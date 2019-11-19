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 Политика Украины
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Все про:дороги (1859) ремонт (946) Гончарук_Алексей (290) Кубраков Александр (1)

 Премьер Гончарук анонсировал масштабный ремонт дорог весной 2020 года

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал первоочередные задачи на следующий год - это борьба с коррупцией и масштабное обновление дорожного покрытия в стране.

 Об этом он заявил в своем Telegram-канале, представляя нового руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова.

"На следующий год у нас очень амбициозные планы по строительству дорог, поэтому нам в команде нужен честный и профессиональный человек в руководстве Укравтодора. В честности и патриотизме Александра - не сомневаюсь. Весной 2020 планируем масштабный ремонт дорог. Я убежден, что за короткий срок автодороги Украины будут соответствовать европейским стандартам", - заявил премьер.

Он также назвал приоритетной задачей завершение одного из "долгостроев" - Запорожского моста, который начали строить еще в 2004 году.

"В следующем году люди должны увидеть, что дороги - это один из приоритетов нашей команды. Первоочередные задачи Александра (Кубракова - ред.) на новой должности: объявить международный тендер на достройку запорожского моста. Этот мост - наш общий проект, который мы должны завершить в течение 2-3 лет. Подготовить планы восстановления дорог на 2020 год. Привлекать инвестиции и усиливать работу с МФО", - отметил Гончарук.

Отдельным направлением работы председатель Правительства выделил борьбу с коррупцией в Укравтодоре. По мнению премьера, для этого необходимо полностью обновить руководящей состав служб автомобильных дорог в областях, а также руководство ГАК "Автомобильные дороги Украины" и создать прозрачные процедуры закупок.

"Дороги - наш приоритет!", - подытожил премьер-министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3160588
 
 
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Премьер Гончарук анонсировал масштабный ремонт дорог весной 2020 года - Цензор.НЕТ 7294ПРЕМЬЕРА!!!два новых фильма от "студии 95"-"1 ноября-2" и "весна прийдет..." Премьер Гончарук анонсировал масштабный ремонт дорог весной 2020 года - Цензор.НЕТ 7822
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Без тотального вагового контролю - немає сенсу в ремонтах доріг, вони все одно будуть знищені! А вагового контролю досі немає і до весни він скорше за все не з'явиться! Потрібно щось робити терміново - потрібно віддавати приватникам право вести ваговий контроль на дорогах! Державні чиновники продають за гроші право знищувати наші дороги! Потрібно дати право приватним ФОПам здійснювати ваговий контроль і за це сплачувати їм відсотки від штрафів порушників яких вони виявили на дорозі! Без цього не буде доріг, просто не буде!
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а может он и выступает тем частным лицом от мининфра. Или вы о более приятном
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К весне этого хасида в жилетке уже не будет...можно шо хош обещать
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НУ НУ
Учителям уже раздали по 4000баксов каждому, теперь так же и дороги поримонтируют!
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Премьер Гончарук анонсировал масштабный ремонт дорог весной 2020 года - Цензор.НЕТ 7294ПРЕМЬЕРА!!!два новых фильма от "студии 95"-"1 ноября-2" и "весна прийдет..."
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"Дороги - наш приоритет!", - подытожил премьер-министр. Источник: https://censor.net.ua/n3160588
А знаете, кажись он точно- самокатчик! Бо на эл/самокатах, да кататься по нашим дорогам- это тока я умею и камикадзе. И то- я уже пять раз серьёзно звизданулся, доспехи спасали. А он, значит, решил что не надо тратить бабло на экипировку, а проще будет дороги сделать. Хорошо быть премьер-министром! Опаньки- и вопрос решен!
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Он скорее всего не только самокатчик, но и успешный откатчик.
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Он реально думает, что их стадо зеленых тупых макак досидит до весны? Лично у меня нервы уже на пределе!

Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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Петру Парашенку отдайте в концесию. Он с них конфетку сделает.
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Це Ви зараз кого тролили... Петра чи Гончарука😎
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Где-то мы это все уже слышали. Ой! Господин Гройсман, это снова Вы?
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Найлегше тибзиьи бабло на будівництві... Але мля хай хоч щось поюудують. Ато гроші всерівно скомуніздять...
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Я так понимаю, что этот дебил протерся в премьеры, чтобы потом в резюме указывать "опыт работы - премьер-министр".
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Это будет не ремонт, а распил бюджета.

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