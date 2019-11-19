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 Общество
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Все про:аэропорт (1256) Днепр_город (2877)

 В Днепре дали старт строительству нового аэропорта – в ОГА приехала проектная команда DCH

Сегодня, 19 ноября, в Днепре начались работы по созданию нового аэропорта на базе существующего.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровской областной государственной администрации.

Утром здесь состоялось совещание, посвященное реконструкции аэродрома Международного аэропорта "Днепр".

Присутствовавшие представители областной и районной власти, Нацагентства инфраструктурных проектов Украины, днепровского аэропорта обсудили с проектной командой группы DCH практические вопросы, решение которых необходимо для старта строительных работ. Речь шла о разработке градостроительной документации и порядке использования бюджетных средств. По итогам встречи было решено обеспечить регулярное проведение подобных совещаний с участием всех вовлеченных в реализацию проекта сторон.

Напомним, что строительство Международного аэропорта "Днепр" в соответствии с мировой практикой будет реализовано в формате частно-государственного партнерства. Работы по созданию новой взлетно-посадочной полосы и других компонентов аэродромного комплекса финансируются государством. Общая сумма госинвестиций в проект оценивается в 3 млрд. грн, из которых 1 млрд. грн предусмотрен в недавно принятом Верховной Радой Украины Государственном бюджете-2020. Еще 200 млн. грн. ВРУ ранее выделила на проведение соответствующих проектных работ. В настоящее время проводится конкурсный отбор проектировщика аэродрома и организации-разработчика ДПТ (детального плана территории). Частный инвестор создания аэровокзального комплекса – группа DCH Александра Ярославского, которая уже имеет успешный опыт строительства, эксплуатации и развития Международного аэропорта "Харьков". Плановый объем инвестиций DCH -$70 млн., по заказу частного инвестора ведется работа над проектной документацией для строительства аэровокзалов.

"В Госбюджете-2020 на аэропорт в Днепропетровской области заложили 1 млрд грн. Мы сразу приступили к работе - должны быстро согласовать все технические моменты, чтобы создание терминала и взлетно-посадочной полосы началось в срок. Строители начнут работать на объекте уже в 2020-м", - отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

К подготовке базовой плановой документации для Международного аэропорта "Днепр" также приступила всемирно известная австрийская консалтинговая компания Airport Consulting Vienna. Эксперты проектной команды DCH и Airport Consulting Vienna будут готовить информацию для разработки дизайна аэродрома, мастер-плана развития и бизнес-плана на период до 2045 г. Как рассказал Владимир Васильченко, руководитель проекта строительства Международного аэропорта "Днепр" и генеральный директор Международного аэропорта "Харьков": "Как и при строительстве харьковского аэропорта, на старте проекта необходимо очень четко понимать, как будет выглядеть аэродромный комплекс, где и как будут расположены конкретные объекты инфраструктуры. И, конечно, оценить динамику бизнес-показателей в долгосрочной перспективе. Я уверен, что в сотрудничестве с Airport Consulting Vienna мы оперативно подготовим необходимые базовые документы".

Юрий Рубанов, представитель Airport Consulting Vienna, напомнил, что хорошо знаком с текущим положением дел в Международном аэропорту "Днепр": "Фактически, предпроектные исследования мы провели еще в начале 2019 г., когда оценивали возможные варианты строительства и презентовали результаты громаде Днепра. Прекрасно, что в конечном итоге был выбран экономически оптимальный сценарий. У Airport Consulting Vienna огромный международный опыт консультационной поддержки инвестиционных проектов в индустрии аэропортов. Мы применим эту нашу глобальную экспертизу в Днепре, чтобы в городе появились очень функциональные и современные "воздушные ворота".

Источник: https://censor.net.ua/n3160607
 
 
 Топ комментарии
 
а что с мостом? Рухнул или просто Зе спор проиграл
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украинцы не самые бедные, а самые прибедняющиеся. за 5 лет "зубожиння" у частных лиц появилось дополнительно 3,8 млн автомобилей, в туры самолетом в 2018 улетело 24 млн человек, в том же 2018 украинцы купили гаджетов на 960 млн $...
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Если это будет как ремнт моста то лучш не надо.
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а что с мостом? Рухнул или просто Зе спор проиграл
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за эти деньги что ремонитровали, можно было два аэропорта посторить. Но так и не отремонтировали.
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а факты есть? Циферки или просто так написали
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каие нужны факты. С 2016 по 2019 г.г. ремонтировали теперь нужнол опярть ремонтирвать. Город весь в ужассе. Черз цетнр нельзя было проехать. Комиссию ГПУ Филатов не пускает. Теперь аэропорта не будет.
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Друже тобі лікуватися треба, а не на цензорі зависати ..
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Борис Альбертович, извините не узнал.
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За які гроші?
Хто тобі сказав, що не відремонтували? ти з дуба впав?
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а ты проедь по нему, сам узнаешь. Только перила покрасили.
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За 10 раз в день проїжджаю. З лівого берега на правий і навпаки. Відмінний ремонт. Нове світлодіодне освітлення. 3 смуги. Бетонний роздільник. Велосипедна + пішохідна доріжка. Обмежувачі швидкості на стиках. Все як в ЄС і США.
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Ти *** тупий? )))
На мосту обмеження швидкості 40 км на годину.
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поэтому стыки не выровняли? Пожет наобрт, ограниение потому что то стыки корявые! В Днепре дали старт строительству нового аэропорта – в ОГА приехала проектная команда DCH - Цензор.НЕТ 3698
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До тебе ніяк не дійде, що ці стики - це обмежувачі швидкості? Ну, як наприклад в країнах ЄС?
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На Кайдаксокм мосту их почему то нет. В Днепре дали старт строительству нового аэропорта – в ОГА приехала проектная команда DCH - Цензор.НЕТ 4821
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Я так зрозумів, ти не автолюбитель, а пасажир, як я нелох 42 роки?
На Кайдакському мосту їздять фури по 10-80 тонн. На Центральному мосту проїзд вантажного транспорту заборонений.
Відповідь досить ясний я сподіваюся?
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тю, це раньше були температурні шви. Вже видумали цьому зашквару іншу назву?
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Филатов этого не занет. Деньги взял и забыл для чего.
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надо шоп натовские самолетьі могли садиться! НАДО!
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Ярославский для себя будет строить.Он будет эксплуатировать сооружения авэропорта.
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"в ОГА" - тут, судя по всему, Боря пролетает.
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ярославский выторговал себе проект.. все как при яныке.. после его бегства максимум на что он спромогся это отжать хтз. в отличии от сепара гепы, который реально занимался харьковом. так что тут еще вопрос кто из низ больший сепар
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так як дніпро дав найбільше голосів за ЗЕ аеропорт дніпра має бути точною копією донецького
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нет, донецкий восстановят рабы -сепары, и имя его будет Киборги.
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соевый таварищ хочет чтоб его разбомбили. Патриот же ш
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та можна так построить, шо он и сам развалится..как мост..
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навіщо бомбити? ви самі на тарілочці все піднесли
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хто це ми, ублюдок кацапський? Дніпро поніс найбільши втрати із всієї країни.
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поділи втрати на кількість населення області і захлопни варішку гімнюк ЗЕлений
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Не поверите, уже многие не могут вспомнить , они голосовали или нет.
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Ваш юмор (вернее, отсутствие мозга) как минимум, не уместен и туп. Зная судьбу дапа, зная сколько Киборгов там погибло, вы здесь предстали в виде полного долбодятла.

В Днепре будет новый аэропорт, вы, козел, почему против?
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Р-равняйсь! Смир-р-рно! Аэропорт, слушай мою команду - СТРОЙСЯ! Раз-два!
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и, херяк, вся инвфростктура по пэтиной отмашке последние пять лет построилась. Как дорога Мариуполь-Заппожье.
Красав пэтюньчик, да？Гыыыыыыы
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Зачем аэропорт в каждом городе ? Зачем аэропорт в Днепре и Полтаве ? Кто все это будет содержать и за чей счёт? Не лучше иметь аэропорт между Полтавой и Днепром ? Так и рабочие места и территория будет развиваться . А Днепра и Полтава и без этого будут развиваться . Все что делают , все через жо и не рентабельно .
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а зачем аєропорты в каждом европейском городе?
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В каком ? Называй это каждый город . В Дании на всю страну 4 .
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Данию за день пешком пройти можна
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Там жителей, как в одной киевской области. А в Украине итак 4 нормальных аэропорта на страну.
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а точно зачем? со Штутгарта летает Самолет -такси на Мюнхен и это возможность работать за хорошие деньги в другом городе.
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Что ты сравниваешь? Украинцев нет денег на хлеб, а ты тут ху пишешь
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пойди побатрачь и будут и у тебя деньги
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так и аэропорт не завтра готов будет. На перспективу работают. Кстати-это и есть хлеб через рабочие места
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Какою перспективу ? Ты о чем ? Вот в Полтаве аэропорт стоит . А на содержание идут миллионы .
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украинцы не самые бедные, а самые прибедняющиеся. за 5 лет "зубожиння" у частных лиц появилось дополнительно 3,8 млн автомобилей, в туры самолетом в 2018 улетело 24 млн человек, в том же 2018 украинцы купили гаджетов на 960 млн $...
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ліпше гроші кинути на кордон, ато кордон України "незаконно перетнули" 12 російських корів... тре ретельно дослідити, чи не нашпіговані кгбешною апаратурою... я так думаю
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Аэропорт в Харькове и Днепре -частные, владельцам не принадлежит только навигация и полоса.
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И что ? Надо на каждой улице аэропорт? Какая тебе разница чей он , ты за все платишь с полна .
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А нужно каждое было имело сарай на колесах которое оно ласково называет "автомобиль"? Я за то, что бы не старше 3 лет, а если нет денег, на трамвай! Если бы кастрировали тех кто в 2004 голосовал за трижды судимого, то и войны бы не было, и сегодня 73% мудаков хорошо подумали бы. Пердит кучка убогих ничтожеств, а нюхаем все, и нормальные люди в том числе.
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Все нормальные давно уехали.. Не льсти себе В Днепре дали старт строительству нового аэропорта – в ОГА приехала проектная команда DCH - Цензор.НЕТ 4332
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В миллионнике не нужен аэропорт? Ты с дуба рухнул?
Люди из Днепра летают через Харьков и Киев, это же очень удобно по твоему В Днепре дали старт строительству нового аэропорта – в ОГА приехала проектная команда DCH - Цензор.НЕТ 619
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А зачем вообще дороги нужны? Пусть люди сидят в сёлах безвыездно, а то дорог понастроит и потом все по этим дорогам и уедут
Логика - это явно не ваше (((
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шотварицца？
Зеленский прекрати.
Пэчмошники, авам все тяжелее, гыыыыыы
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На те деньги, что наверняка разворуют на строительстве этого аэродрома, можно и космодром построить.
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Сайт компании Airport Consulting Vienna не работает, видно что опыт огромный и репутация ог-ого-го, только похоже в области отмывки илдерибана
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Нужно только после того как Филатиов уйдет. Иначе опять деньги разворую, как с мостом.
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А есть факты того что старый аэропорт не справляется с огромным потоком, чет я сомневаюсь что оба аэропорта будут полностью загружены.
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в том то и дело, на базе существующего! Ничего не будет.
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Вот интересно, а сколько здесь бабла стырят, больше чем за мост, аль нет??? В Днепре дали старт строительству нового аэропорта – в ОГА приехала проектная команда DCH - Цензор.НЕТ 8568
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а в Запорожском аэропорту радостно потирают руки.
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Петежополизам все сложнее найти причину для негодования. Вот и аэропорт строят 'не там' , где они бы, оказывается , хотели.
Шо ж вы пэте свои хотелки не предъявляли?
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