 Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украиїнськи Новини.
"Сейчас во главе этого органа власти, оперирующего Чернобыльской зоной и многомиллиардными бюджетами финансовой помощи, находится исполняющий обязанности", – отметил журналист.
Напомним, ранее сообщалось, что Тимошенко лоббировала назначение своего ставленника в Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины в обмен на поддержку инициатив президента Владимира Зеленского в парламенте. Получив отказ, она решила перейти в оппозицию. Формальным поводом для этого стало принятие закона о рынке земли сельхозназначения.
Кроме того, о своей оппозиционности напомнило и ВО "Свобода". Как считает Лещенко, так партия решила выразить свое недовольство в связи с намерениями власти приватизировать "Укрспирт", что идет вразрез с финансовыми интересами Игоря Кривецкого по прозвищу "Пупс", которого называют спонсором "Свободы".
При всій нелюбові до бабусі, вона зєбілу врізала набагато міцніше, ніж він там напукав.
І шо ви думаєте, буде заруба бабушки з сивою бабушкою?
Но деньги все равно нужно вернуть людям и Тимошенко пытается договориться с Зеленским о назначении ее людей в "хлебные места", например в Госагенство по управлению зоной отчуждения, Государственную продовольственно-зерновую корпорацию, но ее слуги послали. Вот истинная причина ухода Тимошенко в оппозицию а на людей ей глубоко плевать.
Ну и Сережка молодец - гадит и нашим и вашим
Директор ГБР Руслан Труба объявил, что до конца недели арестует пятого президента Петра Порошенко.
Правда, вот с обвинением пока как-то не сложилось.
Ничего «Порох», оказывается, не крал.
Давно уже известно, что даже «преступный» «Роттердам +» был совсем не преступный, а наоборот.
Поэтому господин Труба придумал для Порошенко обвинения в «захвате власти».
Об этом в своем блоге пишет блогер, журналист, историк Павел Бондаренко.
Он отмечает, оказывается в мае 2014 года были не досрочные выборы после побега Януковича, а "захват Порошенко власти". О чем неоднократно заявлял с Ростова-на-Дону «легитимный».
Захватывать власть, по логике Романа Трубы, Порошенко помогали Тимошенко, Гриценко, Бойко, Ляшко, Рабинович и другие, кто тоже участвовал в тех выборах.
А также те, от кого сбежал «легитимный» - то есть «евромайдановци».
И все те, кто ходил голосовать - тоже соучастники страшного преступления.
Павел Бондаренко отмечает, самое интересное это то, что весь этот фарс Труба вывалил как раз в то время, когда Порошенко находился за границей.
Расчет на то, что, пользуясь этим, он не вернется и подастся в бега. На месте «Пороха» хозяин Трубы Портнов именно так и поступил. И он так и сделал в 2014-м.
А Порошенко взял, и вернулся, причем, демонстративно и срочно прервав визит в Турцию: «ну, вот он я, арестовывайте!».
Историк отмечает: сложно даже предположить теперь, чем все закончится.
Смотрю прямой эфир с Бориспольского суда и офигеваю - это ж какими надо быть недалекими, чтобы из своих оппонентов сделать собственных обличителей
Лучшей трибуны из сфабрикованного судилища годі й мріяти. Ляшко препарирует режим Зеленского по полочкам: почему Зеленский и "слуги" пророссийские, что именно они делают в пользу страны-агрессора и во вред Украине, как это негативно отразится на украинских компаниях, в т.ч. государственных, на рабочих местах и зарплатах простых украинцев.
В общем, всего за сутки Зеленский умудрился накосячить, как иной политик не обгадится и за год. Шо он курыть?
А зачем Володька тронул газпромовскую пенсионерку? Теперь же ее ответ о корпоративах и рояле цитируют даже тьмутараканьские СМИ.
А с чешским гостем какой зашквар? Это песТня - тыняется с кучей свиты и швондером Мендель наш небритый зеленый телок по залу, не зная куда приткнуться, от журналистов шарахается, как от гриппа, чешский премьер в ****, мягко говоря.
Так держать, Вова! Букетов и аплодисментов лузеру уже не видать, как своих ушей