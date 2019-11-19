 Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель, - правозащитница Маляр

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке юрист и правозащитник Анна Маляр.
"Люди, которые это говорили голосу, похожему на голос начальника полиции Кривого Рога, вряд ли найдут необходимые доказательства сказанного. А значит должны извиниться за распространение недостоверной информации и, если заместитель министра будет считать, что ей нанесен моральный ущерб, то еще и компенсировать его", - пишет она.
Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность.
сидор сидоров 945e588f - +++++
это фраза вечера Разрешите взять на цитирование.
политтехнолог отмороженный -ржет.
Тыць
А они эту инфу не распространяли. Они только высказывали свое мнение, очевидно, не ожидали, что оно станет достоянием гласности. А вот распространил Поляков, все претензии к нему
...и шо такое зам. министра? Вот, если бы самого министра, или даже президента! -- постель, не самое неуютное место...*)
начальник полиции Кривого Рога посредине ))))))))))))
У Зюзиков так не бывает. Они сыплют исками только против оппонентов, а бревно в своем глазу не замечают
Не, ну, доказательства давно выбросили. Они ж одноразовые.
🤗
наверняка не он писал..)))))
а вы докажите что это про ТУ САМУЮ сашу ))))))))))))
Срочно дать опровержение.. это совсем не через постель.. это на диванчике было...
Никто не держит вас мадам, да, Бога ради!
У женщины, для этого есть три пути:
Два спереди, и один сзади.
если заместитель министра будет считать, что ей нанесен моральный ущерб Источник: https://censor.net.ua/n3160578
Это из анекдота? А ты что обиделась?
Clit (reverso context)
Максимум через офисный стол!
А там понимайте как хотите)
а кто ответчик???
ЧЕЙ ТО ГОЛОС????