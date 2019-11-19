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 Политика Украины
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Все про:суд (22718) Венедиктова (11) Окружной админсуд Киева (33)

 Если 5% судебной системы почистить, она будет работать как часы, - Венедиктова

Глава комитета ВР по вопросам правовой политики Ирина Венидиктова считает, что главная проблема в Украине - это безнаказанность.

Об этом он рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналистки, поддерживает ли она идею о ликвидации нынешнего ОАСК (Окружной административный суд Киева. - Ред.) и создании нового суда, Венедиктова отметила, что она за устойчивость судебной системы. Нельзя ликвидировать каждый суд, который нам не нравится.

"Лучше наказывать судей, которые выносят неправосудные решения или совершают преступления. У нас главная проблема в стране - это безнаказанность", - подчеркнула Венедиктова.

По ее словам, правоохранительные органы должны собирать таким образом материалы, чтобы потом они "в судах не разваливались".

"А то у нас за все "огребают" судьи. За работу адвокатов. За работу прокуроров. За работу исполнителей судебных решений", - заявила она.

"Убеждена, если 5% из судебной системы почистить с определенным логическим доведением до приговоров, она будет работать как часы. Там столько трудоголиков, там столько людей хороших, светлых есть. В том числе и молодых, пришедших в систему, они горят своей работой", - рассказала Венедиктова.

Полный текст интервью с Ириной Венедиктовой читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Верховном Суде введут фильтры, которые не будут позволять накапливать большое количество дел, - Венедиктова

Источник: https://censor.net.ua/n3160584
 
 
 Топ комментарии
 
менять надо все 200% с родней кумами идрузьями
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та да, вопрос только, на чьем запястье и для кого они, эти часы будут тикать?
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Если даже оставить 5% то лучше не станет эта клоака.
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Совет форумчанПравила форума
 
Мы петю почистили на 100%,а система работать лучше не стала.
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Романтизм, це та якість яка згубила минулу українську державу! Всіх суддів потрібно звільнити і 95% посадити, чесних можна не саджати за корупцію, а саджати за судові помилки!
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а новые судьи у тебя в подсобке уже приготовлены ?

сейчас вакансий хоть пруд пруди
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Юристів які можуть зайняти посади суддів дуже багато, але суддівська мафія не пропускає здібних юристів через екзаменаційний бар'єр, штучно занижуючи бали тим хто не заплатив або не є членом суддівської мафії! Потрібно повністю знищити існуючу систему кваліфікаційного оцінювання суддів, яка фальсифікує результати екзаменів, малюючи бали абсолютним придуркам і занижаючи бали справді підготовленим юристам! Юристів насправді достатньо щоб замістити всі 7 тисяч вакансій суддів по всій країні, і навіть кілька разів поспіль! Але для судової реформи потрібно ліквідувати районні суди як найбільш проблемні і всі справи розглядати в обласних судах, по телеконференції з районів! Тоді буде більший контроль над суддями, не буде затримок з розглядом справ через відсутність суддів, буде легше знайти достатню кількість суддів, бо в обласному центрі легше з житлом та умовами проживання!
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а более подробно можно ?

не ограничивайся тысячей слов
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Більш докладно викладе нова влада принципи реформування судової системи.
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та новая влада уже выклала - подчинить судей президенту
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менять надо все 200% с родней кумами идрузьями
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на кого менять ?

на уволенных за коррупцию ментов или на уволенных за коррупцию врачей ?
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не надо их менять их надо сажать. кто у нас сел за 28 лет? три калеки.
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Можно проще 5 % на пожизненное а остальные вспомнят что Фемида может быть и слепа . Но это только мечты
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мечты сбываются. главное понимать, - иначе не бывает.
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та да, вопрос только, на чьем запястье и для кого они, эти часы будут тикать?
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Если даже оставить 5% то лучше не станет эта клоака.
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Что, всего 5% честных судей?
Если "почистить" - будет работать как портновские часы?
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Угу... Создали такую независимую судебную ветвь власти что на ней уже можно повесится !!! Если 5% судебной системы почистить, она будет работать как часы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7897
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не... их вешать. ага, смотри разбежался вешаться. вначале их вздерну, а потом может и сам.
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всего 5%?
одно из двух:
1. барыга-порох за 5 лет почистил 95%
2. "почистил" всего 5%, а до него при янучаре она была кристально чистая?
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пришел не барыга

и подчинил этих судей себе
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Порошенко почистил пару высших судебных инстанций, верховный суд и высшую квалификационную комиссию. Там судьи переслали зарываться. Поэтому свою вредительскую "реформу" зеля начал именно с разрушения верховного суда. Его цель - уничтожить порядочных судей, благо их у нас мало.
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Ага, уволить немногих порядочных - и судебная система окончательно заработает. Или забашляет? Что имеет в виду эта *****, которая даже экзамены сдать не сумела?
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безнаказанность начинается с первых слов нового президента и что? почистили в его пользу суды и ввели новые нормы опять же в его пользу. Только % приводят чего и кого упростили, на ползу ли простому человеку.
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Если 5% судебной системы почистить, она будет работать как часы, - Венедиктова

...я б часы поменял на новые... -- с песочных на радио-гелио.
А то, опять чистки -- "А судьи кто?"
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Там столько трудоголиков, там столько людей хороших, светлых есть. В том числе и молодых, пришедших в систему, они горят своей работой", - рассказала Венедиктова.

Все с нею ясно)))))))))))))
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С ума сошла, какие 5%? Может хотела сказать 0.5% или 0.05%?
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В основе оптимизма лежит недостаток информации...
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Все она знает прекрасно, эта ***** прожженная. Только врет. Ее цель - удалить из системы последних порядочных. Их там 5 штук на сотню, вот их она и хочет "почистить".
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Всего 5%?!!!
Если 5% судебной системы почистить, она будет работать как часы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1701

Или она должность "заработала" как та замминистра - через постель
или она просто из потомственных судейских.
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Она из потомственной зелени. Которая ,,горит на работе,,как Юзик из квартала
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это нам рассказывает человек которая, не сдала экзамены положительно,на конкурс в суд - зебилы у вас супер профессионалы керевники - позор
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Сколько процентов почистил Михо? И опять там бардак!
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Це організоване злочинне угруповання.
Тільки повна заміна.
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Набирати нових будете за фахом чи за fuckом?
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шутка?!...95% нужно разогнать нахер с конфискацией полной и про "мама любит скорость" не забыть... Если 5% судебной системы почистить, она будет работать как часы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4754...
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5% !! Не смішіть честной народ. 155% і то буде мало.
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Накажіть усіх, хто зайняв пости через постіль! Доречі, пані Венедіктова, а як ви отримали свою посаду?
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Это она предлагает убрать 5% более или менее но таки относительно честных и принципиальных, и вот тогда суды заработают, как часы. А это как? Как кремлёвские куранты при Сталине?
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Алексей Мочанов

22 ч.

Дмитрий Марченко , Сергій Почтаренко , Vasyl Sakovets , Ольга Капинус и Михаила Каморянского никто не забыл.
Адвокаты и те, кто может оказать помощь - согласованно делают своё дело.
Все мы понимаем, что генерал Марченко с сегодняшнего дня уже вторую неделю в камере, в неволе. В среду неделя будет у Почты, в четверг у Миши.
Да и у Васи с Олей хоть домашний, но - один хрен «арест». Ограничение свободы.
Адвокаты Почтаренко просят всё «исполнять» только в интересах их подзащитных, тут как у врачей,
СНАЧАЛА - НЕ НАВРЕДИТЬ.
Хоть очень хочется. Нельзя.
Следак дает разрешения на посещение в сизо.
Надо его беречь, ****** холёного напомаженного.
Судья должен отдать полный текст решения.
Надо его беречь, ****** в чёрном халате.
Сейчас задача убедительно выступить в апелляции, убедительно, громко и вежливо.
Привлечь общественность и прессу.
Тигран Мартиросян Василий Голованов Наташа Влащенко (Natasha Vlaschenko) Мартин Брест Мария Левченко Алла Мартынюк надеюсь вы будете держать руку на пульсе.
И поможете добиться - справедливости.
Потому что как сказал Авраам Линкольн - ничто не урегулировано окончательно,
пока не урегулировано справедливо ...
P. S. Jerry Lee для привлечения внимания. Он - за Офицеров ВДВ!
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"Реформой судебной власти в команде Зеленского будет заниматься юрист, выбывший из конкурса в Верховный Суд 2016-2017 годов, - Венедиктова Ирина Валентиновна. Напомним, что по результатам конкурса, Венедиктова получила меньше, чем минимально допустимый балл по результатам экзамена", - говорится в заявлении.Источник: https://censor.net.ua/n3123265
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