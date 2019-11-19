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 Политика Украины
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Все про:декларация (1120) САП (1190) Антикоррупционный суд (540) Брыль (7)

 Дело о недекларировании экс-главой Запорожской ОГА Брылем состояния на 35 млн передано в Антикоррупционный суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт против бывшего главы одной из областных государственных администраций, которого подозревают в декларировании недостоверных данных.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

9 июля детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему председателю ОГА о совершении преступления по ст. 366-1 Уголовного кодекса. Его не арестовывали, суд назначил меру пресечения в виде личного обязательства.

Следствие установило, что экс-чиновник в электронной декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн гривен и 8 млн гривен соответственно, а декларацию 2015 года вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

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Как сообщает издание "Левый берег", речь идет об экс-председателе Запорожской обладминистрации Константине Брыле, который с 25 сентября 2015 года работал первым зампредседателя ОГА, а в последние месяцы исполнял обязанности председателя в связи с отставкой Григория Самардака.

22 апреля 2016 года президент Петр Порошенко назначил его председателем Запорожской ОГА.

Он был уволен 11 июня 2019 года президентом Владимиром Зеленским.

Дело о недекларировании экс-главой Запорожской ОГА Брылем состояния на 35 млн передано в Антикоррупционный суд 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160590
 
 
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Когда на мамкиного миллионера Дубинского заведут два простых дела?
1. О незаконном обогащении.
2. О неуплате налогов.
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Капец. У чувака где за подкладку какая-то чепуха засыпалась - сразу в суд.
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Гыыыы, с пэти уже Брыля срывают. Ой, шо будет. Там, может с пэти и труселя снимут
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Нароссийцам всё труселя с мужиков снимать, по Фрейду...
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Вот как вам, наросеянцам, я не знаю, но, многие из твоей братии часто говорят, шо снимают портки перед присадкой на бутылку. У мення аллегория другая, вашим не осознать
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Можете не оправдываться - "сам дурак", знаем, читали...
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конфисковать все, где не может доказать, откуда взял.
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