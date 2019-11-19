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 Общество
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 С начала суток враг четырежды обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Согласно сообщению пресс-центра Объединенных сил, враг трижды обстрелял позиции украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку от Крымского (из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия), Пивденного (из ручных и станковых противотанковых гранатометов) и Новотошковского (из ручных противотанковых гранатометов), передает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из автоматических гранатометов вел огонь по позициям Объединенных сил в районе Гнутово.

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"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Кроме того, уточняем, что ранения украинского воина, которое произошло 17 ноября недалеко населенного пункта Сизое Луганской области, по предварительным результатам расследования, квалифицируется как боевое. Продолжаются исследования обстоятельств происшествия, продолжаются специальные следственные действия. Сейчас жизни и здоровью военнослужащего ничего не угрожает. Ему была предоставлена ​​вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Напомним, 18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. На Приазовье ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.

Источник: https://censor.net.ua/n3160610
 
 
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Авжеж... зелена ститистика - втрат немає.
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я наверное пропустил пост преЗЕдента с соболезнованием семье погибшего от ран, при взрыве неизвестного предмета в зоне "отвода" наших войск - комбрига 128-й горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева...
пикировка с Тимошенко важнее, правда? важнее чем отдать дань уважения павшему Герою?
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Авжеж... зелена ститистика - втрат немає.
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С начала суток враг четырежды обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6141

тихої вам ночки, синочки...
(най і правда так ото буде - "без втрат і поранених")
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Сепарня хоче інтегруватись в Україну, як каже зелень.
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я наверное пропустил пост преЗЕдента с соболезнованием семье погибшего от ран, при взрыве неизвестного предмета в зоне "отвода" наших войск - комбрига 128-й горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева...
пикировка с Тимошенко важнее, правда? важнее чем отдать дань уважения павшему Герою?
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