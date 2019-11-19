 На Киевщине налоговой милицией ликвидирован конвертцентр с оборотом более 130 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Киевской и других областей Украины противоправные услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали и приобрели ряд компаний, на счета которых реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства в виде оплаты за ТМЦ (работы, услуги). Указанные средства возвращались заказчикам конвертации, за минусом 10-12%, которые служили оплатой за услуги конвертации.

Читайте: В Запорожской области налоговой милицией ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 240 млн грн. ФОТО

Таким образом в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 130 млн грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисном помещении и по месту жительства фигурантов, изъяты регистрационные документы и печати подконтрольных предприятий, черновые записи, ключи доступа к банковским счетам, электронные носители информации и компьютерная техника.

Продолжается следствие.

Также смотрите: Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 160 млн грн в Кировоградской области. ФОТО