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 Политика Украины
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Все про:Юрий Корявченков (13) Слуга народа (498) Поляков_Антон (7) Клитина Александра (1)

 Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель, - правозащитница Маляр

Заместителю министра инфраструктуры Александре Клитиной, о которой в опубликованных нардепом Антоном Поляковым записях голоса похожие на голоса депутатов СН сказали, что она получила это назначение "через постель" - стоит обратиться в суд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке юрист и правозащитник Анна Маляр.

"Люди, которые это говорили голосу, похожему на голос начальника полиции Кривого Рога, вряд ли найдут необходимые доказательства сказанного. А значит должны извиниться за распространение недостоверной информации и, если заместитель министра будет считать, что ей нанесен моральный ущерб, то еще и компенсировать его", - пишет она.

Читайте также: "Замминистра Клитина попала на должность через кровать": Исключенный из СН депутат Поляков обнародовал аудиозаписи Юзика. АУДИО (обновлено)

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность.

Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель, - правозащитница Маляр 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160578
 
   
 Топ комментарии
 
А прикиньте, фоточки "через постель" найдутся, что тогда? Слуги свое гавно себе в рот запихнут?
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Ты марсианка? Зачем сегодня кому нибудь нужен черный политтехнолог, если это зеленое стадо обезьян ежедневно само обливается дерьмом с упоением.
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Не подасть, бо не має чим заперечити. Оце й буде видно все лайно.
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Народ на самом деле развели. Говорили, что в Раду прошли визажисты, фотографы, томады, парикмахеры, а ведь туда прорвались Роман Иванисимов (по последним данным осужденный в начале 90-х за педофилию), сексуально-озабоченные сладострастники (недоговороспособный с проститутками Яременко), Клитина (то ли через постель, то ли через панель - еще устанавливается) и другие голуби и голубки... Продолжение следует.
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А прикиньте, фоточки "через постель" найдутся, что тогда? Слуги свое гавно себе в рот запихнут?
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комплексна судова експертиза честі та гідності
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Это те сладенькие посты,о оторых говорил зе.Он нелох,Юльке не отдал.
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Это те сладенькие посты,о которых говорил зе.Он не лох, Юльке не отдал.
сидор сидоров 945e588f - Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко, - правозахисниця Маляр - Цензор.НЕТ 6746 Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко, - правозахисниця Маляр - Цензор.НЕТ 6746 Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко, - правозахисниця Маляр - Цензор.НЕТ 6746+++++
это фраза вечера Разрешите взять на цитирование.
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Берите.Как бы ничего особенного.Просто зеля признал,что есть деребан.И ему позволи немножко подерибанить.Он тупой лжец.
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Аааа (разочаровано) А я то поняла что это те посты на которые Юля не могла пройти по возрасту. Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко, - правозахисниця Маляр - Цензор.НЕТ 3702
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Большая ошибка Зеленского, что сразу не разобрался с черными порохоботами, надо было сразу после выборов, они тогда уже несли запредельную хрень. Вроде на Порошенко работает израильский политтехнолог отмороженный
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Азохн-вей, цельный политтехнолог? Какой ужас!!!
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Ты марсианка? Зачем сегодня кому нибудь нужен черный политтехнолог, если это зеленое стадо обезьян ежедневно само обливается дерьмом с упоением.
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Треба було розстріляти 3 млн? А сьогдні вже юльки перейшли в опозицію, ще три млн в могилу.
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А как придумали сволочи. Порох, гад, подходит к лохматому. Ты в телефонах шариш? Та да отвечает Яремченко. А ну глянь, у меня там что-то блютуз отваливается. Тот только открыл. А тут журналисты, фотографы.
политтехнолог отмороженный -ржет.
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...да сплошняком так и не только у бобиков зеленых, че удивляться то уж так...
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А может и вован через постель прошел?
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Цікаво, а як вона доведе про недостовірність інформації. Може через слідчий експеримент? Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 6863
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докажет что на время назначения была нетронутой Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 8937
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Судя по биографии она кого только не замещала.Профессиональный зам,так сказать. Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 7799
Тыць
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Может подоконник, ковер, машина-тут разобраться надо
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На записи обычный мужской треп, ничего конкретного там не прозвучала. Если кто и должен извинится так это Поляков который делает выводы на основании сплетен в разговоре других людей.
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Он не выводы делает, а просто "обиделся". Обострённое "правдолюбие" проснулось, и идеализм "борьбы за справедливость" взыграл.
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Она может и не знает, а вот ейный муж знать должен...
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Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель, ведь она получила должность ни через постель - а только через минет !!! - Кошкина
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===Люди, которые это говорили голосу, похожему на голос начальника полиции Кривого Рога, вряд ли найдут необходимые доказательства сказанного. А значит должны извиниться за распространение недостоверной информации===

А они эту инфу не распространяли. Они только высказывали свое мнение, очевидно, не ожидали, что оно станет достоянием гласности. А вот распространил Поляков, все претензии к нему
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как вам тролликам тяжело - понимаю - но вы привыкли - на белое черное и наоборот - кто ты и кто - правозащитница Маляр - она специалист - а ты простой тролль - почувствуй разницу)))
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Слышал эту правозащитницу. Ей задали вопрос, вот без решения суда мужчине запретили входить в собственный дом, ему негде жить, на улице -20, это прямая смерть. Поплямкала губами правозащитница, считает, все нормально
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еще раз - скан твоего диплома ,ну если он есть - если поболтать то страна советов скинчилась и давно - верю только специалистам с дипломом и с опытом работы - остальные "умные мысли" можешь рассказывать своей девушке или жене - она должна оценить ,если не дура, сказать, шо то тебе хорошее ,точно должна )))
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Не так, першою це написала Страна вчора, і в неї не плівки Полякова, а інші. Схоже шмарклі друг друга постійно пишуть. А Поляков вже сьогодні виклав свої, хоча він же теж з СН.
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По-всякому бывает. Каждый зарабатывает на жизнь тем местом, которое у него больше развито: кто руками, кто мозгами, а кто - вот..
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А хоть бы и через постель -- что тут унизительного?
...и шо такое зам. министра? Вот, если бы самого министра, или даже президента! -- постель, не самое неуютное место...*)
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Пусть правозащитница завидует молча! Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 6242
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"Люди, которые это говорили голосу, похожему на голос начальника полиции Кривого Рога..."

начальник полиции Кривого Рога посредине ))))))))))))

Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 513
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Весь в корень ушел или ему нельзя быть выше ростом, чем преЗЕдент?... Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 7663
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Ему нельзя быть больше, чем пять Юзиков.( по должности не положено)
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В советское время у коммунистов была фишка-подчиненных назначали либо такого же роста, либо ниже.
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А Богдан должен подать иск относительно надання ему незаконно охраны?
У Зюзиков так не бывает. Они сыплют исками только против оппонентов, а бревно в своем глазу не замечают
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Ну хоть в чем-то она профессионалка
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Это уже для того, чтобы даже в суде официально доказали, что она проститутка?
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"Люди, которые это говорили голосу, похожему на голос начальника полиции Кривого Рога, вряд ли найдут необходимые доказательства сказанного.

Не, ну, доказательства давно выбросили. Они ж одноразовые.
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когда-то были в почете дети капитана Гранта, теперь дети майора Мельниченко.
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Это каким же подлым нужно быть человеком чтоб начать гадить по мелкому после того как его выгнали, и ведь ходил же везде с диктофоном и разговоры писал.
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Звичайним депутатом від СН треба бути, нащадки НКВС.
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Да, веселенькие новости пошли. Как там сегодня Зеленский высказался: "сладенькие". Оффуеть- не встать...
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чего вы к ней прицепились?) с кем не бывает.... в половине офисов мира есть похожие истории) только в Голливуде полтысячи оскорбленных дам бальзаковского возраста начали вспоминать как их так и эдак....эх - молодость!)) а жироЮзика просто жаба давит что никто ему а ля Клитина по своей воле НИКОГДА уже не даст....
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А для чего тут доказательства нужны? Они не подавали на ее в суд, они не озвучивали этого публично - это было сказано в частной беседе, не подлежавшей огласке - скорее уж в суд нужно подавать на Полякова, который это сначала записал, а затем опубликовал
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Согласен. Только Поляков, как мне кажется- нужен пока. Он нам ещё много чего должен изложить, на потеху.
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а поляков то здесь при чем??
наверняка не он писал..)))))
а вы докажите что это про ТУ САМУЮ сашу ))))))))))))
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о получении ею должности замминистра через постель,..

Срочно дать опровержение.. это совсем не через постель.. это на диванчике было...
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Хотите по карьере вверх идти?
Никто не держит вас мадам, да, Бога ради!
У женщины, для этого есть три пути:
Два спереди, и один сзади.
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Почему -- иск? Зачем -- иск? А может ей понравилось и она довольна результатом? Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 3686
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Женщину жалко. Что имела тем и расплатилась. В этой теме хорошего только одно что эта грязь плещется локально в слугах.
если заместитель министра будет считать, что ей нанесен моральный ущерб Источник: https://censor.net.ua/n3160578
Это из анекдота? А ты что обиделась? Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 6347 Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 6347
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а за что ее жалеть ? она достойна только презрения - да проститутки на окружной намного чище и честнее чем эта ********* , у них все по честному да и не от хорошей жизни они этим занимаются по сравнению с этой , за что жалеть ?
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Эта Клитина б... во всех смыслах - она еще и в Крыму отдыхает.
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Тільки через довідку від комісії гінекологів про цноту.
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Фото и видеодоказательства в студию!
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Если отбросить все лишнее в заголовке, останется: "Клитина должна... через постель"
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На эмансипированном и политкорректном Западе этого Полякова порвали бы на британский флаг. У этой Маляр менталитет западной женщины.
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Сначала её бы выкинули на мороз, а потом бы разбирались.
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Ну шо зеБилы-вас уже не 73% а где то 12-15 %. Тимошенко с своими 20% плюс 25% Порошенко и остальные от Ляшко до ОПЗЖ послали бубочку в сраку...
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.....не знаю , но ЖЕНЩИНЫ это единственное что есть ПОЗИТИВНОЕ на этом свете !!! за что вообще ОСУЖДАТЬ их ???? а мужики СКОТЫ !!! как и я УВЫ (((((
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Пусть подает в суд на постель - не оправдала надежд.
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Все претензии к А. Полякову - это он опубликовал! До этого эту "информацию" знало десяток лиц не более.
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Да какая постель?!
Максимум через офисный стол!
А там понимайте как хотите)
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Мені особливо сподобалося прізвище Клітіна. Ще й контексті новини - тут зрозуміло-які-асоціації (і так, щодо пристойних думок усе сумно...)

Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко, - правозахисниця Маляр - Цензор.НЕТ 1741
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странная правозащитница..
а кто ответчик???
ЧЕЙ ТО ГОЛОС????
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