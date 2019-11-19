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 Чиновники Госгеокадастра в Днепре присвоили себе почти 3 гектара земли на 30 млн грн, - СБУ

В Днепре Служба безопасности Украины предотвратила незаконное присвоение чиновниками коммунальной земли почти 30 млн гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "В состав группы входили один из руководителей ГУ Госгеокадастра в Днепропетровской области и представители местного криминалитета, имеющие связи с российскими "коллегами".

Злоумышленники при проведении конкурса на должность в один из отделов Госгеокадастра "трудоустроили" фиктивного регистратора. Они использовали утраченные документы жителя города. Несуществующий чиновник получил электронный ключ доступа в Государственный земельный кадастр. От его имени осуществляли незаконную государственную регистрацию земельных участков с возможностью перевода их в частную собственность.

В течение девяти месяцев "государственный служащий" даже получал заработную плату на оформленный банковский счет. За этот период дельцы незаконно зарегистрировали и получили кадастровые номера на 14 земельных участков в центральной части Днепра, общей площадью более 2,8 гектара.

Благодаря реакции сотрудников СБУ злоумышленники не успели перевести земельные участки из государственной собственности в частную, что кроме материального ущерба государству могло вызвать негативный общественный резонанс в местной общине.

Во время следственных действий по местам работы ключевых фигурантов дела правоохранители изъяли документацию и другие доказательства проведения сделки. В рамках начатого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всего круга лиц, причастных к противоправным действиям.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством местной прокуратуры №3". 

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Источник: https://censor.net.ua/n3160581
 
 
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А Рынок земли, по Зе, ему поможет? И его последователям.
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Надо приглашать американцев со спутниками и проверять кадастра
ЗЕМЛИ ПРИПРЯТАЛИ МНОГО , если не сделать ревизию, УЧАСТКИ БУДУТ НАКЛАДЫВАТЬСЯ НА УЧАСТКИ , а у когото акт на землю - вообще будет не отоварен
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