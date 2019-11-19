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 Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 72-й ОМБр Александру Калиновскому открыли в Николаеве. ФОТО

Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 72-й отдельной механизированной бригады Александру Калиновскому открыли в Николаеве. Она установлена ​​на фасаде дома, где жил вместе с родителями погибший военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 72-й ОМБр Александру Калиновскому открыли в Николаеве 01

Отдать дань памяти и уважения Герою, поддержать его родителей приехали представители власти Николаевщины, друзья Александра, учителя школы, в которой он учился, боевые побратимы.

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За личное мужество и самоотверженность, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, высокий профессионализм, верность военной присяге Указом Президента Украины Александр Калиновский награжден орденом "За мужество" 3 степени.

Источник: https://censor.net.ua/n3160606
 
   
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Погиб воин-солдат, умер человек ранга комбриг, а от главнокомандующего ни слова...
Они для него не герои страны... Ужасно и грустно
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Помним и Не забудем. Как бы там не пытались нам втюхать Бени и др.уроды. Спасибо, Герой!
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ПАМ"ЯТАЙМО !!!!
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ (доки ми їх пам"ятаємо)
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 72-ї ОМБр Олександру Калиновському відкрили в Миколаєві - Цензор.НЕТ 8475
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Навіть Порошенко висловив співчуття через загибель комбрига 128 гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова, а Зелений Говнокомандующій все ще не .. Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 72-ї ОМБр Олександру Калиновському відкрили в Миколаєві - Цензор.НЕТ 6948... RIP
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Порох до кожного воїна ставився з шаною! До простого солдата....А це чмо парашинське ігнорує навіть смерть комбрига...На сторінці в фейсі(подивіться!) ги-ги та га-га.та інша хрінь цього гундяво-сиплого торчка!! Сссцкуа...головнокомандувач бидляцького кварталу...
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Это похоже на Карпенко ,был там сегодня ,видел ..
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