 Премьер Гончарук анонсировал масштабный ремонт дорог весной 2020 года

Об этом он заявил в своем Telegram-канале, представляя нового руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова.

"На следующий год у нас очень амбициозные планы по строительству дорог, поэтому нам в команде нужен честный и профессиональный человек в руководстве Укравтодора. В честности и патриотизме Александра - не сомневаюсь. Весной 2020 планируем масштабный ремонт дорог. Я убежден, что за короткий срок автодороги Украины будут соответствовать европейским стандартам", - заявил премьер.

Он также назвал приоритетной задачей завершение одного из "долгостроев" - Запорожского моста, который начали строить еще в 2004 году.

"В следующем году люди должны увидеть, что дороги - это один из приоритетов нашей команды. Первоочередные задачи Александра (Кубракова - ред.) на новой должности: объявить международный тендер на достройку запорожского моста. Этот мост - наш общий проект, который мы должны завершить в течение 2-3 лет. Подготовить планы восстановления дорог на 2020 год. Привлекать инвестиции и усиливать работу с МФО", - отметил Гончарук.

Отдельным направлением работы председатель Правительства выделил борьбу с коррупцией в Укравтодоре. По мнению премьера, для этого необходимо полностью обновить руководящей состав служб автомобильных дорог в областях, а также руководство ГАК "Автомобильные дороги Украины" и создать прозрачные процедуры закупок.

"Дороги - наш приоритет!", - подытожил премьер-министр.