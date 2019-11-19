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 Политика Украины
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 Россия должна продолжить транзит газа через Украину, - МИД Германии

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что поддерживают продление транзита российского газа через газотранспортную систему Украины после 2019 года, когда закончится действующий контракт на транзит.

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, передает Цензор.НЕТ, со ссілкой на Громадське ТВ.

"Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжить и после 2019 года ", - сообщил Маас.

Он также отметил, что накануне немецкий парламент одобрил ратификацию обновленной газовой директивы, которая предусматривает наложение на "Северный поток-2" (трубопровод, по которому Россия смогу доставлять газ в обход Украины) искусственных ограничений.

"Я хочу убрать некоторые спекуляции, которые были в последнее время. Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, которые мы это обещали ", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маас едет в Украину для подготовки саммита в "нормандском формате", - представитель МИД Германии Бургер

Источник: https://censor.net.ua/n3160594
 
   
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А может с этой трубы сделать экспорт фекалий с Европы в рассею?
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"Я хочу убрать некоторые спекуляции, которые были в последнее время. Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, которые мы это обещали "
- мы хорошо знаем, что вы обещали, и что утвердили: режим максиальных преференций для Газпрома.
Что касается "мы - за продолжение транзита" - демагогия. Суть не столько в факте транзита, а в его обьемах. Транзит "для показухи" обьемом 10-30 млрд. кубов - не рентабелен.
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