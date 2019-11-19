 Если 5% судебной системы почистить, она будет работать как часы, - Венедиктова

Об этом он рассказала в интервью Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос журналистки, поддерживает ли она идею о ликвидации нынешнего ОАСК (Окружной административный суд Киева. - Ред.) и создании нового суда, Венедиктова отметила, что она за устойчивость судебной системы. Нельзя ликвидировать каждый суд, который нам не нравится.
"Лучше наказывать судей, которые выносят неправосудные решения или совершают преступления. У нас главная проблема в стране - это безнаказанность", - подчеркнула Венедиктова.
По ее словам, правоохранительные органы должны собирать таким образом материалы, чтобы потом они "в судах не разваливались".
"А то у нас за все "огребают" судьи. За работу адвокатов. За работу прокуроров. За работу исполнителей судебных решений", - заявила она.
"Убеждена, если 5% из судебной системы почистить с определенным логическим доведением до приговоров, она будет работать как часы. Там столько трудоголиков, там столько людей хороших, светлых есть. В том числе и молодых, пришедших в систему, они горят своей работой", - рассказала Венедиктова.
Полный текст интервью с Ириной Венедиктовой читайте здесь.
сейчас вакансий хоть пруд пруди
не ограничивайся тысячей слов
на уволенных за коррупцию ментов или на уволенных за коррупцию врачей ?
судьи ?
Если "почистить" - будет работать как портновские часы?
одно из двух:
1. барыга-порох за 5 лет почистил 95%
2. "почистил" всего 5%, а до него при янучаре она была кристально чистая?
и подчинил этих судей себе
...я б часы поменял на новые... -- с песочных на радио-гелио.
А то, опять чистки -- "А судьи кто?"
Все с нею ясно)))))))))))))
Или она должность "заработала" как та замминистра - через постель
или она просто из потомственных судейских.
Тільки повна заміна.
22 ч.
Дмитрий Марченко , Сергій Почтаренко , Vasyl Sakovets , Ольга Капинус и Михаила Каморянского никто не забыл.
Адвокаты и те, кто может оказать помощь - согласованно делают своё дело.
Все мы понимаем, что генерал Марченко с сегодняшнего дня уже вторую неделю в камере, в неволе. В среду неделя будет у Почты, в четверг у Миши.
Да и у Васи с Олей хоть домашний, но - один хрен «арест». Ограничение свободы.
Адвокаты Почтаренко просят всё «исполнять» только в интересах их подзащитных, тут как у врачей,
СНАЧАЛА - НЕ НАВРЕДИТЬ.
Хоть очень хочется. Нельзя.
Следак дает разрешения на посещение в сизо.
Надо его беречь, ****** холёного напомаженного.
Судья должен отдать полный текст решения.
Надо его беречь, ****** в чёрном халате.
Сейчас задача убедительно выступить в апелляции, убедительно, громко и вежливо.
Привлечь общественность и прессу.
Тигран Мартиросян Василий Голованов Наташа Влащенко (Natasha Vlaschenko) Мартин Брест Мария Левченко Алла Мартынюк надеюсь вы будете держать руку на пульсе.
И поможете добиться - справедливости.
Потому что как сказал Авраам Линкольн - ничто не урегулировано окончательно,
пока не урегулировано справедливо ...
P. S. Jerry Lee для привлечения внимания. Он - за Офицеров ВДВ!