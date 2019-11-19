EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  242  5
Все про:Германия (3460) МИД (5206) Донбасс (19956)

 Сейчас очередь России реализовать взятые на себя обязательства по Донбассу, - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Российской Федерации пора выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину, об этом сказал Маас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко во вторник в Киеве.

"На наш взгляд, сейчас очередь России реализовать то, что было достигнуто в результате переговоров. Нужно измерять результатами и действиями", - сказал Маас.

По его словам, людям на Донбассе необходим режим тишины, и они заслуживают этого, так как сейчас необходимо отстроить инфраструктуру в этом регионе.

"Закон об особом статусе (Донбасса. - Ред.) с подготовкой местных выборов и преследовании преступлений, которые состоялись во время конфликта – это только два из тех больших вопросов, которые стоят перед нами. Поэтому Германия и Франция будут делать много для того, чтобы сделать свой взнос в решение, чтобы в конце концов мир пришел на восток Украины", - заявил Маас.

Он подчеркнул, что ФРГ делает это не в качестве нейтрального посредника, а отстаивает принципы Европы и европейского мирного порядка.

"И поэтому мы стоим за территориальную целостность Украины именно в рамках ЕС. Как и, в общем, наша двусторонняя поддержка для Украины не имеет себе равных" - отметил глава МИД Германии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Условий для выборов в ОРДЛО сейчас нет, - советник президента ЕК по Украине Брок

Источник: https://censor.net.ua/n3160596
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А якщо рашка відмовиться, знову нашого клоуна нахиляти будете, щоб він на поступки йшов ?
Так же відбувається.
 показать весь комментарий
 
 
а ми хочемо розголосу, щоб всі злочини росії стали відомими.
 показать весь комментарий
 
 
Гаага для Рашки уже началась, а вот разумный компромисс по Донбассу от Пристайко веет тревогой. О чем может говорить презик без знаний и умений, да еще когда рядом не спецы, а шуты
 показать весь комментарий
 
"Нужно измерять результатами и действиями".
На России всё словами измеряется, скрепами и вяличием.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх