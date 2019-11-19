 Я настоятельно требовал от президента сменить начальника Генштаба Муженко, - Косюк

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, требовал ли он в начале августа 2014-го назначить генерал-лейтенанта Валерия Фролова на место начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко.



"Да, я настоятельно требовал от президента принять такое решение. Потому что мне поручил сам президент что-то менять в силовом блоке – и я потребовал инструменты. Я хотел, чтобы руководители несли ответственность, чтобы для выполнения конкретных задач подбирались компетентные люди. Но оказалось, что логика другая, мои аргументы не были восприняты. Что ж, если руководители мне не подчиняются, не выполняют заданий и поручений и не способны делать правильные выводы – значит управляйте ими сами. Вот по этой логике я фактически и ушел с поста куратора силовых структур, но формально табличка на кабинете еще висела несколько месяцев", - рассказал Косюк.

Напомним, Косюк занимал должность в Администрации Президента с 3 июля по 8 декабря 2014 года. Порошенко заявил, что бизнесмен будет отвечать за "координацию действий и повышение уровня управляемости силовым блоком".

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