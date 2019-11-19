 Кабмин сменил руководство на 43 государственных предприятиях, - Милованов

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В частности, руководство сменили в госкомпаниях Укрспирт, Коневодство Украины, Аграрный фонд, Электронмаш, Эко, Львовское, Национальный офис интеллектуальной собственности, Офис продвижения экспорта и других.
По словам Милованова, на этих предприятиях уволили руководителей и назначили исполняющих обязанности. Также там объявили конкурсы на новых руководителей.
Ну как ЗАЖИЛОСЬ, ПОКРАЩИЛОСЯ?!!
и да я ему очень благодарен - особенно за то шо в мой город война не пришла - главная его заслуга - это освобождение 200 населенных пунктов и 75% территории Донбасса - и с эти ты то же не сможешь поспорить
и да не для тебя пишу - бо бесполезно - для людей которые это будут читать