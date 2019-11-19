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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11356) предприятие (178) руководство (26) Милованов Тимофей (88)

 Кабмин сменил руководство на 43 государственных предприятиях, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что на 43 государственных предприятиях сменено руководство.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В частности, руководство сменили в госкомпаниях Укрспирт, Коневодство Украины, Аграрный фонд, Электронмаш, Эко, Львовское, Национальный офис интеллектуальной собственности, Офис продвижения экспорта и других.

По словам Милованова, на этих предприятиях уволили руководителей и назначили исполняющих обязанности. Также там объявили конкурсы на новых руководителей.

Кабмин сменил руководство на 43 государственных предприятиях, - Милованов 01
Кабмин сменил руководство на 43 государственных предприятиях, - Милованов 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3160583
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
о конкурс состряпали. Какая новая пассия хочет место?
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Тепер новим директорам потрібно видати кредити на покриття заборгованості по зарплаті, бо рахунки будуть арештовуватись як тільки там будуть з'являтись гроші, по старим судовим рішенням! Потрібно провести захист підприємств банкрутів від списання операційних коштів, щоб нові директори могли розпочати хоч якусь нормальну господарську діяльність, взяти кошти на реалізацію проектів у кредиторів та клієнтів та виконати замовлення та проекти і отримати прибутки! Заміна директора це тільки початок справи, тепер Мілованов відповідальний за всіх цих директорів, щоб вони були успішними в своїй діяльності! Потрібно щоб Мілованов вів 43 бізнес-проекта разом з цими директорами і постійно показував результати!
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громадянин Сполучених Штатів Америки "сменил руководство" на 43х держ підприємствах України ...і хто ми після цього ...а ще один його співгромадянин (Арахамія) "приймає" "закон" про продаж української ЗЕМЛІ ...не американської) ...ще раз питання ...ХТО МИ ПІСЛЯ ЦЬОГО ?
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народ - запомнили это - они заменили ,руководство 43 предприятий - ну теперь заживем - смех - не людей надо менять ,давая своим заработать - а систему ,при которой они зарабатывают - это даже я ,индеец понимаю - теоретики хреновы
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Петя для тебя "успешных" 144 реХформы забабахал!
Ну как ЗАЖИЛОСЬ, ПОКРАЩИЛОСЯ?!!
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на тебе оценку ББС - с ними поспорь если сможешь))) - bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562
и да я ему очень благодарен - особенно за то шо в мой город война не пришла - главная его заслуга - это освобождение 200 населенных пунктов и 75% территории Донбасса - и с эти ты то же не сможешь поспорить
и да не для тебя пишу - бо бесполезно - для людей которые это будут читать
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И? Что в итоге? Те же яйца только сбоку
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А Юзика-95 на какое предприятие отправили генеральным?
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