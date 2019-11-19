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Все про:Киевская область (1808) конвертцентр (369) налоговая милиция (1795) правоохранительные органы (571)

 На Киевщине налоговой милицией ликвидирован конвертцентр с оборотом более 130 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры области пресекли деятельность конвертационного центра, оборот средств которого составил более 130 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Киевской и других областей Украины противоправные услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали и приобрели ряд компаний, на счета которых реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства в виде оплаты за ТМЦ (работы, услуги). Указанные средства возвращались заказчикам конвертации, за минусом 10-12%, которые служили оплатой за услуги конвертации.

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Таким образом в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 130 млн грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисном помещении и по месту жительства фигурантов, изъяты регистрационные документы и печати подконтрольных предприятий, черновые записи, ключи доступа к банковским счетам, электронные носители информации и компьютерная техника.

Продолжается следствие.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160611
 
 
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"налоговой милицией"
да и цвета на эсблеме какие то сепарские
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