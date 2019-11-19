 Украина готова к разумному компромиссу по Донбассу на встрече в "нормандском формате", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом он заявил сегодня на брифинге.
Он подчеркнул, что уже есть согласие всех четырех сторон на встречу 9 декабря в Париже.
"Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями, открытым умом, готовы воспринять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого украинцы так давно жаждут", - отметил он.
Пристайко опроверг информацию о том, что якобы одним из условий проведения встречи в нормандском формате был полный вывод пророссийских войск из Донбасса.
"Я не помню, чтобы кто-то из украинских политиков такое сказал, хотя каждый из 46 млн украинцев рассчитывал бы на то, чтобы иностранные незаконные вооруженные формирования покинули территорию нашей страны, и мы тогда мирно смогли бы решить существующие проблемы. Но мы реалисты и понимаем, что требовать этого перед нормандской встречей просто нет смысла", - заявил он.
Он выразил надежду на то, что на этой встрече будет достигнут реальный прогресс, которого Украина ожидала с 2016 года, когда была последняя встреча в таком формате.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже.
То, будь послідовний.
После подписанных по итогу «нормандской встречи» документов Владимира Зеленского ждут в Украине такие проблемы, что все предыдущее, так раздражающее ВАЗа, покажется лишь забавным студенческим капустником.
Понимаю, что наше общество активнее возбуждается на всякие скандалы, стычки, перепалки и подобное. Но события эти оказывают на политическую жизнь ничтожно малое влияние.
Такое мнение огласил полчаса назад в ФБ политический эксперт Александр Кочетков.
Например, переход Юлии Тимошенко в оппозицию предопределен вовсе не хамским постом Владимира Зеленского, а логикой его действий, когда он не хочет считаться ни с кем и попадает в положение «один против всех».
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А я уже писал, что единственный способ выиграть одному против всех - это когда у тебя четкая публичная позиция, сплоченная профессиональная команда и тебя поддерживает активная патриотическая часть общества.
Сами решите, есть ли это сейчас у ВАЗа.
На становление президентом обычно уходит около полугода. Но у Зеленского этот период явно затягивается. В частности, он все еще не понимает значимости президентского статуса.
И уж если ему ну очень хотелось уколоть ЮВТ, то поручил бы это сделать тому же Алексею Гончаруку, оставив себе возможность маневра.
Печальнее, что в тени КВН-овской карнавальности оказывается крайне настораживающая позиция нашего МИДа, который в лице министра Вадима Пристайко требует накануне «нормандского формата» разработку закона об особом статусе Донбасса» и даже намекает на необходимость его согласования с непризнанными республиками.
Настолько настаивает, что обычно обходительный спикер Дмитрий Разумков вынужден был одернуть Пристайко, заявив, что за закон депутаты возьмутся после, а не до переговоров верхах.
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По сути, наш главный дипломат в точности озвучивает позицию Кремля. При этом Пристайко несамостоятелен и поет с голоса офиса президента. Выходит, что там уже заранее согласны на «особый статус» и прочие антиукраинские закладки?
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Если это действительно так, то после подписанных по итогу «нормандской встречи» документов Владимира Зеленского ждут в Украине такие проблемы, что все предыдущее, так раздражающее ВАЗа, покажется лишь забавным студенческим капустником.
И никакие договоренности с Петром Порошенко о сворачивании протестной акции «Нет капитуляции!» не помогут. Потому что, по свидетельству самого президента, у нас ведь никаких договорняков уже нет.
или у тебя уже есть ?
"Изменить риторику и перестать использовать штампы - "свои-чужие", "сепары-укры". Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны. Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения, а реализовывать это будем через информационную политику и культурное сближение. Уже скоро вы сами увидите - о каких проектах я говорю", - рассказал Сивохо.
Советник СНБО считает, что также нужно гармонизировать работу с переселенцами, упростить процедуры прохождения КПВВ, а также выплатить пенсии жителям неподконтрольных территорий.
"Пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно, пришло время разговаривать с людьми, живущими на неподконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины - и мы должны научиться их слушать и убеждать. Нам есть, что им сказать", - добавил Сивохо.
И где с этими идеями можно ознакомиться?
Пристайко ссылку не дал?
Да. А к выводу наёмников Украина не готова.
19.11.2019, 17:45 • 83 • 0
Пресцентр Об'єднаних сил підтвердив інформацію ЗМІ про поранення нашого військового на Луганщині
"Поранення українського воїна, яке сталося 17 листопада неподалік села Сизого Луганської області, за попередніми результатами розслідування кваліфікується як бойове", - зазначили у штабі.
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При цьому про обставини поранення не йдеться. "На місці події продовжує працювати група військової служби правопорядку та військової прокуратури для встановлення причин поранення, - йдеться в повідомленні пресцентру. -Досліджують обставини події, тривають спеціальні слідчі дії".
У штабі стверджують, що пораненому надано необхідну медичну допомогу, а його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Напередодні Юрій Бутусов повідомив, що наші позиції біля Сизого атакували із території РФ або під керівництвом російського командування.
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За журналістовою інформацією, російські військові за допомогою дрона скинули бойову гранату на позиції 46-ї десантно-штурмової бригади, у результаті чого один військовик зазнав важких поранень.
Нагадаємо, що у штабі вже не вперше замовчують прояви російської агресії на фронті. Так, пресцентр ОС наводив недостовірну інформацію про відсутність обстрілів ділянки розведення побіля Золотого-4: обґрунтовуючи неправомірне відведення військ 29 жовтня, збрехав про "дотримання режиму тиші протягом останнього тижня".
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ну да...ну да...зачем злить х.ло и мышебратьев...только наши должны уходить..за Днепр... да?
На "пол-шишечки"?
Что за гниды, что они отдавать собрались?
Иначе из Украины уедут нормальные предприниматели, которые вас, цук зеленых, СЕЙЧАС СОДЕРЖАТ СВОИМИ НАЛОГАМИ.
И останутся одни бандюки .
Никто из родителей не согласиться водить детей в школу с детьми террористов
ТАК ШО ТОЛЬКО РЕЗЕРВАЦИЯ ДЛЯ ЛУГАНДОНА ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
Украинские позиции у села Сизое под оккупированным Луганском были атакованы с территории Российской Федерации, в результате чего один военнослужащий получил тяжелые ранения.