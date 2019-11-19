 Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 72-й ОМБр Александру Калиновскому открыли в Николаеве. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Отдать дань памяти и уважения Герою, поддержать его родителей приехали представители власти Николаевщины, друзья Александра, учителя школы, в которой он учился, боевые побратимы.

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За личное мужество и самоотверженность, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, высокий профессионализм, верность военной присяге Указом Президента Украины Александр Калиновский награжден орденом "За мужество" 3 степени.