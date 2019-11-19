 Россия должна продолжить транзит газа через Украину, - МИД Германии

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, передает Цензор.НЕТ, со ссілкой на Громадське ТВ.
"Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжить и после 2019 года ", - сообщил Маас.
Он также отметил, что накануне немецкий парламент одобрил ратификацию обновленной газовой директивы, которая предусматривает наложение на "Северный поток-2" (трубопровод, по которому Россия смогу доставлять газ в обход Украины) искусственных ограничений.
"Я хочу убрать некоторые спекуляции, которые были в последнее время. Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, которые мы это обещали ", - добавил министр.
- мы хорошо знаем, что вы обещали, и что утвердили: режим максиальных преференций для Газпрома.
Что касается "мы - за продолжение транзита" - демагогия. Суть не столько в факте транзита, а в его обьемах. Транзит "для показухи" обьемом 10-30 млрд. кубов - не рентабелен.