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 Экономика, Фоторепортаж
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 На Херсонщине налоговой милицией ликвидировано нелегальное производство алкоголя, замаскированное под изготовление стеклоомывателя. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе пресекли деятельность незаконного производства алкоголя, замаскированного под изготовление стеклоомывателя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Херсонщине налоговой милицией ликвидировано нелегальное производство алкоголя, замаскированное под изготовление стеклоомывателя 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК Украины была установлена группа лиц, которые в течение 2018-2019 гг. осуществляли массовую незаконную поставку спирта на подпольное производство алкоголя. Указанное производство было замаскировано под изготовление стеклоомывателя. В дальнейшем незаконно изготовленную продукцию хранили, перевозили и реализовывали конечным потребителям.

На Херсонщине налоговой милицией ликвидировано нелегальное производство алкоголя, замаскированное под изготовление стеклоомывателя 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове налоговой милицией изъята партия контрабандного алкоголя иностранного производства стоимостью более 1 млн грн. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных мероприятий подпольное производство ликвидировано. Из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 4,8 тыс. литров спирта общей ориентировочной стоимостью более 1,4 млн грн.

На Херсонщине налоговой милицией ликвидировано нелегальное производство алкоголя, замаскированное под изготовление стеклоомывателя 03

Продолжается следствие.

Также смотрите: На Ивано-Франковщине ликвидирован цех по производству фальсифицированного алкоголя, организаторы арестованы. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3160587
 
 
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А кацапам на экспорт? Они сткломой и боярышник обожнюют.
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Алкоголь такого цвета? Походу производители не дали взятку правохранителям и те обиделись ...
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могут просто добавлять пищевой краситель ...под цвет омывателя...который потом убираеться
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1. податкова міліція - це незаконний озброєний орган корупції! 2. Фактично ВСІ ..всі заводи по виробництву спірту , які є державними і є монополістами..є банкрутами і перебувають в стадії банкрутства ..але вночи виробляють спирт...або виробляють його не як харчовий спирт а як розчинник...тощо. Потім його армяне розвозять у 200 літрових бочках виробникам лівої горілки
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