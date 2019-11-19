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 Политика Украины
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Все про:Генштаб ВС (1011) Муженко (318) Косюк (17)

 Я настоятельно требовал от президента сменить начальника Генштаба Муженко, - Косюк

Миллиардер, владелец крупнейшего аграрного бизнеса "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, который в 2014 году отвечал за силовой блок в администрации президента Петра Порошенко, хотел, чтобы руководители несли ответственность, чтобы для выполнения конкретных задач подбирались компетентные люди.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, требовал ли он в начале августа 2014-го назначить генерал-лейтенанта Валерия Фролова на место начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко.

"Да, я настоятельно требовал от президента принять такое решение. Потому что мне поручил сам президент что-то менять в силовом блоке – и я потребовал инструменты. Я хотел, чтобы руководители несли ответственность, чтобы для выполнения конкретных задач подбирались компетентные люди. Но оказалось, что логика другая, мои аргументы не были восприняты. Что ж, если руководители мне не подчиняются, не выполняют заданий и поручений и не способны делать правильные выводы – значит управляйте ими сами. Вот по этой логике я фактически и ушел с поста куратора силовых структур, но формально табличка на кабинете еще висела несколько месяцев", - рассказал Косюк.

Напомним, Косюк занимал должность в Администрации Президента с 3 июля по 8 декабря 2014 года. Порошенко заявил, что бизнесмен будет отвечать за "координацию действий и повышение уровня управляемости силовым блоком".

Полную версию интервью читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3160598
 
 
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Начальник Гештаба это голова и "два уха". Его бы в ФСБ рассеи назначили туалет ***** охранять.
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там шойга нормально справляется Я настоятельно требовал от президента сменить начальника Генштаба Муженко, - Косюк - Цензор.НЕТ 3920.чо там охранять то?дырку в полу?
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Я тоже не понимаю, почему свет клином сошёлся на муженках и матиосах...
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Миллиардер, торгующий курятиной, который отвечал за силовой блок в стране - хотел чтобы президент-миллиардер-кондитер подбирал для боевых задач компетентных людей.
И эти люди еще кукарекают про "клоунов".
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Так там были компетентные, например Хомчак.
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косюк, це те чмо, яке заробило капітал в Україні, тепер працює на еконоіку іншої ?
а дотації мільярдні в нас брало ...
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А что сегодня кто то про Рябошапку написал что он с семьей живет во Франции а в Украину летает нв работу?
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Брехня, там живет его жена с детьми, она работает в ЕСПЧ.
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Надо было Косюка назначить ВМФ командовать. Он бы тогда яхту построил круче, чем у Абрамовича. У него бы там дивизион подводных лодок поместился, а не одна. А так... имеет, то что имеет. Вот такую малютку
Я настоятельно требовал от президента сменить начальника Генштаба Муженко, - Косюк - Цензор.НЕТ 5933
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там еще рядом яхта-обслуга пасётся.. кажется называется "Гарсон"..
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Да??? Во, как! Понятия не имел. Это шоп за пивком разливным слетать, если шо?
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шоб вертолета принять, шоб загрузится свеженькими припасами, иногда на "Гарсона" грузят два мощных сверскоростных катера.. Их высочество любят погонять по просторам Средиземноморья..
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Ты скачала верни миллиардные дотации которые тебе дал твой дружок Поросенко и на которые ты купил предприятия в ЕС.
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любопытно, на фига ему сейчас давать такие интервью?!
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Та... наверное просто надо разбавить "сладенькое". А то ведь- перегруз пошёл.
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Подстраховываетя, угождает новой власти.
У ИгорьВалерьича аппетит все растет и растет. Кошерной курятинкой "Курочка от бабушки бени" можно завалить весь мир и неплохо наварить.
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Не завалить, квоти ЄС не дозволять, хіба що москалів та інших азіатів годувати.
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Один торговець курятиною очолював динирію, інший призначав голів Генштабу.
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Точно! Интересное совпадение. Но! У нас живучесть торговцами курятиной- на порядки выше!
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Аж цікаво, може генералів серед ветеринарних технікумів набрати, в мене товариш після такого технікуму розкрутився до доларового міліонера.
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Блть я с этого цирка ржу Я настоятельно требовал от президента сменить начальника Генштаба Муженко, - Косюк - Цензор.НЕТ 1025 одна барыга назначила другую барыгу....но куриный хер за копейки "работать" не стал, и вернулся к привычным схемам потрошения бюджета... А чо там у Касюка в шизни прозошло что понадобилась очистка кармы на цензоре? Мож уголовное дело на этого нищеброда завели?
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порошенко уже ВСЁ сделал ((((( это на его СОВЕСТИ и потерянные жизни наших СОЛДАТ !!! порошенко говорил ОДНО , а творил ДРУГОЕ !!! и проговаривался он тоже не спроста !!! а с АРТИСТА что уже хотеть ???(((((( нам ТРИНДЕЦ и стране теж (((((
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