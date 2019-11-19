 Процессуальные кодексы нужно менять, они заточены на то, чтобы процессы тянулись бесконечно, - Венедиктова

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщила глава комитета ВР по вопросам правовой политики Ирина Венидиктова.

По ее словам, следующим этапом в судебной реформе будет смена процессуального кодекса.

"Бесспорно, нужно менять процессуальный кодекс. Надо делать процессы быстрыми, справедливыми. Причем справедливыми и для судей, и для граждан, которые приходят в суды, потому что мне лично кажется, что наши процессуальные кодексы заточены на то, чтобы процессы могли тянуться бесконечно", - отметила Венедиктова.

Она сообщила, что сейчас в Комитете нарабатываются изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс, а также в Кодекс об административном судопроизводстве.

"Надо действительно смотреть, чтобы там и злоупотреблений отводами не было, и обеспечительные меры накладывались таким образом, чтобы это не были какие-то рейдерские захваты в будущем. Второе - это то, что мы обещали в предвыборной программе. Это мировые судьи и суды присяжных", - объяснила она.

Однако, по ее словам, быстро это осуществить не получится.

"Если мы возьмем, скажем, мировых судей, надо вносить изменения в Конституцию Украины, затем создать правильную модель, исходя из реформы децентрализации, потому что мировые судьи - это выборные должности. Это судьи, которые могут быть отозваны. И, соответственно, платить им будут территориальные общины. То есть, это очень классная, красивая история, которая разгрузит суды первой инстанции, принесет доверие к судьям, но вопрос бюджета здесь первоочередный", - рассказала Венедиктова.

Она считает, что лучше эту идею запускать после местных выборов.

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