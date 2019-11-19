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 Политика Украины, Общество
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Все про:Укравтодор (381) Мининфраструктуры (647) Криклий (46)

 Мининфраструктуры хочет ликвидировать"Укравтодор" и передать его функции частному сектору

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что министерство намерено ликвидировать ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" и передать его функции частному сектору.

Об этом Криклий заявил во время совместного брифинга с новым главой "Укравтодора" Александром Кубраковым и премьер-министром Алексеем Гончаруком 19 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Со следующего года, после зимнего периода, планируем ликвидировать ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины". Ее функции можно будет передать частному сектору, который не связан с бюрократическими процедурами и сможет оперативнее закупать лучшую технику… Да и вообще - это нормальная европейская практика, когда содержанием и эксплуатацией дорог занимается частный сектор. А у нас какой облавтодор ни возьми – он убыточный, постоянно не хватает денег, в использовании госимущества присутствует коррупционный фактор", - сказал министр.

Кроме того, Криклий сообщил о планах лишить "Укравтодор" функции инспекции дорог.

"Они ("Укравтодор". - Ред.) - заказчик услуг. Инспекционная функция должна быть отдельно, чтобы не возникал конфликт интересов. Потому что получается так: сам заказываю – сам проверяю, что не является действенным инструментом", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кто замешан в коррупционных схемах, лучше уходите сами, - новоназначенный глава "Укравтодора" Кубраков анонсировал увольнения в Службах автодорог

Источник: https://censor.net.ua/n3160586
 
   
 Топ комментарии
 
ура - делим бабло по новому))))))
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для начала должность зама через постель ликвидируйте, а то смешно уже читать о начинаниях от дворников и моделей
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Разогнать укравтодор ссаными тряпками!!!
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добавлю - я за - в этом - не зебил ,ну я думаю ,тут все знают))) (а бабло все равно кто то делит или не далает вообще не чего - тогда не делят )
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индеец, с низким социальным порогом, так ты орал про отмену децентрализации, шо резаный.
Шо тут не так？
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спасибо, шо читает, шо я туточки скромно пишу - на сим хорошее, для вас, скинчилось - я не понял - ты это борзей, да в меру - так понятно?)))
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Нарешті перша розумна думка у нової влади! Потрібно замінити державних чиновників приватним підприємцем! Потрібно в кожну область призначати приватного керуючого областною службою автодоріг і цей керуючий ФОП з відповідною ліцензією сам найме персонал і сам все організує і буде контролювати! За право бути керуючим потрібно оголосити конкурс - хто запропонує кращий проект розвитку доріг в області та кращий проект організації вагового контролю на дорогах! Так само потрібно і з райдержадміністраціями поступити - віддати в руки ФОПа, який буде надавати державні послуги по результатам конкурсу! Тоді не буде корупції і буде новий рівень надання послуг - який Європа навіть не бачила! А за ліцензії на право надання таких послуг держава отримає стільки грошей, що вистачить на два або три національних бюджети!
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Разогнать укравтодор ссаными тряпками!!!
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Зачем разогнать - просто передать бабушке.
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для начала должность зама через постель ликвидируйте, а то смешно уже читать о начинаниях от дворников и моделей
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Надо передать его Петру Лексеевичу и все будет "шоколад".
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Правильно, а потім ліквідувати Мінінфраструктури і передати його функції приватникам.
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Не трудно догадаться, кто приберет к рукам и за какую цену.
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Постойте, а как же моя мечта расхерачить в Укравтодоре ломом и кувалдой коридоры и лестницы до *********** выбоин и выкрутить там лампочки? Мининфраструктуры хочет ликвидировать"Укравтодор" и передать его функции частному сектору - Цензор.НЕТ 3704
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Надо незамедлительно 1. легализовать и 2. создать гос.концерн "Укр-дев-заказ" и назначить генеральным Богдана Яременко. Пусть наполняют бюджет.
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КВН 95 Квартала продолжается !!! ( с госавтодора можно было хоть что-то спросить за аферы, а с частников как спрашивать будем?! Ловить их по миру с бабками? ..идиоты *** ) Мининфраструктуры хочет ликвидировать"Укравтодор" и передать его функции частному сектору - Цензор.НЕТ 848
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НАИВНЫЕ!!! Ликвидировать"Укравтодор" означает ПОДЕЛИТЬ.
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Продайте жену Зеленского, в частных руках эффективных собственников прибыль будет намного выше!
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Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра инфраструктуры.

"Укравтодор" является заказчиком работ.

"...и передать его функции частному сектору" - функции заказчика частному сектору!
Умно ... Мининфраструктуры хочет ликвидировать"Укравтодор" и передать его функции частному сектору - Цензор.НЕТ 9838
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Вау! А Коломойський хоч пережує скільки ніштяків?
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это нужно было давно сделать. а на обслуживающую компанию и подать в суд можно за гололед, за ямки и т.д
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піди подай в суд на облгаз та обленерго! вони приватні краще тобі від цього? може обслуговування покращилось? шановні це черговий ПРОРИВ! у дупу
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правильно що ? ...перестануть у грязь і калюжі асфальт класти ?
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всё правильно. перестануть у грязь і калюжі асфаль т класти
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Может этот Мин надо перевести в частный сектор?
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правильно ...армяне "організують" роботу так що по три рази на рік будуть "укладати" асфальт у калюжі (зараз тільки раз на рік ...ну деколи ще у 15ти градусний мороз "кладуть" теж непогано ...асфальт на весні "зходить" разом зі снігом
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