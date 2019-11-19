 Суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Волынца и Сюмар

Бориспольский горрайонный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для Олега Ляшко и отпустил его на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

Прокурор ходатайствовал о содержании под стражей бывшего депутата без возможности внесения залога. Среди рисков назвал возможность Ляшко избегать вызовов суда и скрываться, влиять на потерпевшего и свидетелей, давить на суд.

Кроме того, прокурор подчеркнул, что Ляшко может производить повторное правонарушения, поскольку после драки продолжал публично обидно высказываться относительно Андрея Геруса, в том числе и в соцсетях.

Подозрение о совершении уголовного преступления прокурор обосновал соответствующим заявлением, допросом потерпевшего, свидетелей, заключением судмедэкспертизы и протоколом рассмотрения вещественного доказательства.

Со своей стороны, Ляшко назвал озвученные риски "смешными", а прокурора - "идиотом".

"Все те обоснования, которые приводит этот тип в подтверждение того, что я могу куда-то исчезать, уклоняться или влиять, - все это не стоит выеденного яйца. Все это выдумки и все это смешно и унизительно, когда народные деньги тратятся на таких идиотов", - ответил Ляшко.

На это судья сделал замечание, попросив уважать друг друга.

Адвокат Ляшко в своих доводах невиновности ее подзащитного, в частности, руководствовалась тем, что снятие побоев с Геруса произошло через 5 суток после драки.

"Отсутствуют какие-либо доказательства причинно-следственной связи, что именно Олег Валерьевич нанес любые телесные повреждения Герусу. Так, простите, человек 5 дней где-то ходил, гулял, и через 5 дней только эксперт осматривает непосредственно этого человека и делает вывод, что якобы там есть легкие телесные повреждения", - отметила адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.