 Мининфраструктуры хочет ликвидировать"Укравтодор" и передать его функции частному сектору

Об этом Криклий заявил во время совместного брифинга с новым главой "Укравтодора" Александром Кубраковым и премьер-министром Алексеем Гончаруком 19 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Со следующего года, после зимнего периода, планируем ликвидировать ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины". Ее функции можно будет передать частному сектору, который не связан с бюрократическими процедурами и сможет оперативнее закупать лучшую технику… Да и вообще - это нормальная европейская практика, когда содержанием и эксплуатацией дорог занимается частный сектор. А у нас какой облавтодор ни возьми – он убыточный, постоянно не хватает денег, в использовании госимущества присутствует коррупционный фактор", - сказал министр.

Кроме того, Криклий сообщил о планах лишить "Укравтодор" функции инспекции дорог.

"Они ("Укравтодор". - Ред.) - заказчик услуг. Инспекционная функция должна быть отдельно, чтобы не возникал конфликт интересов. Потому что получается так: сам заказываю – сам проверяю, что не является действенным инструментом", - отметил он.

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