Ну, теперь поручители будут его итить-колотить.
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Тобто буде в них l'amour à trois (2 хлопці й дівка зі страпоном) з жорстким BDSM?
...
Астанавітєсь!!! Від сьогоднішніх новин жодної пристойної думки в голові!
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НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНЬЕМДеды раскрывали. Как мило, что украинские правоохранители на генетическом уровне помнят лихие 50-е. Когда товарищ Сталин задумал грандиозное избиение «безродных космополитов» и «врачей-убийц», сговорившихся «сократить жизни руководителей партии и правительства». А министерство госбезопасности начало воплощать замыслы вождя - старых профессоров отлавливать, пытать и выбивать признания в работе на американскую разведку. И случилась бы очередная волна большого террора, на этот раз по национальному признаку, если бы товарищ Сталин не скончался - тоже, в общем, по воле одного безродного космополита, которого при всем желании к ответственности не привлечешь.Параллели эти приходят в голову, когда смотришь, как сейчас, в наступившую при Владимире Александровиче Зеленском эпоху честности и добра разоблачается заговор банкиров-вредителей. Сначала бывший замглавы НБУ Писарук. Теперь - глава «Укрэксимбанка» Александр Гриценко. Опасный человек. Пришлось брать с помощью СБУ, когда он вел ребенка на занятия музыкой. Блестящая операция. Если бы повесткой вызывали, то пришел бы как Леон-киллер, и изрешетил всех сотрудников. Если бы на работе задерживали, то мог бы вызвать вертолет подкрепления с морскими котиками из МВФ. А когда за руку 11-летнего сына ведешь, то особо не повоюешь. Молодцы.Чтобы понять, зачем этот цирк, стоит вспомнить две вещи. Первая - ГБР сообщило, что собирается передать в ГПУ проект подозрения Порошенко. Собираешься - передавай. Зачем об этом объявлять публично? Может, затем, чтобы находившийся за рубежом Порошенко там и остался? Чтобы было спокойнее всем - и Владимиру Александровичу, и Игорю Валерьевичу. А демонстративные бессмысленно-жестокие действия силовиков при задержании Гриценко, являющегося родственником жены экс-президента, - это усилитель сигнала. Вышло, правда, наоборот, и Порошенко не только не остался за границей, а прервал визит, вернулся досрочно и заявил о феерической глупости главы ГБР.Вторая причина, объясняющая происходящее, в том, что НБУ и госбанки - это единственная сфера, которую еще не взяла под контроль новая власть. И контроль над этой сферой - одна из сверхзадач Коломойского. «Догнать» Гонтареву, ввести своих людей в руководство госбанков, попытаться изнутри развалить иски Приватбанка в Лондоне и США, и можно даже не отменять национализацию. А просто выдавать кредиты, например, МАУ или просто, как Игорь Валерьевич любит, прокладкам без залогов. А контроль НБУ нужен, чтобы регулятор этого пару лет не замечал. И, конечно, чтобы никакого МВФ.Кто может устроить атаку на банковскую систему? С одной стороны, Сытник и НАБУ, управляемое Богданом с момента исторической, организованной Шабуниным, встречи на берегу накануне второго тура президентских выборов. НАБУ занимается Писаруком.С другой - карманный прокурор Коломойского Кулик. Тот самый друг полевого командира ДНР Жилина, который один этаж в элитном ЖК в центре Киева купил, а второй - просто достроил. Вообще-то СБУ должна была задерживать не сейчас - Гриценко, а давно - Кулика, потому что именно такие люди - угроза нацбезопасности и международный позор Украины. Но все наоборот - СБУ работает по предписанию Кулика, запятнанного со всех сторон прокурора. Который находится в очень интересном статусе. Рябошапка заявил, что Кулик не прошел переаттестацию, и должен быть уволен с 1 января. И поэтому его используют как этакий свободный радикал для самых грязных заказов. И не менее интересно, как оформят статус Кулика после 1 января, с учетом его поразительных способностей собирать компромат и сдавать бывших хозяев и коллег.Оформлена атака и на НБУ, и на Гриценко в иезуитском стиле как ответ МВФ - вы же сами просили расследования преступлений по выводу денег из банков, вот мы и расследуем. Дела дутые и никчемные, в суде развалятся. По Гриценко ни ГПУ, ни СБУ даже не сподобились дать внятных пояснений причин задержания, кроме расплывчатых слов о «содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными должностными лицами при Януковиче». В отличие от адвоката Гриценко, заявившего, что его подзащитный «на основании полученных судебных решений добился взыскания в пользу государственного "Укрэксимбанка" средств и имущества». Речь о кредите в 160 млн долларов, который у «Укрэксимбанка» брала компания Курченко в 2013 году на покупку UMH у Ложкина. Похоже, что Гриценко вменяют вывод арестованного имущества UMH из-под ареста.Однако если в деле фигурирует решение суда, по которому был снят арест, и есть возвращение средств банку, то вряд ли будут судебные перспективы для обвинения главы банка. Это если думать рационально. Но не все способны думать рационально, видя, как без решения суда одного из банкиров первого эшелона, возглавляющего госбанк, хватают люди в масках, надевают наручники, бросают на глазах ребенка в тонированный микроавтобус, и увозят.Речь идет об акции устрашения. МВФ не даст нам уволить и посадить правление? Запугаем, закошмарим, задавим их так, чтобы сами уволились. В случае с Порошенко не сработало.
А в случае с теми, кто к прессингу не привык, может быть вполне эффективно. Как, например, произошло с НКРЭКУ. Состав которого был перезагружен под давлением сотен «протестующих» рабочих заводов Коломойского (НЗФ и Днепразота). Которых тот автобусами свез в Киев, ночью они жили в общагах на Академгородке, а днем сидели под зданием НКРЭКУ, стуча касками в окна, скандируя в мегафоны лозунги и не давая сотрудникам комиссии работать. Спустя пару месяцев воспитательной работы, на которую не обращали внимание органы правопорядка, цель была достигнута - двое членов НКРЭКУ «добровольно» уволились, после чего переизбрали главу Нацкомиссии, назначив лояльного Коломойскому человека.Ровно то же самое сегодня происходит под НБУ - «активисты» поют песню «Квартала» «Горіла хата, палала», адресованную Гонтаревой, и кричат лозунги о «ворах» из НБУ. А тем временем идут слухи о том, что новым председателем Укрэксимбанка вместо задержанного Гриценко хотят сделать мужа подруги актрисы «квартала» Елены Кравец - Евгения Мецгера, который сейчас занимает пост зампреда правления «Укргазбанка». А подруга Кравец - Юлия Мецгер еще в июле этого года была назначена в Набсовет Приватбанка по квоте президента. Мы так понимаем, что качание банковской системы будет происходить при полном непротивлении и благоволении президента. Это не мы песню про Гонтареву поем под НБУ, это народ. Только не стоит думать, что в МВФ и Запад в целом - это та же публика, что и зрители «Квартала».НАБУ Генеральна Прокуратура України
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если б порвал Геркусу рубаху то не отпустили бьі... Ляшко знал, шо делал!
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Пилять... вот смотрю я на этот пионер лагерь, берут на поруки, ручаются.. **** - старые мужики а с возраста пионеров так и не выросли.. хотя скорее всего дурачка пионерского включают...
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не бил я тебя и не в курсе ... попутал чего?
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Да фиг с ним с побоями, он факта нападения на нардепа он не отмажется, есть и видео и свидетели, а это статья до 5 лет.
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чмо яке хоче купувати електроенергію у держави агресора,повинен сам сидіти за державну зраду...а Ляшко молодчага, шкода що мало дав ********
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Это тот же товар, обьемы минимальные. Покупаем же уголь, ГСМ и прочее, чем большая конкуренция на рынке тем лучше, но Ахметов боится за свое монопольное положение.
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Вы же год назад о торговле на крови слезы лили,а теперь это у зебилов называется конкуренция.
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Да просто если и запрещать то все а то у нас этот товар можно покупать а этот нельзя. Как говорится или крестик сними или трусы одень.
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Ранее вам эту "пятерку" навесят. Например, за разжигание нетерпимости к этим самым. Ну, к тем, которых- тавой. Которых так тавой, шо их не зря называют не только геями, и п.дарасами.
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Ну а Герус петух Коломойского. Вы видите в этом существенную разницу?
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А тебе больше нравятся зеленые павлины? У них свой курятник, что ни день, то кто то кого то со всех сторон, или кто то на кого то, сверху опорожнился.
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за 🤡🤢клоуна каломойского обидно ?
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Ляшко:
- Якщо мене посадять до в'язниці, я і відтіля Зеленському печінку вигризу...
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даааа... шляжко... это тебе не с "депутатским иммунитетом" кулачком махать да как собака брехать.... за выходки на публику отвечать придется... клоун не ты теперь... привыкай))))
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Вот и хорошо. Не будут петики выть об "узнике совести".
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"Не выстрелить бы себе в ногу ": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Биллимало? Мало били?
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молодец Ляшко хоть и ахметовский. Пускай доказывают по закону, а то пишет служка одно в Фейсе, а в суде плачет, что помяли. Ляшко должен сам написать иск на ложные доказательства и пр.
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Очень предсказуемо... Пока не будет строго соблюдения закона ничего не будет хорошего у нашей страны. Не должно быть никаких исключений. Ведь ощущение безнаказанности это основа коррупции. Короче Зе балабол.
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Да этого и стоило ожидать, да и сомнения не было в том, что ни хрена ему не будет. Ведь наш суд, самый гуманный в мире.
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Ай яй яй - после такого , в обычной ситуации, менты даже заявления бы не приняли
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я бы просто дал сдачи. А ты? Тоже бы ховався за адвокатами?
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Теперь Олежка может себе на спине купола набивать.
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Шавки ахмєтовські взяли на поруки повію ахмєтовську
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тут надо разобраться - кто ***** по-круче и какой ***** за этим
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Для того, чтоб ляшка не отпускать, ляшко должен был надругаться над дупой геруса Суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар - Цензор.НЕТ 1814
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Был бы это кто другой, но Шлюшко это ручная собачка Ахметова а тому лишняя конкуренция ненужна.
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А сообщнику, который Геруса за руку держал, ничего . Зе отменяй, нечего Беню кормить
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Є стара приказка:"Дурніх і в церкві б'ють". Суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар - Цензор.НЕТ 5952
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от блин, свидание в душе сизо накрылось....
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поржал хоть сегодня наконец то, шлюшко реально в штаны наложил, борцун за счастье народное.. Суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар - Цензор.НЕТ 630...
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Опустить, опустить. Тьху, да ему только в радость будет.!
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сюмар и волынца-проверить на детекторе сколько бабосов ахметка отслюнявил... Суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар - Цензор.НЕТ 3617....
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Там было по крупному - кроме Сюмар и Волынца, пришли взять Ляшко на поруки еще и Куприй, Лозовой и Наливайченко!

П.С. Удивляет, почему судья не исполнила просьбу Ляшка?
Ляшко: "Спасибо всем, кто пришел меня поддержать. Когда вас будут сажать, я тоже приду. Спасибо всем, кто хочет взять меня на поруки. Но я не нуждаюсь в поруках. Я взрослый, самостоятельный и здоровый человек. Я не буду садиться в инвалидную коляску и устраивать комедию. Надо будет посидеть по сфальсифицированному делу - сяду".
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Хоч Юля і "кремлівська зозуля" та "агентка кремля" за висловлюваннями Ляшка,але нічого не поробиш,з однієї миски з волинцем хльобають у ахметова,так шо можна проковнтнути і виручати брата
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А Сюмар там мимо проходила) ситаутивные "мир-дружба-жвачка", политики сэр.
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На фоне Зеленского и его зе-команды даже Ляшко выглядит вполне себе достойным и патриотичным украинским политиком.
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На поруки......
ИиииЭххх, пошел Олежка по рукам Суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар - Цензор.НЕТ 3638
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Шуфрич, будучи депутатом, неоднократно получал настоящих звизьдюлей, но до уровня зелёных гнид даже он не опускался.
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А я себе уже представил как Шляшко заход в камеру и сразу с довольным видом расстилает матрас у параши Суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар - Цензор.НЕТ 3088
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так я не понял, Герус уже "не девочка", или Ляшко отложил до другого раза?!..
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Вовочку из детдома усыновила супружеская пара геев и сказали ему называть их родитель номер один и два. И вот просыпается Вовочка рано утром в новой семье, хочет жрать, но забыл кого называют номер один, а кого два. И тогда он заходит к ним в спальню и орёт:
- Подъём ********! На первый-второй рассчитайсь!
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Позор, как этого душного козла можно брать на поруки. Вот вам и евросолидарность, напару с Ринатом.
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Та да, рагулі, прикалюйтесь з Ляшка! Це сигнал вам всім! Шуврич так і залишиться непрздж...м.
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