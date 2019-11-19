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 Политика Украины
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 Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко добивалась назначения своих ставленников на высокие должности. Как сообщает экс-нардеп, журналист Сергей Лещенко, она претендовала на то, чтобы ее человек возглавил Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украиїнськи Новини.

"Сейчас во главе этого органа власти, оперирующего Чернобыльской зоной и многомиллиардными бюджетами финансовой помощи, находится исполняющий обязанности", – отметил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что Тимошенко лоббировала назначение своего ставленника в Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины в обмен на поддержку инициатив президента Владимира Зеленского в парламенте. Получив отказ, она решила перейти в оппозицию. Формальным поводом для этого стало принятие закона о рынке земли сельхозназначения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы предлагали Зеленскому назначать на должности людей из нашей команды, - Тимошенко

Кроме того, о своей оппозиционности напомнило и ВО "Свобода". Как считает Лещенко, так партия решила выразить свое недовольство в связи с намерениями власти приватизировать "Укрспирт", что идет вразрез с финансовыми интересами Игоря Кривецкого по прозвищу "Пупс", которого называют спонсором "Свободы".

Источник: https://censor.net.ua/n3160597
 
 
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А Серожа мечтал попасть в обойму Зели, а не обломилось, теперь пытается любым путем снова подлизаться.
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Баба Йуля на тропє войни із зєбілами Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 8838

Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 8774 Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 8945
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Юля, чтобы не говорили, умеет держать удар, не то что какие-то герусы.
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Моніке не позаздриш... Бабу Юлю ворогом мати це смертний вирок...
При всій нелюбові до бабусі, вона зєбілу врізала набагато міцніше, ніж він там напукав.
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Так отож. Різні вагові категорії, як по знаннях, так і досвіду.
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Зєбіл потикав палкою Цербера.

І шо ви думаєте, буде заруба бабушки з сивою бабушкою? Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 6008
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Не Серожа а Сергей Анатольевич Лещенко - у него справка из суда есть что он друг Трампа. Он всем показывал..... Не пошлите. Справку.
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Деньги, потраченные на предвыборную компанию надо как-то отбить...
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А кто спонсирует Лещенко? по прозвищу "дрыщ".
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Это команда "соросят". Как Нефедов, премьер Гончаренко и куча отребья помельче.
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пошли сплетни. Деваху можно на замминистра, а чем косатая хуже.
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они обе проститутки .. одна цалюлитная, а вторая бородатая..
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він просто єврей..... хоча, це слова синоніми Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 1758
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а ты журнашлюха мечтал попасть куда угодно главное что бы бабло давали
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Юлия Тимошенко после провала избирательной президентской компании вовремя которой она насобирала с доверчивых бизнесменов много миллионов долларов уже несколько раз сокращала штат сотрудников в офисах и урезала бюджет.
Но деньги все равно нужно вернуть людям и Тимошенко пытается договориться с Зеленским о назначении ее людей в "хлебные места", например в Госагенство по управлению зоной отчуждения, Государственную продовольственно-зерновую корпорацию, но ее слуги послали. Вот истинная причина ухода Тимошенко в оппозицию а на людей ей глубоко плевать.
Ну и Сережка молодец - гадит и нашим и вашим Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 2146
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шо,Лещ,попытка номер двадцать пять?небось жена нищеброда с квартирки гонит...а то даже залищучка примазалась,а баба с бородой все нет)))
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Квартира очень большая, денег на коммуналку хочет собрать.
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Порошенко обломал весь замысел Трубы, прервав визит в Турцию: «ну, вот он я, арестовывайте!»

Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 9160

Директор ГБР Руслан Труба объявил, что до конца недели арестует пятого президента Петра Порошенко.
Правда, вот с обвинением пока как-то не сложилось.
Ничего «Порох», оказывается, не крал.
Давно уже известно, что даже «преступный» «Роттердам +» был совсем не преступный, а наоборот.
Поэтому господин Труба придумал для Порошенко обвинения в «захвате власти».
Об этом в своем блоге пишет блогер, журналист, историк Павел Бондаренко.

Он отмечает, оказывается в мае 2014 года были не досрочные выборы после побега Януковича, а "захват Порошенко власти". О чем неоднократно заявлял с Ростова-на-Дону «легитимный».
Захватывать власть, по логике Романа Трубы, Порошенко помогали Тимошенко, Гриценко, Бойко, Ляшко, Рабинович и другие, кто тоже участвовал в тех выборах.
А также те, от кого сбежал «легитимный» - то есть «евромайдановци».
И все те, кто ходил голосовать - тоже соучастники страшного преступления.

Павел Бондаренко отмечает, самое интересное это то, что весь этот фарс Труба вывалил как раз в то время, когда Порошенко находился за границей.
Расчет на то, что, пользуясь этим, он не вернется и подастся в бега. На месте «Пороха» хозяин Трубы Портнов именно так и поступил. И он так и сделал в 2014-м.
А Порошенко взял, и вернулся, причем, демонстративно и срочно прервав визит в Турцию: «ну, вот он я, арестовывайте!».
Историк отмечает: сложно даже предположить теперь, чем все закончится.
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чому цей олігарх-міліардер і панамський мародер не в тюрмі?
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Дык против гиганта мысли и суперуправленца Сивохи никакие Юльки не проканают
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(no subject)

Смотрю прямой эфир с Бориспольского суда и офигеваю - это ж какими надо быть недалекими, чтобы из своих оппонентов сделать собственных обличителей
Лучшей трибуны из сфабрикованного судилища годі й мріяти. Ляшко препарирует режим Зеленского по полочкам: почему Зеленский и "слуги" пророссийские, что именно они делают в пользу страны-агрессора и во вред Украине, как это негативно отразится на украинских компаниях, в т.ч. государственных, на рабочих местах и зарплатах простых украинцев.
В общем, всего за сутки Зеленский умудрился накосячить, как иной политик не обгадится и за год. Шо он курыть?
А зачем Володька тронул газпромовскую пенсионерку? Теперь же ее ответ о корпоративах и рояле цитируют даже тьмутараканьские СМИ.
А с чешским гостем какой зашквар? Это песТня - тыняется с кучей свиты и швондером Мендель наш небритый зеленый телок по залу, не зная куда приткнуться, от журналистов шарахается, как от гриппа, чешский премьер в ****, мягко говоря.
Так держать, Вова! Букетов и аплодисментов лузеру уже не видать, как своих ушей

Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 9150
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Коломойский нанял этого словоблуда, чтобы обливать дерьмом Тимошенко, как до этого он обливал Порошенко? Ей Богу, кончит Сережа в Таращанском лесу.
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лещ - журналист?! Совсем опаскудили хорошую профессию.
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